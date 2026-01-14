JEE rechaza tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: No se pagó los S/ 165 mil de tasa electoral

Pedro Castillo sacó una imagen con el logo de Juntos por el Perú en plena audiencia del juicio oral por el golpe de Estado. Foto: captura Justicia TV

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) declaró improcedente la tacha que se planteó contra la lista al Senado de Juntos por el Perú, la misma que incluye a familiares y defensores del golpista expresidente Pedro Castillo.

Como se recuerda, la tacha fue presentada por un militante del partido Todo con el Pueblo vinculado a Pedro Castillo, Sebastián Gonzáles Hidrugo, quien denunció que el partido sobrepasó el porcentaje máximo de 20% de candidatos invitados y que algunos no tenían autorización expresa del partido al que están afiliados.

Sin embargo, el JEE declaró inadmisible la tacha porque no se adjuntó el comprobante del pago de la tasa electoral. En su resolución, se dejó constancia que el pago equivale a una UIT por cada candidato tachado. Como la tacha estaba dirigida a los 30 candidatos al Senado por Juntos por el Perú, la tasa electoral ascendía 165 mil soles.

Se otorgó un día para que Sebastián Gonzáles Hidrugo pague la tasa electoral, pero no lo hizo. Por ello, se declaró improcedente la tacha.

“Al no haberse subsanado en el plazo que señala el artículo 39.1 del Reglamento, corresponde declarar IMPROCEDENTE la tacha interpuesta por Sebastián Gonzales Hidrugo, por no haber presentado su escrito de subsanación en el plazo otorgado de un día hábil. Asimismo, al no existir trámite pendiente de actuación, debe disponerse el archivo del presente expediente”, se lee en la resolución.

Rechazan tacha contra Juntos por el Perú

La tacha

La tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú señalaba irregularidades en la composición de los candidatos, entre los que figuran el hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala.

El escrito argumenta que la agrupación política superó el límite permitido del 20% para candidatos “invitados” al incluir 10 aspirantes designados directamente en una lista de 30, lo que representa un 33,33%, es decir, 13,33% más de lo autorizado. El documento sostiene que este exceso constituye el motivo principal para rechazar la postulación completa, debido a una presunta incorrecta aplicación de la normativa vigente sobre elecciones.

Tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú

Además, se advierte sobre la situación de cuatro candidatos que, pese a figurar como invitados, se encuentran afiliados a partidos distintos y carecerían de la autorización formal de sus direcciones para postular con Juntos por el Perú. Entre estos nombres aparecen Anahí Durand y Hernando Cevallos —vinculados al partido Adelante Pueblo Unido (APU), fundado por Aníbal Torres—, y Pasión Dávila e Iber Maraví, integrantes de Todo con el Pueblo. Se exige que estos casos sean declarados improcedentes por constituir una postulación con otro partido sin consentimiento expreso.

La reclamación también apunta a posibles irregularidades documentales en las candidaturas de José Mercedes Castillo Terrones e Isaac Humala: se señala que sus declaraciones de consentimiento fueron firmadas en fecha anterior a sus hojas de vida, lo que, según la denuncia, podría poner en entredicho el conocimiento y la veracidad de los datos consignados. El alegato cita el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, que exige que la firma y huella cuenten con una fecha igual o posterior a la confirmación del registro de información.