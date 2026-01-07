Perú

Retiro de AFP: Afiliados sí pueden registrar una segunda solicitud bajo estas condiciones

Rectificación de solicitud de AFP es posible. Incluso si ya recibieron su primer depósito, los afiliados pueden realizar una nueva solicitud, según fuentes de Infobae Perú

¿Existe una segunda solicitud de retiro de AFP? Sí, Infobae Perú lo ha confirmado con Prima AFP. - Crédito Andina

Tras las noticias sobre una supuesta rectificación de retiro AFP, Infobae Perú ha podido confirmar que sí existe un proceso con estas características a las que los afiliados pueden acceder.

Como se recuerda, hay algunos videos en TikTok y publicaciones en redes sociales que reveló que en varias AFP se estaba realizando este proceso. Ante esto, Prima AFP respondió a la consulta de Infobae Perú.

“Si el afiliado ingresó la solicitud de 8vo retiro AFP y el monto total desembolsado fue menor a las 4 UIT vigentes en ese momento (S/ 21.400 durante el 2025), es posible presentar una nueva solicitud, siempre que se tenga un saldo disponible en su cuenta”, aclaró la entidad a este medio.

Consulte a su AFP por la segunda solicitud de retiro. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Rectificación de solicitud de AFP

Si bien Prima AFP contestó sobre su proceso de ‘nueva solicitud de AFP’ o ‘segunda solicitud de AFP’, las otras empresas, según reportes en redes sociales tienen un proceso similar, denominado ‘rectificación de solicitud de AFP’ o hasta ‘retiro complementario de AFP’.

Según respondió Prima AFP a Infobae Perú, si un afiliado ya ingresó su solicitud de retiro AFP y el monto pedido (inclusive si fue desembolsado en parte) fue menor a las 4 UIT vigentes al momento de pedirlo (este valor fue de S/ 21.400 el año pasado), entonces sí puede presentar una nueva solicitud.

Pero para eso, el afiliado debe tener saldo disponible en su cuenta. Es decir, que si pidió S/ 21.400, para rectificar el monto, debe tener un monto mayor que este. Siempre y cuando tampoco supere el límite del retiro vigente para este año. “Es importante recordar que la suma de ambos retiros no debe superar el nuevo límite de 4 UIT vigente para el 2026 (S/ 22.000)”, detalla Prima AFP.

Afiliados piden a las AFP en Facebook que informen sobre la rectificación del retiro de AFP. - Crédito Captura de Facebook/AFP Profuturo

Así puedes hacer una segunda solicitud de AFP

En Prima AFP, la segunda solicitud de retiro AFP, así la llama la misma empresa, puede ser realizada desde el jueves 8 de enero, a las 8:00 a. m., de forma 100% virtual.Para ello, sigue los siguientes pasos:

  • Ingresa a la Agencia Virtual
  • Ve a la opción “Mis trámites”
  • Haz clic en “Otros”
  • Ahí verás la opción de “Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT” para poder realizar este proceso.

Asimismo, Prima AFP ha revelado que el plazo para ingresar esta solicitud es hasta el lunes 19 de enero, uno mayor al anteriormente contemplado según el reglamento aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Afiliados a AFP estarían realizando otra solicitud, por medio del trámite llamado 'rectificación de retiro AFP'. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

“El plazo para ingresar la solicitud es hasta el lunes 19 de enero, como máximo, y los pagos se realizarán en armadas de hasta 1 UIT, a la misma cuenta ingresada en la primera solicitud y bajo la modalidad elegida en ese momento”, agrega Prima AFP. Como se recuerda, el plazo original iba hasta el domingo 18 de enero (aunque la última fecha disponible para hacer el trámite era el mismo viernes 16 de enero).

Asimismo, recomienda a los afiliados que deben tener en cuenta que no se debe cerrar la cuenta en la que se han realizado los depósitos anteriores hasta que se reciba el monto total solicitado, inclusive para el caso de la rectificación del retiro AFP.

