Perú

Amplían plazo para retiro de AFP: Hasta el 19 de enero se podrá solicitar hasta S/ 22.000

Retiro de AFP continúa en enero de 2026, pero ahora habrá un día extra para que los afiliados puedan pedir hasta 4 UIT de sus cuentas de pensiones

Un nuevo plazo para el
Un nuevo plazo para el retiro AFP ha sido aprobado. ¿De qué se trata?. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya solo quedan unas semanas para que los afiliados puedan enviar sus solicitudes de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000). Como se sabe, desde el pasado 21 de octubre de 2025, los aportantes han podido mandar sus pedidos para sacar montos de sus cuentas AFP, que están guardados para generar rentabilidad y otorgarles una pensión cuando sean ancianos (o permitirles el retiro del 95,5% de estos montos).

Si bien anteriormente la fecha final para solicitar hasta 4 UIT de los fondos eran el viernes 16 de enero (el domingo 18 de enero es la fecha final oficial, pero dado el horario solo se permite retirar de lunes a viernes), ahora en una comunicación de Prima AFP a Infobae Perú se ha revelado que esta fecha se ha aplazado al lunes 19 de diciembre.

Como se sabe, si bien la fecha final que se detallaba desde las AFP era el 18 de enero, este día cae domingo y podría llevar a afiliados a pensar que ese mismo día podrían registrar su solicitud, pero esto no es posible. Ahora no quedan dudas. El lunes 19 de diciembre es el último día en que se podrá hacer el pedido para sacar hasta S/ 22.000 de estas cuentas.

Consulte a su AFP por
Consulte a su AFP por la segunda solicitud de retiro. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Fecha final del retiro AFP

Inicialmente, según el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se detallaba que el retiro AFP tendría que estar disponible durante 90 días calendario. Así, desde el 21 de octubre se planteaba contar este plazo, el que iba a ser hasta el 18 de enero de este 2026.

Sin embargo, dado que este último día era domingo, no es posible sugerir a los afiliados que las solicitudes de retiro de AFP se pueden hacer hasta esta fecha, sino que iban a ser hasta el viernes 16 de enero.

Pero ahora, Prima AFP señala que la fecha final será el mismo lunes 19 de diciembre, con lo que, hasta antes de las 6:00 p. m. de ese día los afiliados podrán solicitar su retiro de AFP de hasta 4 UIT. Y es más: según detalló la empresa a Infobae Perú ahora se podrá hacer también una segunda solicitud de retiro, bajo algunas condiciones.

¿Existe una segunda solicitud de
¿Existe una segunda solicitud de retiro de AFP? Sí, Infobae Perú lo ha confirmado con Prima AFP. - Crédito Andina

Sí se pueda hacer otra solicitud

“Puedes realizar una segunda solicitud si en tu primer retiro el monto fue menor a las 4 UIT vigentes en ese momento y aún tienes saldo disponible. Recuerda que, sumando ambos retiros, no debes superar el tope total de 4 UIT (S/ 22,000 en 2026)”, señala Prima AFP tras la consulta de Infobae Perú.

Así, resaltan que esta se puede realizar desde el jueves 8 de enero a las 8:00 a. m., con un plazo máximo hasta el lunes 19 de enero. “El trámite es 100% virtual. Ingresa a la Agencia Virtual, ve a Mis trámites, luego a Otros, y después a Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT”, aclaran.

Como se sabe, ya en otras AFP también hay reportes de usuarios que esto también es posible, algo que ha cambiado con respecto a cuando se aprobó el séptimo retiro de AFP de hasta 4 UIT el 2024.

