Perú

Detienen a ciudadana peruana por intentar robar en centro comercial de Japón

Personal de un establecimiento comercial logró frustrar la salida de una mujer extranjera con productos no abonados, lo que derivó en su traslado a dependencias policiales para iniciar proceso legal

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Una ciudadana peruana fue detenida en Japón tras ser captada por cámaras de seguridad intentando salir de una tienda con mercadería sin pagar. A pesar de sus súplicas, fue llevada a la comisaría para enfrentar un proceso por hurto.| Latina Noticias

Una ciudadana peruana fue detenida en Japón tras ser sorprendida mientras intentaba sustraer productos de un centro comercial, según informó la televisión local y reportado por Latina Noticias. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer intentaba sacar mercadería en un carrito de compras, lo que motivó a los agentes de seguridad del establecimiento a seguirla hasta el estacionamiento con el objetivo de impedir que abandonara el lugar con los artículos sin pagar.

La implicada solicitó en reiteradas ocasiones no ser trasladada a la comisaría y ofreció pagar por la mercadería que había intentado llevarse. Durante el procedimiento, expresó preocupación por su familia, en un intento por justificar sus acciones.

Detención en Japón: peruana enfrenta cargos por intento de hurto en tienda
Detención en Japón: peruana enfrenta cargos por intento de hurto en tienda| Latina Noticias

Ya en el cuarto de seguridad del centro comercial, la ciudadana peruana manifestó su arrepentimiento en varias oportunidades. Alegó que tenía familiares que la esperaban en casa, buscando evitar las consecuencias legales. Sin embargo, las súplicas no modificaron el curso del proceso. El personal de seguridad procedió a entregarla a la policía local, donde le solicitaron devolver todos los objetos sustraídos y se le abrió un procedimiento formal por hurto.

El citado medio señaló que las autoridades actuaron conforme a la ley y que la ciudadana extranjera enfrenta un proceso penal enJapónpor el intento de robo.

Peruana deberá enfrentar justicia en Japón

Cuando una persona comete un delito en el extranjero, enfrenta las leyes y procedimientos del país en el que ocurrió el hecho, sin importar su nacionalidad. Cada nación posee su propio marco legal y sistema judicial, por lo que es fundamental comprender que la condición de extranjero no otorga inmunidad ni beneficios especiales ante la justicia local.

Personal de un establecimiento comercial logró frustrar la salida de una mujer extranjera con productos no abonados, lo que derivó en su traslado a dependencias policiales para iniciar proceso legal
Personal de un establecimiento comercial logró frustrar la salida de una mujer extranjera con productos no abonados, lo que derivó en su traslado a dependencias policiales para iniciar proceso legal| Latina Noticias

El primer paso tras la detención suele ser la identificación del delito y la presentación ante las autoridades policiales del país. En la mayoría de los casos, la persona será informada de los cargos en su contra y podrá comunicarse con la embajada o consulado de su país de origen. Sin embargo, la intervención consular está limitada a proporcionar asistencia básica, como informar a familiares y orientar sobre la contratación de un abogado local. El consulado no puede intervenir en el proceso judicial ni exigir un trato preferencial.

El ciudadano extranjero debe cumplir con las leyes, normas y procedimientos del país donde se encuentra. Esto incluye someterse a interrogatorios, comparecer ante tribunales y, en caso de condena, cumplir la pena impuesta según el sistema penal local. Algunas naciones pueden contemplar sanciones más severas, procedimientos más rápidos o condiciones de detención diferentes a las del país de origen de la persona.

Desconocer la ley no exime de responsabilidad. Por ello, es recomendable informarse sobre las normas locales antes de viajar, así como respetar las reglas de conducta y convivencia. En situaciones legales, es esencial buscar asesoría de profesionales habilitados en el país extranjero.

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