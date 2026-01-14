“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

Fuente: Canal N

Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y actual candidato al Senado, afirmó este martes que el empresario chino Zhihua Yang y Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, realizaron “operaciones” con congresistas con conocimiento del actual presidente interino José Jerí.

En diálogo con Canal N, Shimabukuro indicó que durante el gobierno de Castillo “nunca había escuchado” el nombre del ejecutivo chino que sostuvo una reunión extraoficial con Jerí en un chifa, aunque precisó que tuvo conocimiento de él recién cuando asumió la jefatura del Estado Dina Boluarte, debido a su vínculo con su hermano.

“(Zhihua Yang) es del entorno del señor Nicanor Boluarte, porque lo que dijo dentro de mi vehículo fue bien claro, que con él ya había hecho varias operaciones y con varios congresistas en la comisión de presupuesto del Congreso (que presidió Jerí cuando fue legislador)”, declaró.

Según Shimabukuro, el empresario chino se encargaba de acercar a alcaldes y empresarios para la adjudicación de órdenes de servicio y partidas presupuestales. “Ya se evidenció también que él era el que llevaba los alcaldes y a los empresarios para poder adjudicar las órdenes de servicio y el presupuesto”, afirmó.

El exasesor aseguró que Nicanor Boluarte le confirmó personalmente la relación de Yang con congresistas que integraban la Comisión de Presupuesto del Congreso, instancia encargada de estudiar, analizar y dictaminar el Proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Ejecutivo.

“Ya lo sabes muy bien, ¿no? Y por eso él era el acercamiento y la amistad del señor Nicanor Boluarte con el señor Jerí cuando estaba en el Congreso”, manifestó.

Consultado sobre el vínculo entre Nicanor Boluarte y Jerí, Shimabukuro respondió que “claramente” eran amigos. “Ya había hecho operaciones con varios congresistas”, insistió. Al explicar el término “operaciones”, señaló que se refería a gestiones relacionadas con “algunos alcaldes, algunas obras o licitaciones”.

“Qué casualidad que este empresario ha ganado licitaciones en Apurímac, de donde es el señor Nicanor Boluarte. De repente es un empresario que sí ha logrado cumplir con los acuerdos turbios que han tenido con esta persona y el señor Jerí. De repente, como ya está acostumbrado a esas malas mañas que ha tenido en el Congreso, lo está haciendo en el interior de palacio”, concluyó.

Shimabukuro es investigado por el presunto financiamiento de la campaña de la exjefa de Estado y además estuvo implicado en una indagación que lo vinculó a un supuesto caso de corrupción relacionado con la empresa estatal Petroperú.

Cita clandestina

El último fin de semana, el programa periodístico Punto Final difundió imágenes en las que se observa a Jerí ingresar de noche a un chifa del distrito limeño de San Borja, luego de llegar en el vehículo presidencial y con el rostro cubierto por una capucha blanca.

La Presidencia informó al programa que la visita ocurrió el 26 de diciembre y que el mandatario se reunió con Yang, a quien supuestamente conoce desde hace tiempo, para conversar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú-China.

De acuerdo con la información difundida, el empresario es gerente de una hidroeléctrica, una empresa constructora y una importadora de productos chinos. Todas estas compañías tienen como domicilio fiscal el mismo local donde funciona el chifa en el que se realizó el encuentro.

Punto Final indicó que la reunión no figuró en la agenda oficial del mandatario y que la Presidencia sostuvo que Jerí utilizó la capucha para evitar que le tomaran demasiadas fotografías.