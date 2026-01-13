Perú

Rectificación de retiro AFP: Integra y Hábitat confirman cómo registrar segunda solicitud

El octavo acceso a las cuentas de pensiones puede realizarse hasta el lunes 19 de enero. ¿A qué afiliados beneficia la nueva solicitud?

Ahora el link y opción para registrar la solicitud de retiro AFP estará activa hasta el lunes 19 de enero. - Crédito Captura de AFP Integra

Sí se puede pedir rectificación de tu retiro AFP o registrar la segunda solicitud para completar hasta 4 UIT (sumado al monto ya recibido). Ya sea si has pedido S/ 21.400 o si guardas aún dinero sin haber llegado al límite de S/ 22.000, podrás realizar un nuevo trámite para pedir un monto mayor del dinero que está guardado para tu pensió del futuro.

Como se recuerda, originalmente Infobae Perú pudo conseguir confirmación de una de las empresas AFP (Prima) de que este proceso se estaba dando, sin ser oficialmente anunciado por las administradoras (a partir de diversos reportes en redes sociales que lo confirmaban). Ahora también lo han detallado Integra y Hábitat. Solo Profuturo estaría informando sobre este proceso directamente a afiliados que hacen la consulta directa.

Así, por el lado de AFP Integra, esta opción se encontraría habilitada desde el pasado viernes 9 de enero, y se puede solicitar desde la misma aplicación y agencia digital de la empresa. Para el caso de AFP Hábitat, esto se puede realizar desde la web oficial https://retiro.afphabitat.com.pe/. El plazo final, así, es el lunes 19 de enero.

Cientos de afiliados piden a AFP Integra, Profuturo y Hábitat que habiliten la segunda solicitud de retiro AFP. ¿De qué se trata? - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Activan rectificación de solicitud de AFP

“Desde el viernes 9 de enero se encuentra habilitada en nuestra web la opción para realizar la rectificación de retiro de manera 100% digital. Accede a través de la opción “Mi Agencia Digital” con tu usuario y contraseña. Podrás registrar tu solicitud o rectificación de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m. hasta el 19 de enero", informó AFP Integra.

Mientras, AFP Hábitat señaló también que si los afiliados realizaron un retiro por un monto menor a las 4 UIT, cuentan con saldo disponible y desean retirar el excedente de manera voluntaria, pueden registrar una nueva solicitud hasta el 19 de enero a través de su web oficial, siguiendo los mismos pasos que realizaste en tu primera solicitud.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Requisitos de segunda solicitud de AFP

Como se recuerda, si un afiliado aún no solicita su retiro AFP, aún puede hacerlo, por hasta S/ 22.000 hasta el lunes 19 de enero. Es decir, que si uno quiere retirar AFP el único proceso no es la segunda solicitud, sino la primera solicitud, en caso no la haya registrado aún.

Para los que sí necesitan del segundo acceso, estos son los requisitos:

  • Para afiliados que hayan realizado un primer retiro menor a las cuatro UIT vigentes en 2025
  • Contar con saldo disponible en la cuenta AFP
  • No superar el límite total de S/ 22.000 al sumar ambos retiros
  • Ingresar la solicitud antes del lunes 19 de enero de 2026.

