Ministro del Interior responde a moción de vacancia: Vicente Tburcio negó privatización de Petroperú

El ministro defendió el decreto de urgencia de la petrolera estatal como una “reorganización necesaria” debido a las pérdidas económicas

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció desde Chiclayo sobre la moción de vacancia contra el presidente por el caso Petroperú. Negó rotundamente una posible privatización y afirmó que se trata de una "reorganización" de la empresa estatal. | Video: Canal N.

La crisis de Petroperú ha dejado de ser un problema estrictamente económico para convertirse en un terremoto político que amenaza la estabilidad del Gobierno de José Jerí. Tras la publicación del polémico Decreto de Urgencia 010-2025, que abre la puerta a la reestructuración patrimonial de la petrolera estatal, la bancada de Perú Libre anunció formalmente hace unos días atrás que presentará una moción de vacancia presidencial. Esta medida ha sido reforzada el día de ayer en la Comisión de de Educación, Juventud y Deporte, por el congresista Segundo Montalvo.

En este clima de alta tensión, el ministro del interior, Vicente Tiburcio aprovechó una actividad oficial en Lambayeque para responder a los cuestionamientos. El funcionario buscó alejar al Ejecutivo de las acusaciones de “privatización encubierta”, al asegurar que las medidas adoptadas son la única vía para salvar a la empresa estratégica de un colapso irreversible.

Vicente Tiburcio, ministro del interior, negó la privatización de PetroPerú y respondió ante la moción de vacancia contra José Jerí. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

“No es privatización, es reorganización”

Al ser consultado por la prensa sobre si el objetivo final del decreto es entregar Petroperú a manos privadas, Tiburcio fue tajante en su negativa. “No, no, aquí no hay ninguna situación de privatización. Hay una reorganización que se está haciendo desde el sector Economía con el ministro de Energía y Minas”, señaló.

El ministro argumentó que la estatal arrastra pérdidas económicas críticas que obligan a tomar medidas de emergencia. “Se necesita reorganizar Petroperú por una necesidad propia que ustedes lo saben. Hay ciertas situaciones propias que están pasando en el interior y hoy amerita una reorganización”, explicó. Según detalló, el plan de reestructuración ya está siendo desarrollado por los sectores correspondientes.

Moción de vacancia en marcha

Pese a las explicaciones del Ejecutivo, en el Palacio Legislativo la indignación ha escalado rápidamente. El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, anunció que la moción de vacancia busca destituir a Jerí por considerar que el decreto mencionado entrega el control de la seguridad energética a “intereses privados”.

Para Montalvo, el Decreto de Urgencia constituye un atentado contra la “única industria estratégica que tiene el Perú”. El legislador advirtió que la norma permite fragmentar los activos de la empresa en bloques y habilita a ProInversión para transferir o gestionar unidades clave, como la Nueva Refinería Talara, mediante operadores privados. “Esto es algo que indigna. Cada uno de los congresistas se va a sumar”, afirmó Montalvo, quien además prepara una denuncia constitucional contra el ministro de Educación por el escándalo de Beca18.

Inseguridad y la ausencia presidencial

La jornada en el norte, el ministro Tiburcio también tuvo que responder por la ausencia del presidente Jerí en Lambayeque, lo que generó malestar entre las autoridades locales. “Nuestro presidente tiene múltiples actividades, pero nosotros estamos acá los ministros para seguir cumpliendo”, justificó el funcionario.

Asimismo, Tiburcio se pronunció sobre la ola de criminalidad y las amenazas de paro por parte del gremio de transportistas. Reconoció que la inseguridad es el “problema número uno” que el país enfrenta desde que asumieron el Gobierno y aseguró que se mantendrán firmes en el combate contra el hurto y la extorsión en Chiclayo y el resto del país.

El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, anunció la presentación de una moción de vacancia contra el presidente José Jerí. La medida se basa en el decreto de urgencia que autoriza la reorganización de Petroperú, lo que Montalvo califica como una 'privatización encubierta'. Fuente: Canal N

