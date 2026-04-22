Perú

MEF tenía hasta hoy para concretar pago de USD 2.000 millones: José Balcázar bloqueó compra de aviones caza a EEUU

El contrato realizado bajo secreto militar fue avalado por la Contraloría y el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, según los exministros Díaz y De Zela

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El Gobierno de Perú suspende el desembolso inicial de USD 2.000 millones para la compra de aviones caza estadounidenses, generando una crisis diplomática y de gabinete.

El renunciante ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmó esta mañana que el Gobierno había firmado los contratos para la compra de aviones caza a Estados Unidos y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenía hasta hoy para autorizar el primer desembolso, por un monto inicial de US$ 2.000 millones.

En diálogo con RPP Noticias, el ahora excanciller manifestó su malestar por la decisión del presidente José María Balcázar de bloquear el pago y postergar la operación, lo que a su juicio pone en riesgo la credibilidad internacional del Perú y la transparencia del proceso.

Junto a él estuvo el también renunciante ministro de Defensa, Carlos Díaz, quien defendió la legalidad y necesidad estratégica de la compra. Explicó que la adquisición de los nuevos aviones para la Fuerza Aérea del Perú fue aprobada en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, respaldada por las leyes de endeudamiento 2025 y 2026, que asignaron un total de US$ 3.500 millones para la operación.

Díaz remarcó que el contrato se firmó bajo la modalidad de secreto militar y que el proceso fue revisado y avalado por la Contraloría General de la República.

Compra de aviones a EEUU: Balcázar frena el desembolso de US$ 2.000 millones

De Zela relató que los contratos se firmaron el lunes 20 de abril y que, tras ese paso, la gestión quedó en manos del MEF, que debía autorizar el primer pago a más tardar hoy.

Sin embargo, afirmó que el presidente Balcázar ordenó frenar el desembolso, generando confusión tanto en el gabinete como en la contraparte estadounidense. “Hasta el momento que yo dejé el Consejo de Ministros, hace hora y media, el ministro de Economía y Finanzas [Rodolfo Acuña] no había autorizado el pago”, indicó el excanciller.

La decisión del presidente José María Balcázar deja en entredicho la credibilidad internacional de Perú y afecta acuerdos con Estados Unidos.
La decisión del presidente José María Balcázar deja en entredicho la credibilidad internacional de Perú y afecta acuerdos con Estados Unidos.

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, detalló que la compra responde a una necesidad estratégica para la defensa nacional, por la obsolescencia de la flota de Mirage y Sukhoi.

Recalcó que la decisión fue acordada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que incluyó a los principales ministros y jefes militares del país, y que la adquisición de aviones estadounidenses de Lockheed Martin se basó en criterios geopolíticos, técnicos y de defensa regional.

Díaz reiteró que el proceso fue transparente, con respaldo presupuestal aprobado por el Congreso y con la revisión de la Contraloría. “Todo está coberturado presupuestalmente para esta compra, con nombre propio. No hay duda respecto a eso”, puntualizó.

José María Balcázar reitera que dejará compra de aviones para las FFAA al próximo gobierno. Exitosa

Malestar diplomático y renuncias irrevocables en el gabinete

De Zela criticó que el presidente Balcázar negara públicamente la firma de los contratos, a pesar de que estos ya estaban formalizados. Acusó al mandatario de “mentir al país” y advirtió que esta actitud pone en peligro la credibilidad internacional del Perú. Señaló que la reacción de la Embajada de Estados Unidos fue de sorpresa y malestar ante la falta de claridad en la postura del Gobierno peruano y el bloqueo inesperado del pago.

Ambos exministros coincidieron en que nunca recibieron una justificación clara para detener la operación y que la decisión de Balcázar contradice los acuerdos estratégicos y la planificación de la defensa nacional. Además, alertaron sobre el riesgo de afectar la imagen y los compromisos internacionales del Perú.

La compra había sido seguida con atención por proveedores internacionales, incluidos fabricantes suecos y franceses, que presentaron reclamos formales tras la definición del proveedor estadounidense. Tanto Díaz como De Zela insistieron en que la decisión final fue adoptada bajo secreto militar, con aval de la Fuerza Aérea y la Contraloría.

La paralización del pago y las renuncias de los ministros dejan abierta la incertidumbre sobre el futuro de la operación y sobre la posición internacional del país ante sus socios estratégicos.

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