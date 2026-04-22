Campaña veterinaria para este 28 de abril: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La propuesta apunta a mejorar la salud y la calidad de vida de los animales de compañía en la comunidad - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, anunció la realización de una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos del Cercado. La jornada tendrá lugar el martes 28 de abril, entre las 9:00 y las 12:00 horas, en la plazuela Aramburú, ubicada en la cuadra 10 del jirón Azángaro.

La iniciativa se orienta a familias y cuidadores que buscan atención preventiva y asesoría profesional para sus animales de compañía. Las autoridades resaltaron que la campaña permitirá atender la salud de los engreídos de casa, a la vez que sensibilizará a los dueños sobre el cuidado integral y la importancia del registro formal de sus mascotas. La actividad se enmarca en un programa más amplio para fortalecer la convivencia responsable y la protección animal en el distrito.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios?

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a distintos servicios veterinarios brindados por especialistas. El ingreso se realizará por orden de llegada. Se solicita llevar a los animales con correa o en transportadora, según corresponda, para garantizar la seguridad de todos.

Consultas médico-veterinario: Profesionales revisarán el estado general de salud de cada mascota, detectarán enfermedades y ofrecerán recomendaciones personalizadas para su cuidado diario.

Desparasitación interna y externa: Los técnicos administrarán tratamientos para eliminar parásitos internos y externos, lo que previene enfermedades zoonóticas y mejora la calidad de vida de los animales y sus familias.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: Especialistas impartirán una sesión informativa dedicada a concientizar sobre las obligaciones de los propietarios, el respeto a los animales, la esterilización, la vacunación y la identificación adecuada.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: El personal municipal explicará los pasos y beneficios del registro oficial, lo que promueve la formalización y la seguridad de las mascotas en el Cercado de Lima.

Las autoridades invitaron a la comunidad a participar en la jornada y recordaron que el bienestar animal incide directamente en la calidad de vida de todos los vecinos.

La finalidad consiste en ofrecer atenciones clave que mejoren la calidad de vida de las mascotas y refuercen el compromiso con la tenencia responsable en Lima - Créditos: Freepik.

Campaña veterinaria para este 23 de abril

La Municipalidad de Breña anunció que organizará una jornada veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos del distrito. La actividad se llevará a cabo este jueves 23 de abril en el óvalo Don Bosco, ubicado en la intersección del jirón Varela y el jirón Independencia, desde las 9:00 hasta las 12:30 horas. El propósito de la campaña es promover la salud y el bienestar de los animales domésticos, además de fortalecer la tenencia responsable en la comunidad.

La iniciativa está dirigida a familias y cuidadores que busquen atención profesional sin costo para sus mascotas. Los organizadores indicaron que el evento pretende brindar herramientas para el control de enfermedades y la prevención de parásitos, aportando así a la salud pública y la calidad de vida dentro del distrito.

El evento contará con la supervisión de especialistas municipales y los cupos se asignarán por orden de llegada. Se recomienda a los asistentes llevar a los animales con collar y correa o, en el caso de los gatos, en jaulas o transportadoras adecuadas para facilitar la atención.

Los servicios disponibles durante la jornada serán los siguientes:

Consultas veterinarias

Limpieza de oídos

Desparasitación

Aplicación antipulgas

Registro de mascotas