Pashi Pashi llora por declaraciones de Sigrid Bazán y Tatiana Astengo sobre la caída de Maduro: “mejor que no opinen”

La actriz y humorista venezolana Mayulis del Valle, conocida como Pashi Pashi se convirtió en tendencia en redes tras una emotiva reacción a las declaraciones de la congresista Sigrid Bazán y la actriz Tatiana Astengo sobre la caída del régimen de Nicolás Maduro.

En declaraciones públicas, Pashi Pashi reclamó con visible emoción y lágrimas, asegurando que las opiniones expresadas por ambas figuras no reflejaban la experiencia real de quienes vivieron bajo el chavismo.

Durante un segmento de su programa en Trivu TV, la comediante defendió su derecho a hablar desde su propia historia de migración y exilio, y pidió respeto hacia quienes padecieron largos años de gobierno autoritario.

Pashi Pashi responde a posturas sobre Venezuela

El cruce de posturas evidenció tensiones entre análisis geopolíticos y testimonios personales, con redes divididas entre apoyo y cuestionamientos a Pashi Pashi. (Instagram)

Pashi Pashi se mostró profundamente afectada por comentarios que, a su juicio, minimizan la experiencia de quienes vivieron bajo el chavismo en Venezuela.

La comediante, que reside fuera de su país natal, aludió específicamente a las declaraciones de Sigrid Bazán sobre la captura del dictador Nicolás Maduro, consideradas por ella como carentes de contexto histórico o vivencial.

Bazán, quien ha planteado críticas políticas sobre la intervención extranjera y la autonomía de Venezuela, fue mencionada indirectamente por Pashi en su réplica, cuando instó a quienes opinan a informarse adecuadamente sobre lo que implicó el prolongado mandato de Maduro antes de emitir juicios públicos.

Reacción emocional y defensa de su propia vivencia

Durante su intervención, Pashi Pashi manifestó que las opiniones de figuras públicas deben basarse en vivencias auténticas de quienes sufrieron las consecuencias de un régimen que, según ella, obligó a muchos a abandonar su tierra.

“Y para que ellas hablen así, debieron vivir, aunque sea en el tiempo del chavismo, para que ellas pudieran expresar lo que están diciendo”, señaló la comediante con voz entrecortada, en clara alusión a la distancia que percibe entre su experiencia y la percepción de quienes no vivieron ese periodo histórico. Su demanda fue simple pero contundente: “no opinen lo que ustedes no han vivido”.

Críticas cruzadas y posicionamientos políticos

Desde su experiencia como migrante, Pashi Pashi rechazó declaraciones sobre Venezuela que, a su juicio, ignoran la historia reciente y la voz de quienes la padecieron. (Instagram)

Las declaraciones de Sigrid Bazán, que generaron parte de la controversia, se dieron en el contexto de la política latinoamericana y la valoración de hechos relacionados con la caída del dictador venezolano.

Bazán calificó la captura de Maduro por fuerzas externas como una vulneración de la autonomía de Venezuela, un comentario que no implica defensa del régimen chavista, pero sí una crítica a métodos y motivaciones de intervención en el país caribeño.

Las redes sociales se saturaron de reacciones encontradas: mientras algunos respaldaron la perspectiva de Pashi Pashi como alguien con experiencia personal directa, otros cuestionaron su enfoque ante la complejidad geopolítica del tema.

El impacto mediático de una disputa pública

La respuesta de Pashi Pashi no se limitó a un reclamo privado sino que se viralizó rápidamente, generando un intenso debate en plataformas digitales y programas de entretenimiento. Usuarios expresaron apoyo hacia la comediante por su franqueza y su valentía al hablar desde su propia historia de migración.

Otros, en cambio, reprocharon la emoción como base para desacreditar opiniones políticas de figuras como Sigrid Bazán o Tatiana Astengo, argumentando que el análisis crítico de procesos internacionales no requiere haber vivido directamente bajo un régimen para ser válido. La controversia trascendió las fronteras del espectáculo, poniendo en el centro del debate la legitimidad de las voces en asuntos de política internacional y derechos humanos.

La discusión surgida a partir de las palabras de Pashi Pashi pone de manifiesto no solo las heridas abiertas por años de dictadura y crisis en Venezuela, sino también la polarización en torno a cómo se debe hablar de esos temas en foros públicos.

La afectación emocional de la comediante refleja el peso que aún tienen esos recuerdos en miles de migrantes que hoy defienden su derecho a contar su propia historia con dignidad y sin ser objeto de juicios ajenos.