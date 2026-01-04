Perú

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

El exmandatario, la expremier asilada en la embajada de México en Lima, Aníbal Torres y Willy Huertas presentaron recursos a fin de revocar las penas de más de 10 años de cárcel impuestas

Guardar
PJ admitió recurso presentado por
PJ admitió recurso presentado por el vacado exmandatario Pedro Castillo. | REUTERS/Luis Julian

El futuro judicial del expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez, quien se mantiene asilada en la embajada de México en Lima, y otros altos exfuncionarios condenados vuelve a quedar en suspenso tras la decisión del Poder Judicial de admitir a trámite los recursos de apelación presentados por sus defensas.

Los condenados buscan la anulación de las sentencias que los responsabilizan penalmente por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, un episodio que marcó un punto de quiebre en la política peruana.

¿Qué argumentaron los condenados por el fallido golpe de Estado?

Mediante una resolución emitida el pasado 29 de diciembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema concedió el derecho de apelar la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que se le impuso al vacado exmandatario por el presunto delito de conspiración para rebelión. Su defensa argumentó que la conducta imputada carece de los elementos esenciales del tipo penal y que no existen pruebas suficientes sobre la existencia de una conspiración.

Asimismo, planteó de manera alternativa la nulidad del juicio oral. Entre los fundamentos invocados figuran “vicios insubsanables en la motivación” de la sentencia, contradicciones lógicas, vulneración al principio de congruencia y presuntas violaciones al debido proceso, como la falta de juez natural y la omisión de una acusación constitucional.

Así reaccionó Pedro Castillo al escuchar su condena: gesto tenue y silencio cuando el tribunal fijó más de 11 años de cárcel. (Justicia TV)

En tanto, la ex jefa del Gabinete Ministerial argumentó que la sentencia vulnera el principio de motivación de las resoluciones judiciales, así como la presunción de inocencia, el principio de lesividad y el de legalidad penal; mientras que el exministro del Interior, Willy Huerta, y el exasesor presidencial, Aníbal Torres, alegaron falta de pruebas y vulneraciones al debido proceso.

El proceso no solo involucra a los sentenciados. La Fiscal Suprema Titular, Zoraida Ávalos, interpuso un recurso de apelación para que se anule la sentencia absolutoria del jefe policial Manuel Lozada. La Fiscalía solicita que Lozada sea condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión y a dos años de inhabilitación para ejercer cargo público como presunto coautor del delito de conspiración para rebelión, al considerar que existen elementos suficientes que lo vinculan con los hechos investigados.

¿Qué sigue tras la admisión a trámite de las apelaciones?

Con la admisión a trámite de los recursos, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso remitir todos los expedientes a la Sala Penal Permanente del máximo tribunal. Esta instancia deberá evaluar primero si los recursos son “bien concedidos”. Si así lo considera, programará una audiencia virtual con la participación de todas las partes procesales.

En esa audiencia, tanto las defensas como la Fiscalía podrán exponer sus posiciones y responder a las observaciones del tribunal. La decisión final de la Sala Penal Permanente determinará si las condenas se mantienen o se anulan.

Temas Relacionados

Pedro CastilloBetssy Chávezgolpe de Estadoperu-politica

Más Noticias

Peruano en Caracas narra el clima tras la captura de Nicolás Maduro y advierte “preocupación” entre compatriotas en Venezuela

Un comerciante peruano describió el ambiente de incertidumbre entre la comunidad extranjera y local tras la operación estadounidense que acabó con el arresto del dictador y su esposa

Peruano en Caracas narra el

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Íntimas’ y chorrillanas llegan a Villa El Salvador tras caer en la fecha pasada. Ambos equipos intentarán recuperarse y sumar puntos en este nuevo encuentro. Sigue las principales acciones

Alianza Lima vs Regatas Lima

Senamhi lanza alerta de lluvias intensas en Lima y 15 regiones: conoce la lista de zonas afectadas

El fenómeno meteorológico afectará a la costa central y amplias áreas de la sierra y selva, donde se prevén episodios de nieve, aguanieve y tormentas eléctricas que podrían generar impactos en viviendas y vías

Senamhi lanza alerta de lluvias

Choques en la Panamericana Sur provocan un muerto, heridos graves y tránsito restringido en Camaná y Pisco

Uno de los accidentes fue múltiple y dejó personas atrapadas entre los fierros, mientras que en el otro falleció el conductor de un automóvil tras impactar con un camión cisterna

Choques en la Panamericana Sur

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de uretra

El cáncer de uretra es una afección poco frecuente pero potencialmente peligrosa si no se detecta a tiempo

Estos son los 5 principales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ulises Villegas inaugura obra en

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Elecciones 2026: ¿qué opinan los candidatos presidenciales sobre el operativo de EEUU que culminó con la captura de Nicolás Maduro?

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug explica por qué

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular

Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: fecha confirmada del inicio y cómo se jugará esta etapa