Perú

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

La bancada de izquierda afirmó que el proceso resultará perjudicial para el país, que llegará a depender de un privado para distribuir combustible a las zonas alejadas del Perú

Guardar
FILE PHOTO: Peru's new president
FILE PHOTO: Peru's new president Jose Jeri looks on during the swearing-in ceremony, after Congress voted to remove former President Dina Boluarte, in Lima, October 10, 2025. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

La bancada de Perú Libre en el Congreso anunció que presentará de una moción de censura contra el presidente interino José Jerí Oré, luego de que su administración publicada el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que permite la privatización de activos clave de Petroperú.

Según el comunicado del partido, la denominada “reestructuración patrimonial” impulsada por el Ejecutivo representa una privatización encubiertaque, en opinión de la bancada, pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país.

El partido sostuvo que el decreto busca fragmentar Petroperú y transferir sus activos estratégicos a grupos de poder económico con fines de lucro, lo que perjudicaría el interés público. La bancada advirtió que la medida implicaría la pérdida de la Refinería de Talara y la posible desaparición de la empresa estatal.

“Esta ilegítima “reestructuración” conlleva la pérdida de activos vitales como la refinería de Talara, la más moderna de Latinoamérica, dejando al Estado sin empresa petrolera nacional y obligándolo a depender del sector privado para abastecer de combustibles a las zonas más alejadas del país, un servicio que Petroperú brinda actualmente sin costo para el erario público.”

Perú Libre anuncia la presentación
Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú. (Foto: Perú Libre)

La bancada de Perú Libre también indicó que “defender a Petroperú es defender el patrimonio de la nación y la soberanía energética de nuestro país”.

¿Qué dice el decreto sobre Petroperú?

Según el Decreto de Urgencia N° 010-2025, se dispone la “reestructuración patrimonial” de Petroperú mediante la segmentación de sus activos en bloques, habilita su transferencia o gestión a través de esquemas de inversión privada y elimina las restricciones legales que impedían la venta o privatización de la empresa. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) asumirá el control total del proceso, con facultades para definir la modalidad de promoción, seleccionar a los operadores privados y negociar contratos de administración o venta.

El marco legal establece la creación de bloques patrimoniales que agrupan unidades como la Refinería de Talara, Conchán y otros bienes inmobiliarios y activos intangibles. Estos bloques podrán transferirse o gestionarse mediante asociaciones público-privadas, fideicomisos u otros mecanismos legales, lo que permitiría la venta parcial o total de activos estatales.

La Refinería de Talara. Foto:
La Refinería de Talara. Foto: Petroperú

ProInversión tendrá un plazo máximo de 60 días para aprobar el plan de promoción y ejercerá representación en derechos económicos y políticos sobre los activos de la empresa.

La reorganización impacta de manera directa en los trabajadores. El proceso obliga al directorio de Petroperú a aprobar una nueva estructura orgánica en 30 días, lo que habilita el despido masivo de personal, financiado con hasta 240 millones de soles del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente, la planilla asciende a unos 2.500 trabajadores distribuidos en 12 sindicatos, y los salarios mensuales suman al menos 14,2 millones de soles.

Sindicatos contra el intento de “privatización”

El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) rechazó la eliminación de la representación laboral en el directorio y denunció que estas medidas facilitan la privatización de la empresa.

El sindicato alertó sobre la inestabilidad interna tras la renuncia de Luis Alberto Canales Gálvez al directorio, y señaló la posibilidad de más remociones para facilitar despidos y transferencias. Además, el gremio advirtió sobre el posible conflicto de interés derivado de la relación de Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, con ProInversión, entidad a la que deberá regresar al concluir su gestión ministerial.

Petroperu
Petroperu

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, calificó el proceso como un “descuartizamiento” de Petroperú y manifestó: “¿Es una privatización de Petroperú? Finalmente, sí”, afirmó en RPP.

César Gutiérrez, expresidente de la compañía, afirmó que los ingresos proyectados serían insuficientes frente a deudas superiores a 2.500 millones de soles y advirtió sobre posibles problemas en el suministro de combustibles en regiones como Tumbes, Piura y Loreto. También señaló la presión fiscal que supondría un nuevo rescate antes de cuatro meses si la empresa no consigue financiamiento adicional.

Temas Relacionados

José JeríPetroperúPerú LibreCongresoperu-politica

Más Noticias

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular

Hoy domingo 4 de enero se definió la clasificación al cuadrangular y quiénes son los 10 equipos que pasan a la fase 2

Resultados de la fecha 11

¿Se sabe cómo se llamará el año 2026 en Perú? Esto es lo último que se conoce

La disposición administrativa, que cada enero debe ser refrendada y difundida en El Peruano para regir como membrete obligatorio en la esfera pública, está pendiente de anuncio

¿Se sabe cómo se llamará

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Universitario terminó la primera fase de la LPV como líder absoluto, seguido de San Martín y Alianza Lima, que hoy disputa su último partido ante Regatas Lima

Tabla de posiciones de la

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley: el ganador asegurará su permanencia y el pase a la segunda fase del torneo, mientras que el perdedor deberá luchar por no descender en el cuadrangular de revalidación.

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

La intérprete de reparto se alista para llegar a nuestro país con un show imperdible

Cantante cubana Seidy “La niña”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: JEE rechaza

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE anuncia fechas límite para la renuncia de funcionarios públicos que quieran postular

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

ENTRETENIMIENTO

Cantante cubana Seidy “La niña”

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

DEPORTES

Resultados de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: clasificados a la fase 2 y quiénes juegan cuadrangular

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en la jornada final de la fecha 11

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

La reacción Pablo Guede a la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: “¿A quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso