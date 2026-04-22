Piero Corvetto sí entregó su pasaporte italiano a Fiscalía: Tomás Gálvez niega que exjefe de ONPE lo haya ocultado

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, confirma que Piero Corvetto entregó ambos pasaportes al Ministerio Público. TV Perú

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, sí entregó su pasaporte italiano al Ministerio Público el último martes 21 de abril. Así lo confirmó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

En entrevista con Milagros Leiva, Gálvez desmintió el trascendido difundido por el programa Contracorriente de Willax, donde se afirmó que supuestamente Corvetto entregó solo su pasaporte peruano y que, ante la pregunta de si contaba con otro, respondió que no. Incluso se mostró los pasaportes de los hijos del exfuncionario de la ONPE, a pesar de que no tienen ninguna vinculación con el caso y sin censurar sus datos personales.

“Corvetto se presentó ayer a la fiscalía y declaró todo lo que tenía que declarar. Respecto a los pasaportes, se le preguntó si tenía otro pasaporte además del peruano y él reconoció que tenía pasaporte italiano. Ambos pasaportes puso a disposición de la fiscalía. Ambos pasaportes están en la fiscalía. Por eso que ahí hay que hacer la precisión de lo que se ha informado anoche respecto a que no reconoció tener otro pasaporte”, indicó el fiscal de la Nación.

En esa línea, Tomás Gálvez señaló que el Ministerio Público comunicó a Migraciones que los pasaportes están en su poder. “Como una alerta para indicándoles que la fiscalía lo tiene los dos pasaportes”, apuntó.

Piero Corvetto renunció a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú tras una crisis institucional y múltiples denuncias por fallas en el proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confirma pedido de detención

El Ministerio Público solicitó la detención preliminar del exjefe de la ONPE Piero Corvetto por las fallas detectadas en el proceso electoral del 12 de abril.

Según explicó Gálvez, la noche del 21 de abril, cerca de las 23:00, la Fiscalía Provincial a cargo presentó el requerimiento judicial para proceder contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE involucrados en el caso. El fiscal subrayó que la determinación sobre la medida solicitada recae exclusivamente en el Juzgado de turno. Esta precisión surge en un contexto de opiniones cruzadas acerca de la injerencia institucional sobre casos de alto perfil y acerca del intento de evasión del investigado.

Habla el nuevo jefe de la ONPE

El nuevo jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, anunció que la institución busca publicar los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú este viernes 24 de abril.

La ONPE informó que existen alrededor de 30.000 actas observadas cuya resolución será crucial para determinar quién será el adversario de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga. El nuevo jefe del organismo indicó que se mantiene una coordinación directa con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para acelerar el procesamiento y entrega de estas actas, con el objetivo de evitar mayores retrasos y asegurar la transparencia del escrutinio.

Composición: Infobae Perú

Las investigaciones sobre las fallas del 12 de abril avanzan por dos canales: la vía administrativa interna y el Ministerio Público, además de instancias judiciales. De acuerdo con Pachas, la ONPE “colabora activamente con las autoridades para esclarecer los hechos y definir eventuales responsabilidades”.

El primer bloque de medidas anunciado por Pachas incluye cambios en gerencias y oficinas descentralizadas de la ONPE, así como ajustes organizativos destinados a garantizar una mejor gestión de la próxima elección. El jefe interino se abstuvo de adelantar nombres de funcionarios que podrían ser removidos, pero subrayó la necesidad de fortalecer el funcionamiento institucional antes de la segunda vuelta, prevista para el domingo 7 de junio.

La institución ya trabaja en la adquisición de insumos clave para la organización de esa segunda ronda: impresión de cédulas, actualización de padrones y actas electorales, contratación de servicios logísticos y renovación de personal en diversas regiones. “Tenemos que llegar a todo el país”, declaró Pachas.