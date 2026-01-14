Paro de transportistas EN VIVO hoy 14 de enero: PNP resguarda diversas zonas de Lima
Más de 20 mil buses suspenderán sus servicios en la primera protesta del sector transporte en 2026 para reclamar mayor seguridad a nivel nacional. En lo que va del año, se reportaron ocho atentados contra unidades de transporte, con un saldo de dos conductores fallecidos
La suspensión total del transporte público formal afecta rutas principales tras el reclamo de gremios que exigen mayor seguridad| Foto: Andina
La paralización de más de 22 mil unidades de transporte público en Lima y Callao marca este miércoles 14 de enero una de las jornadas más críticas para la movilidad urbana en Perú. Gremios del transporte formal tomaron la decisión de detener sus actividades durante 24 horas, en protesta por el incremento de atentados y extorsiones contra conductores y empresas, las cuales se han reportado en los últimos días.
El paro fue acordado luego de una serie de reuniones entre los principales representantes del sector, quienes alertan sobre la falta de avances en la reglamentación de la Ley 32490. En lo que va del año, se reportaronocho atentados en los primeros 10 días.
La decisión de adelantar el paro —originalmente previsto para el 15 de enero— fue tomada en respuesta a los recientes ataques mortales cometidos contra choferes de transporte público. Los dirigentes denunciaron que, en las últimas semanas, se ha registrado un fallecido diario en el sector, situación que supera los niveles de violencia vistos en protestas anteriores.
El dirigente de transportistas, Martín Ojeda, explica las razones detrás de la decisión de acatar un paro este miércoles 14. La medida busca exigir a las autoridades acciones concretas contra la creciente ola de extorsión e inseguridad que afecta a conductores y pasajeros. América TV
05:27 hsHoy
¿Qué empresas dejarán de operar?
Entre las empresas que suspenden actividades figuran La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú, todas afiliadas a Transportes Unidos.
A ellas se suma la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú), presidida por Julio Rau Rau, quien informó que su gremio opta por la suspensión total del servicio y enviará una comisión de representantes al Congreso de la República.
Líneas de transporte que acatarán el paro
La Encantada S.A. (Carabayllo – Ate)
Santa Cruz 13 (Carabayllo – La Victoria)
Nueva América (Carabayllo – SJM)
E.T. TISG S.A. San Germán (SJL – SMP)
Transporte Cruz del Centro S.A. (Ate – Carabayllo)
E.T. la “Z” (Ate – Pueblo Libre)
E.I.R. Polosac “Lorito” (Ate – Pachacútec)
E.T. Rosario de Santa María (Callao – Independencia)
Transporte Consorcio Vía (San Miguel – Puente Piedra)
Guadulfo Silva Carbajal (San Miguel – San Bartolo)
E.T. Zeballos (Lurín – Surquillo)
Etersac – Edilberto Ramos (VES – Puente Piedra)
Vipusa (VES – Ancón)
Etuchisa – Los Chinos (VES – Puente Piedra)
Etrascapsa (Línea E) (VES – SJL)
E.T. Express Pachacamac S.A. (VES – Miraflores)
E.T. 41 (VES – Ventanilla)
El Rápido (VES – Ventanilla)
La 50 (SJL – Callao)
Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C. (SJL – Pachamac)
E.S.T. Santa Catalina S.A. (SJL – VMT)
Urbanito (Callao – La Victoria)
Chosicano (San Miguel – Lurigancho Chosica)
Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C. (Pachacamac – Ancón)
Transporte Huáscar S.A. (SJL – Callao)
Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (VES – Cercado de Lima)
La paralización del transporte público por 24 horas, impulsada por gremios ante la inseguridad, repercute en la programación de actividades recreativas y modifica la rutina de miles de limeños y chalacos
El paro de transportistas del 14 de enero afectará a más de 22 mil unidades de transporte público en Lima y Callao, según gremios del sector. (Andina)
El paro de transportistas previsto para el miércoles 14 de enero impactará el funcionamiento de los principales sistemas de transporte en la capital peruana. Sin embargo, los servicios del Metropolitano, los corredores y el Metro de Lima mantendrán sus horarios habituales pese a la anunciada paralización.
En una conferencia de prensa, realizada la tarde del último lunes, los gremios más importantes del sector de transporte urbano confirmaron la nueva fecha de la paralización que promete tener un impacto total
En una reciente conferencia de prensa, y de manera unificada a diferencia de veces pasadas, los gremios más importantes del sector transporte anunciaron que la fecha del paro en Lima y Callao se modifica para este miércoles 14 de enero. En un inicio, se había anunciado que la medida de fuerza se acataría el jueves 15. La paralización ya promete ser total y miles de usuarios tendrán dificultades de traslado.
La suspensión del transporte público por 24 horas en Lima y Callao genera dudas entre trabajadores y empleadores sobre posibles medidas de flexibilidad laboral. Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, pero se espera que lo haga en las próximas horas
Paro de transportistas será este jueves 10 de abril. (Foto: Infobae Perú / Andina)
La ciudad de Lima Metropolitana y el Callao enfrentarán este miércoles 14 de enero el primer paro de transportistas del 2026. Gremios del sector confirmaron que más de 22.000 unidades suspenderán sus servicios desde las 00:00 horas, dejando sin transporte a miles de ciudadanos que dependen del servicio para llegar a sus centros de trabajo y actividades diarias.
Ante la suspensión total del transporte público en Lima y Callao que afectará a miles de usuariosm, EsSalud informa cómo gestionar la reprogramación inmediata de citas médicas y evitar contratiempos en la atención de los asegurados
Un total superior a las 20 mil unidades dejará de circular durante la jornada de este miércoles, como parte de una protesta convocada por más de 320 empresas de transporte ante la falta de seguridad y el incremento de las extorsiones
El dirigente de transportistas, Martín Ojeda, explica las razones detrás de la decisión de acatar un paro este miércoles 14. La medida busca exigir a las autoridades acciones concretas contra la creciente ola de extorsión e inseguridad que afecta a conductores y pasajeros. América TV
La suspensión del servicio de transporte público en Lima y Callao, que arranca a las 00:00 horas de este miércoles, dejará fuera de circulación a más de 22 mil vehículos y se prolongará únicamente por 24 horas, según confirmó Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, en declaraciones recogidas por América Noticias.
Corte de Lima Sur realizará trabajo remoto por paro de transportistas
La Corte Superior de Justicia de Lima Sur anunció que, debido al paro nacional convocado por los gremios de transportistas, todas las labores administrativas y jurisdiccionales, incluidas las audiencias, se desarrollarán de forma remota el miércoles 14 de enero de 2026. La medida busca proteger la integridad de los trabajadores y usuarios, así como garantizar la continuidad del servicio judicial.
La recepción de demandas, denuncias y otros escritos deberá efectuarse exclusivamente a través de la mesa de partes electrónica. La disposición fue comunicada por la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones desde Villa María del Triunfo.
Comunicado de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur
05:05 hsHoy
Suspensión de clases presenciales
Universidad del Pacífico: Trasladará todas sus actividades presenciales a la modalidad virtual el miércoles 14 de enero. Incluye pregrado, posgrado, preuniversitaria e idiomas.
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM): Todas las actividades académicas y administrativas se realizarán de manera virtual el miércoles 14 de enero.
Asociación Cultural Peruano Británica (Británico): Todas las clases serán dictadas de forma virtual el miércoles 14 de enero, solo en Lima.
La Universidad de Lima dispuso clases virtuales y reprogramación de talleres.
05:04 hsHoy
Presidente José Jerí reconoce “errores” en seguridad
El presidente interino José Jerí mantuvo reuniones con los dirigentes del gremio, en las que reconoció el impacto de la inseguridad y admitió errores en la gestión del sector, sobre todo tras recientes cambios de mando en la PNP.
Jerí indicó que la coordinación con el sector se intensificará y remarcó: “Ellos tienen la última palabra. Yo respetaré su decisión. Y si ellos continúan, yo voy a estar con ellos”, señaló en conferencia de prensa.
El Ejecutivo sostiene que los cambios en la estructura policial buscan reducir la criminalidad, aunque enfrenta críticas por la falta de resultados tangibles.
Las autoridades del gobierno también han sostenido que existen “malos elementos” infiltrados en el sector transporte que filtran información a bandas criminales. Esta afirmación fue rechazada por los dirigentes, quienes aseguran que la protesta no responde a intereses partidarios, sino que busca visibilizar la inseguridad y la falta de respuesta estatal.
El presidente de la ATU, José Jerí, se pronunció tras su reunión con los gremios de transportistas. Abordó temas cruciales como la extorsión, la delincuencia y la reglamentación de motos, asegurando que buscará soluciones a pesar de las limitaciones presupuestales. Latina TV