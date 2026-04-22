Perú Deportes

Jean Ferrari fue contundente con Sekou Gassama tras bajo rendimiento en Universitario: “Ha sido todo muy raro”

El director general de la FPF opinó sobre el presente del senegalés en la ‘U’ y aseguró que fue un error su llegada como refuerzo de la temporada

Guardar
El director general de la FPF opinó acerca el delantero senegalés. (Fútbol Satélite)

El bajo rendimiento de Sekou Gassama en Universitario de Deportes fue uno de los puntos más críticos de la dirigencia que dirige Franco Velazco. El senegalés llegó como una apuesta en la ofensiva, pero no ha mostrado el nivel que se esperaba y su salida es inminente al finalizar el Torneo Apertura 2026.

Jean Ferrari, exadministrador de la ‘U’, se pronunció sobre el presente del delantero y lanzó una contundente opinión al respecto. Fue enfático en mencionar que no entendió su llegada y ennumeró las razones por la que no tuvo éxito en Ate.

“Ha sido todo muy raro. La respuesta te la tendría que dar Álvaro Barco, porque yo hasta hoy no entendí el haber traído un jugador, primero, de esas características. Dos, de no jugar. Tres, sin que conozca realmente lo que es jugar en un fútbol como este. A mí particularmente no me gusta ahondar ya en los temas cuando la cosa ya no funciona. Simplemente, lo que se tiene que hacer es corte, vuelta a la página y hacer las correcciones correspondientes, porque si se va a comenzar a profundizar el tema, olvídate. O sea, se va a seguir dando vueltas en lo mismo y creo que todos, sin excepción, coincidimos, ¿no? Todos", disparó el director general de la FPF en entrevista con ‘Fútbol Satélite’.

Sekou Gassama salió pifiado por todo el Monumental en el Universitario vs Coquimbo Unido. ESPN

“Mi cholo es sagrado”

Jean Ferrari defendió a Alex Valera de las críticas por el sequía goleadora por la que está pasando en Universitario de Deportes. Dejó en claro que es el mejor delantero del Perú, y por eso es el abanderado en el ataque de la selección nacional.

“Mi cholo es sagrado, es nuestro nueve. Y digo nuestro nueve en general, porque es el nueve de la selección. Y es el mejor nueve que tenemos hoy. Y no podemos cambiar de rumbo porque es nuestro nueve. Y hoy, como todo nueve, pasa momentos, porque no todos los nueves siempre están haciendo goles o no paran de hacerlos; hay momentos. Y de repente hoy, el Cholo está pasando por su momento; habrá que esperarlo, habrá que mimarlo, habrá que engreírlo para que pueda de alguna manera volver a retomar el camino. Es el nueve de la selección, es nuestro nueve”, comentó el directivo.

Alex Valera – Universitario de Deportes – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 8 abril
El conjunto peruano igualó sin goles ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores, destacando la solidez defensiva y el esfuerzo físico colectivo, aspectos subrayados por Alex Valera tras una intensa seguidilla de partidos internacionales y locales (Facebook / Universitario)

Además, el director general de la FPF puntualizó cómo debe manejar el nuevo técnico de la ‘U’ a los jugadores que no están pasando por un momento.

“Y así como él, hay una cantidad de jugadores que también hay que saber entender a los futbolistas. A algunos se les trata con látigo y van a funcionar, pero a otros no. A otros hay que mimarlos, hay que engreírlos, hay que hablarles, por eso de la capacidad de los entrenadores, de potenciarlos. Los entrenadores no les van a enseñar a jugar fútbol. Los entrenadores lo que van a hacer es potenciar a los futbolistas, sacarle su cien por ciento para que estén a disposición de su club y, en este caso de la selección, Valera es el nueve”, finalizó.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso se celebrará este miércoles 22 de abril a las 20:30, horario de Perú, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El escenario elegido es el Estadio Monumental, donde el equipo ‘crema’ ejercerá la localía.

La dirigencia de la ‘U’ apuesta por una asistencia masiva de hinchas en las tribunas, dado que el encuentro representa una oportunidad decisiva en la carrera por el campeonato. La importancia del resultado marca el pulso de la jornada y eleva la expectativa entre los seguidores del conjunto capitalino.

Universitario enfocado en su reto ante Garcilaso este miércoles 22 de abril.
Universitario enfocado en su reto ante Garcilaso este miércoles 22 de abril. Crédito: Prensa U

Temas Relacionados

Jean FerrariSekou GassamaUniversitario de DeportesFPFperu-deportes

Más Noticias

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Más de 15 carpetas de entrenadores llegaron a Ate. Franco Velazco y Álvaro Barco decidirán en los próximos días

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Jean Ferrari respaldó la gestión de Agustín Lozano en la FPF: “Me sorprendió su lado humano, me gusta trabajar con buenas personas”

El director general de fútbol de la Federación se refirió a su llegada a la Videna y de la labor del presidente chongoyapano, de quien mencionó su postura por las críticas recibidas

Jean Ferrari respaldó la gestión de Agustín Lozano en la FPF: “Me sorprendió su lado humano, me gusta trabajar con buenas personas”

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario inicia nueva etapa con Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal visitará a Atlético Grau, Barcelona hará lo suyo en LaLiga, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ visitarán a los ‘albos’ en Sullana por la jornada pendiente, y sin presencia de público por falta de garantías. Conoce los horarios del crucial choque

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Fixture que le resta a Universitario en Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos para recuperar el paso en el campeonato

Tras la salida de Javier Rabanal, los ‘cremas’ afrontarán duelos decisivo en la recta final del campeonato. Conoce el camino de la ‘U’ para revetir el mal momento

Fixture que le resta a Universitario en Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos para recuperar el paso en el campeonato
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis por compra de aviones F-16: ¿por qué se firmó el contrato pese a que el presidente Balcázar habría detenido el proceso?

Crisis por compra de aviones F-16: ¿por qué se firmó el contrato pese a que el presidente Balcázar habría detenido el proceso?

Ministro de Defensa, Carlos Díaz, renuncia y cuestiona a José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16

Ministerio de Economía bloquea el pago para la compra de aviones F-16 por orden de José María Balcázar

Resultados ONPE al 94.307% EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Crisis electoral en Perú: renunció Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

ENTRETENIMIENTO

Youna revela que va mejorando en su lucha contra el cáncer: “El tratamiento va súperbien”

Youna revela que va mejorando en su lucha contra el cáncer: “El tratamiento va súperbien”

Yvonne Frayssinet lamenta el retiro de Adolfo Chuiman de Al Fondo Hay Sitio: “Decidió descansar y se lo merece”

Carlos Vílchez fue víctima de robo de su vehículo en Pueblo Libre y vecinos reclaman falta de apoyo inmediato

Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

DEPORTES

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Jean Ferrari respaldó la gestión de Agustín Lozano en la FPF: “Me sorprendió su lado humano, me gusta trabajar con buenas personas”

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Fixture que le resta a Universitario en Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos para recuperar el paso en el campeonato