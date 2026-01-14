Paro de transportistas EN VIVO hoy 14 de enero: PNP resguarda diversas zonas de Lima

La suspensión total del transporte público formal afecta rutas principales tras el reclamo de gremios que exigen mayor seguridad| Foto: Andina

La paralización de más de 22 mil unidades de transporte público en Lima y Callao marca este miércoles 14 de enero una de las jornadas más críticas para la movilidad urbana en Perú. Gremios del transporte formal tomaron la decisión de detener sus actividades durante 24 horas, en protesta por el incremento de atentados y extorsiones contra conductores y empresas, las cuales se han reportado en los últimos días.

El paro fue acordado luego de una serie de reuniones entre los principales representantes del sector, quienes alertan sobre la falta de avances en la reglamentación de la Ley 32490. En lo que va del año, se reportaron ocho atentados en los primeros 10 días.

La decisión de adelantar el paro —originalmente previsto para el 15 de enero— fue tomada en respuesta a los recientes ataques mortales cometidos contra choferes de transporte público. Los dirigentes denunciaron que, en las últimas semanas, se ha registrado un fallecido diario en el sector, situación que supera los niveles de violencia vistos en protestas anteriores.