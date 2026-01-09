Paro de transportistas este 15 de enero: gremios confirman suspensión del servicio y movilización con sus unidades

El paro del 15 de enero implica la suspensión de operaciones de más de 12.000 unidades afiliadas a Transportes Unidos. (Andina)

Los principales gremios de transporte urbano de Lima y Callao confirmaron un paro del servicio y una movilización de buses para el jueves 15 de enero. La decisión surge tras una serie de atentados recientes contra choferes y cobradores, que han generado alarma entre los trabajadores y usuarios.

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, precisó que en los últimos nueve días se registraron al menos ocho ataques violentos contra personal del sector. Ojeda señaló que la medida fue acordada luego de una reunión de emergencia, motivada por la ausencia de respuestas efectivas del gobierno encabezado por José Jerí ante la creciente inseguridad.

No se trata de un tema personal ni de intereses mezquinos. No vemos ningún avance real en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Los ataques continúan y necesitamos acciones concretas, refirió Martín Ojeda.

Buses forman largas filas en San Martín de Porres para salir en caravana rumbo a Acho en una paralización anterior | Valeria Mendoza (Infobae Perú)

Empresas y rutas que participarán en el paro

El paro del 15 de enero implica la suspensión de operaciones de más de 12.000 unidades afiliadas a Transportes Unidos. Entre las empresas afiliadas a dicho gremio que participarían de la medida se encuentran:

La 50

Santa Catalina

Cristo Pachacamilla

Edilberto Ramos

El Urbanito

Nueva América

Huáscar

El Rápido

Nuevo Perú

Otras empresas asociadas

Los buses se concentrarán en diversos puntos estratégicos de Lima y Callao, lo que anticipa una jornada de fuerte impacto para la movilidad de la ciudad.

Los gremios exigen una mayor presencia policial, acciones efectivas contra la extorsión y garantías para poder trabajar sin temor a nuevos atentados (Andina)

Conet Perú también se suma

Más temprano, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte confirmó su adhesión al paro para el 15 de enero. Julio Rau Rau, presidente de esta corporación, explicó que su gremio optará por un “apagado de motores”, descartando marchas en las calles, pero sí enviando una comisión de representantes al Congreso de la República.

“Lamentablemente, los delincuentes han vuelto a atacar, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. El estado de emergencia finalizó en diciembre y, aunque el Gobierno prometió ampliarlo, hasta ahora no hay señales de acción. Por eso, todas las empresas de transporte urbano de los cuatro conos hemos acordado paralizar el 15 de enero”, señaló Julio Rau Rau más temprano en declaraciones a RPP.

La protesta abarcará los conos norte, sur, este y oeste, cubriendo la totalidad de Lima y Callao.

Exigen medidas urgentes al Gobierno

Los gremios exigen una mayor presencia policial, acciones efectivas contra la extorsión y garantías para poder trabajar sin temor a nuevos atentados. La movilización y concentración de buses busca visibilizar la crítica situación que afecta diariamente a miles de trabajadores y usuarios del transporte público.

El paro del 15 de enero amenaza con paralizar gran parte del sistema de transporte urbano y podría ser el inicio de nuevas medidas si las autoridades no responden a las demandas del sector. Los dirigentes advierten que están dispuestos a intensificar la protesta en defensa de la seguridad y la vida de conductores, cobradores y pasajeros.

Extorsión generalizada y falta de prevención

Martín Ojeda advirtió que cerca del 80% del sector transportista se ve obligado a pagar cupos a organizaciones criminales. “Si bien es cierto, en algunos pocos casos se ha reducido, ahora están exigiendo entre 10 y 30 soles diarios”, explicó Ojeda. El dirigente agregó que, aunque mantienen comunicación con autoridades como el Ministerio del Interior, no existen acciones preventivas efectivas, lo que permite que los atentados continúen. Además, indicó que, según información de la propia Policía, los ataques suelen ocurrir entre las 18:00 y las 23:00, y entre las 6:00 y las 8:00, coincidiendo con los cambios de turno policial. Ojeda subrayó que las bandas criminales operan con una estrategia clara, mientras la Policía carece de una respuesta coordinada.