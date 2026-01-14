Perú

Pashi Pashi llora por declaraciones de Sigrid Bazán y Tatiana Astengo sobre la caída de Maduro: “mejor que no opinen”

La comediante venezolana criticó con dureza a la política y al actriz a por sus opiniones sobre la caída del dictador Nicolás Maduro, diciendo que nadie debería opinar sobre aquello que no vivió en carne propia

Guardar
La comediante venezolana conmovió a seguidores y generó debate al exigir respeto y silencio a Sigrid Bazán y Tatiana Astengo sobre el régimen chavista, abriendo una conversación sobre empatía y vivencias migrantes (TikTok)

La actriz y humorista venezolana Mayulis del Valle, conocida como Pashi Pashi se convirtió en tendencia en redes tras una emotiva reacción a las declaraciones de la congresista Sigrid Bazán y la actriz Tatiana Astengo sobre la caída del régimen de Nicolás Maduro.

En declaraciones públicas, Pashi Pashi reclamó con visible emoción y lágrimas, asegurando que las opiniones expresadas por ambas figuras no reflejaban la experiencia real de quienes vivieron bajo el chavismo.

Durante un segmento de su programa en Trivu TV, la comediante defendió su derecho a hablar desde su propia historia de migración y exilio, y pidió respeto hacia quienes padecieron largos años de gobierno autoritario.

Pashi Pashi responde a posturas sobre Venezuela

El cruce de posturas evidenció
El cruce de posturas evidenció tensiones entre análisis geopolíticos y testimonios personales, con redes divididas entre apoyo y cuestionamientos a Pashi Pashi. (Instagram)

Pashi Pashi se mostró profundamente afectada por comentarios que, a su juicio, minimizan la experiencia de quienes vivieron bajo el chavismo en Venezuela.

La comediante, que reside fuera de su país natal, aludió específicamente a las declaraciones de Sigrid Bazán sobre la captura del dictador Nicolás Maduro, consideradas por ella como carentes de contexto histórico o vivencial.

Bazán, quien ha planteado críticas políticas sobre la intervención extranjera y la autonomía de Venezuela, fue mencionada indirectamente por Pashi en su réplica, cuando instó a quienes opinan a informarse adecuadamente sobre lo que implicó el prolongado mandato de Maduro antes de emitir juicios públicos.

Reacción emocional y defensa de su propia vivencia

Durante su intervención, Pashi Pashi manifestó que las opiniones de figuras públicas deben basarse en vivencias auténticas de quienes sufrieron las consecuencias de un régimen que, según ella, obligó a muchos a abandonar su tierra.

“Y para que ellas hablen así, debieron vivir, aunque sea en el tiempo del chavismo, para que ellas pudieran expresar lo que están diciendo”, señaló la comediante con voz entrecortada, en clara alusión a la distancia que percibe entre su experiencia y la percepción de quienes no vivieron ese periodo histórico. Su demanda fue simple pero contundente: “no opinen lo que ustedes no han vivido”.

Críticas cruzadas y posicionamientos políticos

Desde su experiencia como migrante,
Desde su experiencia como migrante, Pashi Pashi rechazó declaraciones sobre Venezuela que, a su juicio, ignoran la historia reciente y la voz de quienes la padecieron. (Instagram)

Las declaraciones de Sigrid Bazán, que generaron parte de la controversia, se dieron en el contexto de la política latinoamericana y la valoración de hechos relacionados con la caída del dictador venezolano.

Bazán calificó la captura de Maduro por fuerzas externas como una vulneración de la autonomía de Venezuela, un comentario que no implica defensa del régimen chavista, pero sí una crítica a métodos y motivaciones de intervención en el país caribeño.

Las redes sociales se saturaron de reacciones encontradas: mientras algunos respaldaron la perspectiva de Pashi Pashi como alguien con experiencia personal directa, otros cuestionaron su enfoque ante la complejidad geopolítica del tema.

El impacto mediático de una disputa pública

La respuesta de Pashi Pashi no se limitó a un reclamo privado sino que se viralizó rápidamente, generando un intenso debate en plataformas digitales y programas de entretenimiento. Usuarios expresaron apoyo hacia la comediante por su franqueza y su valentía al hablar desde su propia historia de migración.

Otros, en cambio, reprocharon la emoción como base para desacreditar opiniones políticas de figuras como Sigrid Bazán o Tatiana Astengo, argumentando que el análisis crítico de procesos internacionales no requiere haber vivido directamente bajo un régimen para ser válido. La controversia trascendió las fronteras del espectáculo, poniendo en el centro del debate la legitimidad de las voces en asuntos de política internacional y derechos humanos.

La discusión surgida a partir de las palabras de Pashi Pashi pone de manifiesto no solo las heridas abiertas por años de dictadura y crisis en Venezuela, sino también la polarización en torno a cómo se debe hablar de esos temas en foros públicos.

La afectación emocional de la comediante refleja el peso que aún tienen esos recuerdos en miles de migrantes que hoy defienden su derecho a contar su propia historia con dignidad y sin ser objeto de juicios ajenos.

Temas Relacionados

Pash PashiMayulis del ValleSigrid BazánTatiana AstengoNicolás Maduroperu–entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

El equipo de Pablo Guede afronta un nuevo reto en la pretemporada en Montevideo con la necesidad de sumar su primer triunfo, tras caer en su estreno ante Independiente. Sigue aquí cada detalle del encuentro

Alianza Lima vs Unión EN

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega y sacrificio” en su nueva etapa como jugador de FBC Melgar al mando de Juan Reynoso

El atacante nacional de 25 años se erige como una opción de peso para la ofensiva del ’dominó’. Bajo las órdenes del ’Cabezon’, la escuadra arequipeña apunta a celebrar en diciembre

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega

Muerte en la Panamericana Sur: Municipalidad de Lima decreta duelo por fallecidos en accidente

Un múltiple choque a la altura de Brisas de Villa dejó tres fallecidos, entre ellos empleados de la comuna limeña, y llevó a la comuna edil a izar banderas a media asta y activar protocolos de apoyo en todas sus sedes

Muerte en la Panamericana Sur:

Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud: “Espero que haya aprendido la lección”

Tras años de controversia, la actriz hizo pública su decisión de no seguir con la denuncia contra Enrique Espejo, explicando que primó su lado humano ante la delicada salud del humorista

Clara Seminara retira denuncia a

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

Previo a ser consultado, el fundador de Alianza para el Progreso mencionó que existía una comisión evaluadora, por lo que aseguró que solicitará explicaciones

César Acuña, candidato de APP,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña, candidato de APP,

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

Guido Bellido: “Creo que Carlos Álvarez se va a sincerar con el país y va a reconocerse a sí mismo, igual que ‘Porky’”

José Jerí, molesto porque comparan su reunión oculta con ‘Sarratea’ de Pedro Castillo: “No soy profesor, soy abogado y dinámico”

JEE admite tacha contra la lista al Senado del APRA que integran Carla García y Jorge del Castillo

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

ENTRETENIMIENTO

Clara Seminara retira denuncia a

Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud: “Espero que haya aprendido la lección”

Ranking de Netflix en Perú: estas son las películas más vistas del momento

Melissa Klug exige justicia y denuncia a Bryan Torres por el brutal ataque hacia su hija, Samahara Lobatón, como tentativa de feminicidio

Ministerio de la Mujer visita la casa de Samahara Lobatón y se pronuncia tras agresión de Bryan Torres: “Que el caso no quede impune”

El emotivo abrazo entre Melissa Klug y Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres: influencer se prepara para declarar ante la Fiscalía

DEPORTES

Alianza Lima vs Unión EN

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega y sacrificio” en su nueva etapa como jugador de FBC Melgar al mando de Juan Reynoso

Insólito ‘blooper’ de Sergio Peña que provocó autogol en 40 segundos del Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, titulares confirmados para partido por Serie Río de La Plata 2026