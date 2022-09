Chicha morada: su origen y los beneficios de su consumo diario

(Freepik)

En la historia de la gastronomía peruana, las bebidas tienen un lugar aparte por lo especial que es ese acompañamiento a la hora de degustar cualquier platillo de nuestra preferencia.

Pero si hablamos de la deliciosa chicha morada entonces hay que ponerse de pie. Y es que no hay, al menos no hemos conocido, a alguien que no le guste esta milenaria bebida nacional.

Desde hace buen rato que la chicha morada ha traspasado todas las fronteras y su fama, junto a su sabor, ya es internacional.

Este líquido tiene su origen en toda la región andina de nuestro país y es gracias al maíz morado que es una de las tantas variedades con las que cuenta el Perú, especialmente en la cordillera de los Andes.

Ya desde las épocas prehispánicas era considerado un elixir muy solicitado a la hora de realizar cualquier ceremonia religiosa. Aunque también le daban cierta importancia como medicina.

En la antigüedad, su preparación pasaba por un proceso de fermentación para lograr un mayor sabor. Tal como se hace con la chicha de jora. Pero ya en tiempos más modernos, esos usos fueron cambiando para agregarle otros ingredientes y lograr el sabor del que todos disfrutamos actualmente.

(Freepik)

Beneficios

- La gran cantidad de vitaminas que contiene esta bebida ayuda a nuestro cuerpo a que funcione de manera correcta.

- Tan solo un vaso de chicha morada bastará para regular tu presión arterial. De esta manera, los vasos sanguíneos podrán trabajar correctamente ayudando a disminuir el colesterol.

- La antocianina, pigmento del maíz morado, nos da una mano para prevenir la degeneración de las células. Así se retrasa el proceso de envejecimiento.

- Además del ejercicio y una alimentación saludable, consumir chicha morada regularmente te puede dar una mano en el proceso ¿cómo así? La antocianina también ayuda a reducir el colesterol y aumentar el flujo sanguíneo.

- Cuando hace demasiado calor, una rica chicha helada es la mejor opción en lugar de otras bebidas con demasiada azúcar y gas.

Así se prepara la chicha morada

(Freepik)

- Tiempo de preparación: 60 minutos

- Cantidad de comensales: 6 personas

Ingredientes

1 kg Maíz morado

500 g Azúcar rubia

4 lt Agua

2 limones

2 Canelas

8 Clavo de olor

Cáscara de piña

Preparación

(Freepik)

- Desgrana el maíz y los echas en un bol. Las corontas las partes en dos. Esto es para darle más sabor a la chicha.

- Lavas todo muy bien con mucha agua, y lo reservas mientras escurre.

- Mientras esperas, pela la piña, córtala por los extremos y luego por los bordes hasta que la dejes sin cáscara. Las lavas y reservamos dejando escurrir.

- Ahora corta la manzana y córtala en cubitos pequeños (las reservas).

- En una olla con agua, echas las cascaras con piña, el maíz morado desgranado, canela y clavo de olor. Deja que hierve por unos 40 minutos.

- Transcurrido este tiempo verás que el líquido ya se tornó morado y se huele la combinación de sabores.

- Pásalo por el colador para separar el maíz y la cáscara. Con cuidado no te vayas a quemar.

- Déjalo enfriar y luego lo sirves en una jarra de un litro.

- Cuando ya esté en la jarra, le echas el zumo de dos limones Para el litro de chicha morada echamos el jugo de 2 limones, azúcar a tu gusto y le agregas la manzana picada.

- Si lo deseas bien frío, le puede agregar cubitos de hielo o ponerla la jarra en la refrigeradora para tomarlo luego heladito.

SEGUIR LEYENDO