Melissa Klug es captada en comisaría de Monterrico en medio de presunta agresión contra Samahara Lobatón

La aparición de la empresaria chalaca ocurre tras las fuertes declaraciones de Rodrigo González sobre un material grabado en la habitación de la pareja. Infobae Perú / Captura: Instarandula

La noche tomó un giro inesperado en el siempre convulsionado mundo del espectáculo local cuando Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, fue captada en la comisaría de Monterrico, según imágenes difundidas por el portal de espectáculos Instarándula.

La aparición de la llamada ‘Blanca de Chucuito’ no pasó desapercibida y generó una ola de especulaciones, sobre todo porque ocurre en medio de los delicados comentarios que rodean una supuesta agresión de Bryan Torres contra su hija.

Todo comenzó cuando una seguidora del portal conducido por Samuel Suárez hizo llegar una fotografía que rápidamente encendió las alertas. En la imagen, se observa a la empresaria de espaldas, aparentemente dentro de una de las salas de la comisaría de Monterrico, un detalle que aumentó el misterio en torno a su presencia en la dependencia policial.

Aparecen imágenes de Bryan Torres que estaría agrediendo a Samahara Lobatón

El propio Suárez no dudó en compartir el material, fiel a la dinámica de su comunidad digital, donde las ‘ratujas’ suelen convertirse en protagonistas de primicias inesperadas.

El hecho llamó poderosamente la atención no solo por la figura mediática involucrada, sino por el contexto en el que se produce. En las últimas horas, Rodrigo González, conductor del programa ‘Amor y Fuego’, realizó una grave revelación al señalar la existencia de un video en el que Bryan Torres estaría agrediendo brutalmente a Samahara Lobatón dentro de la habitación que ambos compartían. Una denuncia que, aunque no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, ha generado profunda preocupación entre los seguidores de la influencer y el público en general.

Según relató ‘Peluchín’, el material que llegó a sus manos es estremecedor. De acuerdo con su versión, en el video se observa cómo Bryan jalonea a Samahara, la lanza a la cama y posteriormente le propina fuertes golpes, utilizando incluso una almohada para evitar que queden evidencias visibles de la agresión. Un detalle que, de confirmarse, evidenciaría un nivel de violencia alarmante y premeditado.

¿Quién compartió imágenes de Bryan Torres?

“Imágenes donde Bryan agrede brutalmente a Samahara”, señaló González durante la emisión de su programa, visiblemente impactado por lo que había visto. La crudeza de su testimonio no solo sacudió a la audiencia, sino que abrió un debate urgente sobre la violencia en relaciones sentimentales, incluso en aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público.

En ese contexto, la presencia de Melissa Klug en una comisaría adquiere una carga simbólica y emocional significativa. Como madre, su figura aparece asociada a la protección y el respaldo frente a una situación que podría estar poniendo en riesgo la integridad física y emocional de su hija. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce el motivo exacto de su visita a la comisaría de Monterrico. No se ha informado si acudió a realizar una denuncia, a brindar apoyo o a cumplir algún trámite relacionado con el caso.

La fotografía difundida no permite mayores precisiones. Solo se aprecia a Melissa de espaldas, sin interactuar con efectivos policiales, lo que ha dado pie a múltiples interpretaciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que su presencia estaría directamente vinculada a la presunta agresión contra Samahara Lobatón, otros llaman a la prudencia y recuerdan que no existe, hasta ahora, un pronunciamiento oficial de la familia.

El tema tomó aún más fuerza cuando Rodrigo González cuestionó públicamente la difusión del video que mostraría la agresión. Durante su intervención, el conductor se mostró desconcertado por el origen del material, señalando que habría sido grabado por la cámara de seguridad instalada en la habitación de la pareja.

“¿Quién tiene las imágenes de tu casa?, ¿Cómo nos han podido llegar esas imágenes?”, preguntó en vivo, dejando entrever que el acceso al video no sería casual. González fue más allá al descartar que el propio Bryan Torres haya filtrado el material, deslizando la posibilidad de que exista un interés particular en que el contenido se haga público.

“Bryan no va a filtrar esas imágenes. La única interesada que se haga público es (ella)”, añadió, en una declaración que no pasó desapercibida y que generó un intenso debate sobre la privacidad, la exposición mediática y los límites éticos en casos de presunta violencia familiar.

Mientras tanto, el silencio de los protagonistas ha sido absoluto. Samahara Lobatón no ha emitido un comunicado oficial, ni ha confirmado o desmentido la versión de la agresión. Melissa Klug, por su parte, tampoco se ha pronunciado sobre su presencia en la comisaría, manteniendo una postura reservada que contrasta con la magnitud del escándalo mediático.

