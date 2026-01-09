Perú

Paro de transportistas este 15 de enero: gremios confirman suspensión del servicio y movilización con sus unidades

Ante la escalada de ataques violentos en Lima y Callao, los gremios de transporte urbano anunciaron un paro total y movilización de buses para el 15 de enero, exigiendo medidas urgentes de seguridad al gobierno de José Jerí

Guardar
El paro del 15 de
El paro del 15 de enero implica la suspensión de operaciones de más de 12.000 unidades afiliadas a Transportes Unidos. (Andina)

Los principales gremios de transporte urbano de Lima y Callao confirmaron un paro del servicio y una movilización de buses para el jueves 15 de enero. La decisión surge tras una serie de atentados recientes contra choferes y cobradores, que han generado alarma entre los trabajadores y usuarios.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, precisó que en los últimos nueve días se registraron al menos ocho ataques violentos contra personal del sector. Ojeda señaló que la medida fue acordada luego de una reunión de emergencia, motivada por la ausencia de respuestas efectivas del gobierno encabezado por José Jerí ante la creciente inseguridad.

No se trata de un tema personal ni de intereses mezquinos. No vemos ningún avance real en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Los ataques continúan y necesitamos acciones concretas, refirió Martín Ojeda.

Buses forman largas filas en
Buses forman largas filas en San Martín de Porres para salir en caravana rumbo a Acho en una paralización anterior | Valeria Mendoza (Infobae Perú)

Empresas y rutas que participarán en el paro

El paro del 15 de enero implica la suspensión de operaciones de más de 12.000 unidades afiliadas a Transportes Unidos. Entre las empresas afiliadas a dicho gremio que participarían de la medida se encuentran:

  • La 50
  • Santa Catalina
  • Cristo Pachacamilla
  • Edilberto Ramos
  • El Urbanito
  • Nueva América
  • Huáscar
  • El Rápido
  • Nuevo Perú
  • Otras empresas asociadas

Los buses se concentrarán en diversos puntos estratégicos de Lima y Callao, lo que anticipa una jornada de fuerte impacto para la movilidad de la ciudad.

Los gremios exigen una mayor
Los gremios exigen una mayor presencia policial, acciones efectivas contra la extorsión y garantías para poder trabajar sin temor a nuevos atentados (Andina)

Conet Perú también se suma

Más temprano, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte confirmó su adhesión al paro para el 15 de enero. Julio Rau Rau, presidente de esta corporación, explicó que su gremio optará por un “apagado de motores”, descartando marchas en las calles, pero sí enviando una comisión de representantes al Congreso de la República.

“Lamentablemente, los delincuentes han vuelto a atacar, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. El estado de emergencia finalizó en diciembre y, aunque el Gobierno prometió ampliarlo, hasta ahora no hay señales de acción. Por eso, todas las empresas de transporte urbano de los cuatro conos hemos acordado paralizar el 15 de enero”, señaló Julio Rau Rau más temprano en declaraciones a RPP.

La protesta abarcará los conos norte, sur, este y oeste, cubriendo la totalidad de Lima y Callao.

Exigen medidas urgentes al Gobierno

Los gremios exigen una mayor presencia policial, acciones efectivas contra la extorsión y garantías para poder trabajar sin temor a nuevos atentados. La movilización y concentración de buses busca visibilizar la crítica situación que afecta diariamente a miles de trabajadores y usuarios del transporte público.

El paro del 15 de enero amenaza con paralizar gran parte del sistema de transporte urbano y podría ser el inicio de nuevas medidas si las autoridades no responden a las demandas del sector. Los dirigentes advierten que están dispuestos a intensificar la protesta en defensa de la seguridad y la vida de conductores, cobradores y pasajeros.

Extorsión generalizada y falta de prevención

Martín Ojeda advirtió que cerca del 80% del sector transportista se ve obligado a pagar cupos a organizaciones criminales. “Si bien es cierto, en algunos pocos casos se ha reducido, ahora están exigiendo entre 10 y 30 soles diarios”, explicó Ojeda. El dirigente agregó que, aunque mantienen comunicación con autoridades como el Ministerio del Interior, no existen acciones preventivas efectivas, lo que permite que los atentados continúen. Además, indicó que, según información de la propia Policía, los ataques suelen ocurrir entre las 18:00 y las 23:00, y entre las 6:00 y las 8:00, coincidiendo con los cambios de turno policial. Ojeda subrayó que las bandas criminales operan con una estrategia clara, mientras la Policía carece de una respuesta coordinada.

Temas Relacionados

Paro de transportistasMartín Ojedaperu-noticias

Más Noticias

Alerta de Senamhi por lluvias este 9 y 10 de enero en la costa del país

El aviso fue enviado directamente a teléfonos móviles advierte sobre el incremento de precipitaciones y la posible ocurrencia de huaicos en sectores vulnerables de la capital peruana

Alerta de Senamhi por lluvias

Christian Meier logra sold out en su primer concierto y anuncia segunda fecha en el Gran Teatro Nacional

El artista peruano agotó entradas para su concierto del 12 de marzo en Lima y confirma una nueva función como parte de Así Es El Tour.

Christian Meier logra sold out

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

La bancada de izquierda afirmó que el proceso resultará perjudicial para el país, que llegará a depender de un privado para distribuir combustible a las zonas alejadas del Perú

Perú Libre anuncia la presentación

Retiro de leche NAN en Perú: más fórmulas de Nestlé con reportes de contaminación en América y Europa se venden en el país

El retiro de un lote de NAN Supreme Pro 2 se produce en un contexto de alertas sanitarias en varios países por otras fórmulas infantiles de la misma empresa que contendrían una toxina

Retiro de leche NAN en

Cineplanet amplía funciones de Uyariy en regiones, pero mantiene su ausencia en Lima

Hasta el momento, la cadena no ha emitido ningún comunicado oficial explicando los motivos del retiro del documental de su cartelera inicial ni las razones por las que sigue sin proyectarse en Lima

Cineplanet amplía funciones de Uyariy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Libre anuncia la presentación

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

Ruth Luque denuncia constitucionalmente a Tomás Gálvez por desactivar equipos especiales: “Es sinónimo de impunidad”

JEE concede la apelación de Perú Primero contra la tacha de Mario Vizcarra y eleva el caso al JNE

César Zumaeta acusa a Enrique Valderrama de violar estatuto del APRA y pide que retire su firma para que lista sea admitida

Megaoperativo en La Libertad: detienen al alcalde de Chao por integrar presunta organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’

ENTRETENIMIENTO

Pedida de mano de Mónica

Pedida de mano de Mónica Sánchez en ‘Eres mi bien’ emociona a sus seguidores: “Por fin un amor para Charito”

Dua Lipa incluye el libro peruano ‘Cien cuyes’ entre sus recomendaciones literarias para 2026

Magaly Solier vuelve a la escena pública y habla sobre su salud: “Estoy en un momento complicado”

Carlos Gassols recibió un homenaje del Congreso por su trayectoria: “Además de conmoverme, representa un alto estímulo”

Doctora que acompaña a Magaly Medina revela lo doloroso que es su recuperación: “Es un proceso difícil y complejo”

DEPORTES

Universitario tomó drástica medida contra

Universitario tomó drástica medida contra el representante de César Inga tras explosivas declaraciones: “Es persona no grata”

A qué hora juega San Martín vs Olva Latino: partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: equipos del fútbol peruano conocerán el fixture del Apertura y Clausura

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?