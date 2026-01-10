Senamhi informa que las lluvias en Lima y otras regiones de la costa continuarán hasta el lunes 12 de enero

Avenida Brasil, en Magdalena del Mar. (Foto: David Solar)

Las lluvias que afectan Lima Metropolitana y diversas zonas de la costa peruana persistirán hasta el lunes 12 de enero, aunque con tendencia a debilitarse progresivamente, según informó Raquel Loayza, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Actualmente, el país se encuentra bajo el aviso meteorológico N.º 5, que advierte precipitaciones de fuerte intensidad, principalmente en las partes altas de Lima, la región Lima, áncash y zonas del norte. “Las lluvias se han presentado desde la madrugada y van a continuar hoy, mañana y hasta el día 12, pero ya con una tendencia a disminuir”, explicó Loayza. La experta precisó que este fenómeno no solo afecta a Lima, sino también a gran parte de la costa, y que se monitorea de manera constante la evolución de las precipitaciones.

El Senamhi prevé que las lluvias de los próximos días alcancen la franja costera desde Ica hasta Tumbes, producto de la humedad procedente de la sierra. Loayza detalló que las lluvias intermitentes, con pausas a lo largo del día, han sido la característica principal de los eventos recientes en Lima Metropolitana. La especialista subrayó que, aunque la intensidad disminuirá gradualmente, la población debe estar atenta a la evolución del clima y a las recomendaciones oficiales.

¿Qué distritos de Lima y regiones del norte fueron los más afectados por las lluvias?

El viernes 9 de enero se registraron acumulados notables en la sierra de Lima. En Casapalca, las lluvias comenzaron al mediodía y se extendieron hasta la noche, alcanzando un total de 9,6 milímetros, considerado fuerte para la zona. Matucana reportó 6,4 milímetros desde las 14:00, mientras que en Chosica se registraron cuatro milímetros entre las 18:00 y 19:00. Estas precipitaciones se desplazaron hacia la capital y provocaron lluvias intermitentes en distritos como Carabayllo, San Martín de Porres, La Molina y Chorrillos, principalmente durante la noche y la madrugada.

Las lluvias estivales han tomado por sorpresa a los habitantes de la costa peruana, alterando la rutina de ciudades como Lima en pleno inicio de año. Foto: Senamhi

“La lluvia intermitente no es continua, tiene pausas, y eso es lo que se ha observado en diversos distritos de Lima Metropolitana”, explicó Loayza. Además, la cobertura nubosa se desplazó hacia el norte, generando lluvias en Chimbote y precipitaciones de moderada intensidad en Trujillo y Lambayeque.

Estado de los suelos tras las lluvias y vigilancia ante huaicos

En relación con el riesgo de huaicos, la especialista señaló que el suelo de Lima aún está absorbiendo el agua debido a la sequía registrada durante la primavera. “La tierra estaba bastante seca. Si bien monitoreamos permanentemente la saturación del suelo, por el momento no se han generado condiciones generalizadas para movimientos de masa”, indicó Loayza. No obstante, aclaró que en algunas zonas de la selva sí se han producido huaicos a causa de lluvias persistentes, por lo que el monitoreo continúa.

Senamhi advierte sobre lluvias intensas en todo el país

El Senamhi emitió el Aviso N.º 010-2026, de nivel naranja, que alerta sobre precipitaciones intensas desde las 13:00 del 10 de enero hasta las 13:00 del 11 de enero de 2026. Según el pronóstico, en la costa se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad, principalmente en sectores puntuales y acompañadas en ocasiones de ráfagas de viento.

En la sierra norte y sur, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, que pueden presentarse en forma de lluvia, granizo, nieve o aguanieve, junto con descargas eléctricas en las zonas de mayor altitud. Para la selva norte y la selva alta sur, el pronóstico indica lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de tormentas eléctricas. Las regiones más expuestas a eventos significativos son Loreto, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Cajamarca y La Libertad. El Senamhi recomienda a la ciudadanía tomar precauciones frente a posibles crecidas de ríos, deslizamientos y dificultades en el tránsito.

Radiación UV alta: riesgos y medidas de protección

La especialista del Senamhi advirtió que, pese al cielo nublado, los niveles de radiación ultravioleta (UV) se mantienen muy altos en la costa y la sierra del país. “Estamos registrando valores de radiación entre ocho y diez, que son considerados muy altos, incluso con cielo cubierto”, señaló Loayza. En la sierra, la altitud intensifica el impacto de la radiación, alcanzando niveles extremos en algunas localidades.

Verano 2026: Senamhi precisa la fecha de los picos más altos de radiación UV a nivel nacional. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Senamhi)

En este contexto, se recomienda el uso de ropa de colores claros, sombreros de ala ancha, bloqueador solar, gafas con protección UV y, si es posible, sombrillas. Además, es fundamental mantener una hidratación constante durante el verano para evitar complicaciones asociadas a la exposición solar.

La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y aplicar medidas de prevención tanto ante las lluvias como frente a la radiación, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la salud. La vigilancia meteorológica sigue activa en todo el país.