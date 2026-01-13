Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en la iglesia tras grave relato de violencia en ‘Amor y Fuego’

Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ muestran a la pareja compartiendo y asistiendo a una iglesia con sus hijos. Infobae Perú / Captura: Amor y Fuego

La reaparición pública de Samahara Lobatón junto a Bryan Torres ha generado una fuerte reacción en el mundo del espectáculo y en redes sociales, no solo por el historial reciente de conflictos entre ambos, sino porque ocurre después de que Rodrigo González, ‘Peluchín’, relatara la existencia de un video con una presunta agresión violenta contra la hija de Melissa Klug.

Las imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’ muestran a la expareja compartiendo nuevamente momentos de aparente normalidad, incluso asistiendo juntos a una iglesia evangélica, como solían hacerlo cuando aún se mostraban como una familia unida.

Y es que la escena contrasta de manera directa con los hechos que se hicieron públicos a finales del 2025, cuando la exchica reality protagonizó un fuerte enfrentamiento con el salsero tras descubrir una presunta infidelidad, luego de revisar su celular. En ese momento, la influencer no solo confirmó su separación, sino que fue enfática al señalar que no retomaría la relación. Sin embargo, el inicio del 2026 ha dejado imágenes que vuelven a poner en duda esa decisión y que han reavivado un debate cargado de preocupación y cuestionamientos.

Polémica total: Samahara y Bryan vuelven a mostrarse juntos mientras se habla de un video de violencia. Infobae Perú / Captura: Willax

¿Qué pasó entre Samahara Lobatón y Bryan Torres?

El 6 de enero, reporteros de ‘Amor y Fuego’ captaron a Bryan Torres ingresando al departamento de Samahara Lobatón. Según la nota emitida por el programa de espectáculos, el cantante no solo pasó varias horas dentro del inmueble, sino que incluso se habría quedado a dormir, ya que en ningún momento fue registrado saliendo del lugar. Este detalle fue clave para que se avivaran las versiones sobre una posible reconciliación, pese a que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente haber retomado su relación sentimental.

Las imágenes difundidas muestran a Samahara y Torres compartiendo en el comedor del departamento, en una actitud distendida y cercana. En uno de los momentos más comentados, se observa a la hija de Melissa Klug realizando un gesto de cariño en la cabeza del salsero, una acción que muchos interpretaron como una señal clara de reconciliación, o al menos de un vínculo que sigue vigente más allá de los conflictos públicos.

Días después, las cámaras del mismo programa los volvieron a captar llegando juntos a una iglesia evangélica, acompañados de sus hijos, replicando una dinámica familiar que ya habían mostrado en el pasado. La escena, lejos de calmar las críticas, intensificó la controversia, pues ocurre en medio de una grave acusación que involucra violencia dentro de la relación, según lo relatado por Rodrigo González.

Polémica total: Samahara y Bryan vuelven a mostrarse juntos mientras se habla de un video de violencia. Infobae Perú / Captura: Willax

Cabe recordar que en diciembre de 2025, Samahara Lobatón participó en el programa ‘Esta Noche’, donde mostró imágenes del momento exacto en que confrontó a Bryan Torres tras revisar su celular.

En aquella entrevista, la influencer dio por terminado su vínculo amoroso y expuso públicamente su decepción, asegurando que la relación había llegado a su fin. Por ello, las imágenes actuales resultan especialmente llamativas, ya que sugieren que, pese a todo, la pareja estaría dándose una nueva oportunidad.

La polémica se intensificó aún más cuando, tras la difusión de estas nuevas imágenes, Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, reveló que al programa les llegó un video en el que se apreciaría una agresión física de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. Según su detallado relato, el material muestra al salsero jaloneando a la hija de Melissa Klug, propinándole una cachetada, lanzándola a la cama y posteriormente golpeándola con varios puñetazos utilizando una almohada, presuntamente con la intención de evitar dejar evidencias visibles de los golpes.

Polémica total: Samahara y Bryan vuelven a mostrarse juntos mientras se habla de un video de violencia. Infobae Perú / Captura: Willax

El testimonio de Peluchín generó una fuerte conmoción, no solo por la gravedad de lo descrito, sino porque coincide con un momento en el que la pareja vuelve a mostrarse junta en público. Aunque el video no ha sido difundido de manera abierta, la sola mención de su existencia ha encendido las alarmas sobre una posible situación de violencia de pareja, un tema especialmente sensible y de interés público.

Hasta el momento, Samahara Lobatón no ha emitido un pronunciamiento directo sobre el video descrito por Rodrigo González, ni ha confirmado o desmentido la versión de la agresión. Bryan Torres, por su parte, también ha optado por el silencio, manteniéndose al margen de las declaraciones públicas mientras continúan apareciendo imágenes que los muestran juntos.

Polémica total: Samahara y Bryan vuelven a mostrarse juntos mientras se habla de un video de violencia. Infobae Perú / Captura: Willax