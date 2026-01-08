Perú

Segunda solicitud de retiro de AFP ya se puede registrar, por aumento de la UIT

Infobae Perú consultó con una AFP sobre este proceso. Los afiliados sí pueden registrar una segunda solicitud, por la diferencia entre los montos de la UIT de 2025 y la del 2026

El retiro AFP sigue vigente,
El retiro AFP sigue vigente, y ahora AFPs como Prima, revelan que se puede hacer otra solicitud de hasta 4 UIT, si los afiliados aún tienen saldos. - Crédito Andina

Desde este jueves 8 de enero, los afiliados pueden registrar una segunda solicitud de retiro AFP, según pudo confirmar Prima AFP a Infobae Perú. Sin embargo, esto está sujeto a algunas condiciones.

Una de las principales es que los afiliados aún tengan fondos por retirar desde la anterior solicitud de AFP realizada en 2025. “Puedes realizar una segunda solicitud si en tu primer retiro el monto fue menor a las 4 UIT vigentes en ese momento y aún tienes saldo disponible. Recuerda que, sumando ambos retiros, no debes superar el tope total de 4 UIT (S/ 22,000 en 2026)“, aclara Prima AFP. 

Así, revelan que esta segunda solicitud se puede realizar desde hoy jueves 8 de enero a las 8:00 a. m., y tendrá un plazo máximo hasta el lunes 19 de enero. Es decir, se ampliará el plazo anterior del registro de estos pedidos.

¿Existe una segunda solicitud de
¿Existe una segunda solicitud de retiro de AFP? Sí, Infobae Perú lo ha confirmado con Prima AFP. - Crédito Andina

Así haces la segunda solicitud de AFP

Con la segunda solicitud del retiro AFP, también el registro de este pedido es 100% virtual, según detalla Prima AFP. Para eso solo deberás realizar los siguientes pasos:

  • Ingresa a la Agencia Virtual
  • Ve a la opción “Mis trámites”
  • Haz clic en “Otros”
  • Ahí verás la opción de “Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT” para poder realizar este proceso.

Como se sabe, solo se puede sacar un monto de hasta 4 UIT, contando la primera solicitud. Aún cuando ya hayas recibido un primer pago, puedes realizar esta segunda solicitud hasta el lunes 19 de enero.

Afiliados a AFP estarían realizando
Afiliados a AFP estarían realizando otra solicitud, por medio del trámite llamado 'rectificación de retiro AFP'. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

¿Cómo saber si puedo solicitar?

Vayamos por partes. Dado que la UIT ha aumentado para 2026, de S/ 5.350 (2025) a S/ 5.500, el monto total al que pueden acceder los afiliados de las AFP ha subido. Si bien este era de 4 UIT y eso no ha cambiado, su cálculo sí ha incrementado.

Así, en inicio quienes hayan solicitado S/ 21.400 de su fondo de AFP, pero aún guarden montos, que sumados con este anterior lleguen hasta S/ 22.000, podrán registrar una segunda solicitud para sacar hasta este monto, en total.

Pero esto también se podría hacer en tanto uno ha solicitado en octubre, noviembre o diciembre, pero en enero guardan aún un monto restante. Por ejemplo, si un afiliado retiro S/ 2.500 en su AFP, pero a fines de diciembre le volvieron a hacer el descuento del 10% del sueldo, y guarda ahora un monto de S/ 250, ahora podría solicitar también ese saldo restante.

Consulte a su AFP por
Consulte a su AFP por la segunda solicitud de retiro. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Afiliados piden claridad sobre rectificación

Asimismo, dado que hasta ahora solo Prima AFP ha sido clara sobre este proceso en sus redes sociales, y tras las versiones en TikTok de usuarios que estarían accediendo a la segunda solicitud (o rectificación de solicitud o solicitud complementaria de AFP), los afiliados están pidiendo claridad e información a las otras AFP, como Integra, Profuturo y Hábitat.

En este contexto, señalan que las líneas telefónicas de las AFP no se dan abasto para contestar las consultas y esperan alrededor de 45 minutos por atención. Recuerda que estos son los números para comunicarse con las entidades para consultas, pertinentes a cada entidad:

  • AFP Integra: 01 513-5050
  • AFP Profuturo: 01 391-3636
  • AFP Hábitat: 01 230- 2200
  • AFP Prima: 01 615-7272
  • Asociación de AFP: Whastapp 975 736 784
  • SBS: número de contacto para consultas 0800-10840.

