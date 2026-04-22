Perú

Campaña veterinaria para este 28 de abril: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La actividad promueve el cuidado responsable de los animales y proporciona recursos para evitar enfermedades y mantener a las mascotas libres de parásitos

Guardar
La propuesta apunta a mejorar la salud y la calidad de vida de los animales de compañía en la comunidad - Créditos: Freepik.
La propuesta apunta a mejorar la salud y la calidad de vida de los animales de compañía en la comunidad - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, anunció la realización de una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos del Cercado. La jornada tendrá lugar el martes 28 de abril, entre las 9:00 y las 12:00 horas, en la plazuela Aramburú, ubicada en la cuadra 10 del jirón Azángaro.

La iniciativa se orienta a familias y cuidadores que buscan atención preventiva y asesoría profesional para sus animales de compañía. Las autoridades resaltaron que la campaña permitirá atender la salud de los engreídos de casa, a la vez que sensibilizará a los dueños sobre el cuidado integral y la importancia del registro formal de sus mascotas. La actividad se enmarca en un programa más amplio para fortalecer la convivencia responsable y la protección animal en el distrito.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.
La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios?

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a distintos servicios veterinarios brindados por especialistas. El ingreso se realizará por orden de llegada. Se solicita llevar a los animales con correa o en transportadora, según corresponda, para garantizar la seguridad de todos.

  • Consultas médico-veterinario: Profesionales revisarán el estado general de salud de cada mascota, detectarán enfermedades y ofrecerán recomendaciones personalizadas para su cuidado diario.
  • Desparasitación interna y externa: Los técnicos administrarán tratamientos para eliminar parásitos internos y externos, lo que previene enfermedades zoonóticas y mejora la calidad de vida de los animales y sus familias.
  • Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: Especialistas impartirán una sesión informativa dedicada a concientizar sobre las obligaciones de los propietarios, el respeto a los animales, la esterilización, la vacunación y la identificación adecuada.
  • Orientación sobre el registro de canes y felinos: El personal municipal explicará los pasos y beneficios del registro oficial, lo que promueve la formalización y la seguridad de las mascotas en el Cercado de Lima.

Las autoridades invitaron a la comunidad a participar en la jornada y recordaron que el bienestar animal incide directamente en la calidad de vida de todos los vecinos.

La finalidad consiste en ofrecer atenciones clave que mejoren la calidad de vida de las mascotas y refuercen el compromiso con la tenencia responsable en Lima - Créditos: Freepik.
La finalidad consiste en ofrecer atenciones clave que mejoren la calidad de vida de las mascotas y refuercen el compromiso con la tenencia responsable en Lima - Créditos: Freepik.

Campaña veterinaria para este 23 de abril

La Municipalidad de Breña anunció que organizará una jornada veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos del distrito. La actividad se llevará a cabo este jueves 23 de abril en el óvalo Don Bosco, ubicado en la intersección del jirón Varela y el jirón Independencia, desde las 9:00 hasta las 12:30 horas. El propósito de la campaña es promover la salud y el bienestar de los animales domésticos, además de fortalecer la tenencia responsable en la comunidad.

La iniciativa está dirigida a familias y cuidadores que busquen atención profesional sin costo para sus mascotas. Los organizadores indicaron que el evento pretende brindar herramientas para el control de enfermedades y la prevención de parásitos, aportando así a la salud pública y la calidad de vida dentro del distrito.

El evento contará con la supervisión de especialistas municipales y los cupos se asignarán por orden de llegada. Se recomienda a los asistentes llevar a los animales con collar y correa o, en el caso de los gatos, en jaulas o transportadoras adecuadas para facilitar la atención.

Los servicios disponibles durante la jornada serán los siguientes:

  • Consultas veterinarias
  • Limpieza de oídos
  • Desparasitación
  • Aplicación antipulgas
  • Registro de mascotas

Temas Relacionados

campaña veterinariaMunicipalidad de Limadesparasitaciónsaludperrosgatosperu-noticias

Más Noticias

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

El actual director de la FPF, además, contó que los dirigentes ‘cremas’ no tomaron bien su opinión sobre la contratación del técnico español en su momento

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo ‘cervecero’ buscará conseguir la victoria en Sullana ante un conjunto ‘albo’ ubicado en la zona de descenso. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Detienen a ciudadana peruana por intentar robar en centro comercial de Japón

Personal de un establecimiento comercial logró frustrar la salida de una mujer extranjera con productos no abonados, lo que derivó en su traslado a dependencias policiales para iniciar proceso legal

Detienen a ciudadana peruana por intentar robar en centro comercial de Japón

Ministerio de Economía bloquea el pago para la compra de aviones F-16 por orden de José María Balcázar

Grave denuncia. Según el excanciller Hugo de Zela, el presidente interino sí sabía que los contratos se firmaron y ahora no autoriza el primer desembolso

Ministerio de Economía bloquea el pago para la compra de aviones F-16 por orden de José María Balcázar

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

La ‘U’ disputará la jornada pendiente del campeonato peruano sin Javier Rabanal, quien dejó su puesto como entrenador tras una etapa corta marcada por malos resultados

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio de Economía bloquea el pago para la compra de aviones F-16 por orden de José María Balcázar

Ministerio de Economía bloquea el pago para la compra de aviones F-16 por orden de José María Balcázar

Renuncias masivas en el gobierno de Balcázar por aviones F-16: Excanciller llama mentiroso al presidente

Canciller Hugo De Zela presentó su renuncia por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

Piero Corvetto aprobó plan de segunda vuelta tres días antes de renunciar a la ONPE

Izquierda cierra filas: Juntos por el Perú suma apoyos para eventual segunda vuelta contra el fujimorismo

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vílchez fue víctima de robo de su vehículo en Pueblo Libre y vecinos reclaman falta de apoyo inmediato

Carlos Vílchez fue víctima de robo de su vehículo en Pueblo Libre y vecinos reclaman falta de apoyo inmediato

Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

Quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung, la banda K pop que causa revuelo en Perú ante su pronta llegada

Marcelo Tinelli tendría nuevo amor a poco de separarse de Milett Figueroa

DEPORTES

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras críticas a la FPF: “Tirar mier... no está bien, no hables si no sabes”

Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, vinculado con Universitario tras su abrupta salida del DIM: ¿Está en carpeta?