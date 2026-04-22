Jean Ferrari fue contundente con Sekou Gassama tras bajo rendimiento en Universitario: “Ha sido todo muy raro”

El director general de la FPF opinó acerca el delantero senegalés. (Fútbol Satélite)

El bajo rendimiento de Sekou Gassama en Universitario de Deportes fue uno de los puntos más críticos de la dirigencia que dirige Franco Velazco. El senegalés llegó como una apuesta en la ofensiva, pero no ha mostrado el nivel que se esperaba y su salida es inminente al finalizar el Torneo Apertura 2026.

Jean Ferrari, exadministrador de la ‘U’, se pronunció sobre el presente del delantero y lanzó una contundente opinión al respecto. Fue enfático en mencionar que no entendió su llegada y ennumeró las razones por la que no tuvo éxito en Ate.

“Ha sido todo muy raro. La respuesta te la tendría que dar Álvaro Barco, porque yo hasta hoy no entendí el haber traído un jugador, primero, de esas características. Dos, de no jugar. Tres, sin que conozca realmente lo que es jugar en un fútbol como este. A mí particularmente no me gusta ahondar ya en los temas cuando la cosa ya no funciona. Simplemente, lo que se tiene que hacer es corte, vuelta a la página y hacer las correcciones correspondientes, porque si se va a comenzar a profundizar el tema, olvídate. O sea, se va a seguir dando vueltas en lo mismo y creo que todos, sin excepción, coincidimos, ¿no? Todos", disparó el director general de la FPF en entrevista con ‘Fútbol Satélite’.

Sekou Gassama salió pifiado por todo el Monumental en el Universitario vs Coquimbo Unido. ESPN

“Mi cholo es sagrado”

Jean Ferrari defendió a Alex Valera de las críticas por el sequía goleadora por la que está pasando en Universitario de Deportes. Dejó en claro que es el mejor delantero del Perú, y por eso es el abanderado en el ataque de la selección nacional.

“Mi cholo es sagrado, es nuestro nueve. Y digo nuestro nueve en general, porque es el nueve de la selección. Y es el mejor nueve que tenemos hoy. Y no podemos cambiar de rumbo porque es nuestro nueve. Y hoy, como todo nueve, pasa momentos, porque no todos los nueves siempre están haciendo goles o no paran de hacerlos; hay momentos. Y de repente hoy, el Cholo está pasando por su momento; habrá que esperarlo, habrá que mimarlo, habrá que engreírlo para que pueda de alguna manera volver a retomar el camino. Es el nueve de la selección, es nuestro nueve”, comentó el directivo.

El conjunto peruano igualó sin goles ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores, destacando la solidez defensiva y el esfuerzo físico colectivo, aspectos subrayados por Alex Valera tras una intensa seguidilla de partidos internacionales y locales (Facebook / Universitario)

Además, el director general de la FPF puntualizó cómo debe manejar el nuevo técnico de la ‘U’ a los jugadores que no están pasando por un momento.

“Y así como él, hay una cantidad de jugadores que también hay que saber entender a los futbolistas. A algunos se les trata con látigo y van a funcionar, pero a otros no. A otros hay que mimarlos, hay que engreírlos, hay que hablarles, por eso de la capacidad de los entrenadores, de potenciarlos. Los entrenadores no les van a enseñar a jugar fútbol. Los entrenadores lo que van a hacer es potenciar a los futbolistas, sacarle su cien por ciento para que estén a disposición de su club y, en este caso de la selección, Valera es el nueve”, finalizó.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso se celebrará este miércoles 22 de abril a las 20:30, horario de Perú, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El escenario elegido es el Estadio Monumental, donde el equipo ‘crema’ ejercerá la localía.

La dirigencia de la ‘U’ apuesta por una asistencia masiva de hinchas en las tribunas, dado que el encuentro representa una oportunidad decisiva en la carrera por el campeonato. La importancia del resultado marca el pulso de la jornada y eleva la expectativa entre los seguidores del conjunto capitalino.

Universitario enfocado en su reto ante Garcilaso este miércoles 22 de abril. Crédito: Prensa U