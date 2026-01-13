Perú

Claudio Pizarro volvió a Lima para bautizar a su hija junto a su pareja Hellen Ballón

El ‘Bombardero de los Andes’ se lució junto a su familia, pero evitó dar declaraciones a la prensa sobre su vida privada

El jueves 8 de enero, Claudio Pizarro regresó a Lima para participar en el bautizo de su hija junto a su pareja, Hellen Ballón, en una ceremonia privada en una iglesia del distrito de Jesús María. Según reportó Amor y Fuego, el exdelantero de la selección peruana evitó cualquier contacto con la prensa y mantuvo su vida personal fuera del escrutinio público.

Familiares de Pizarro y de Ballón asistieron puntualmente al evento religioso. Se trató de un encuentro reservado, sin acceso para medios, pero las cámaras de Amor y Fuego lograron captar la llegada de los padres del exdeportista. Poco después, el propio Claudio Pizarro arribó en una camioneta negra con lunas polarizadas. El exjugador abrió la puerta trasera para que su pareja descendiera con la bebé en brazos. Durante el ingreso, el exfutbolista mostró una actitud relajada y cercana a su familia.

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre difundió imágenes exclusivas del ingreso a la iglesia y de algunos momentos del bautizo. La hija de Pizarro y Ballón vestía un ropón blanco tradicional para la ocasión, mientras el exfutbolista exhibía una expresión de alegría. La pareja optó por mantener el carácter íntimo del evento, limitando la participación solo a familiares y amigos cercanos.

La presencia de Hellen Ballón ha despertado interés, ya que la joven es profesora de yoga en una escuela de Miraflores y ha residido la mayor parte del tiempo en Palm Beach, Florida. Ballón tiene una diferencia de edad de 10 años con Pizarro, lo que ha generado comentarios en redes sociales, aunque la pareja se mantuvo reservada durante toda la jornada.

Claudio Pizarro no habló con la prensa

Al finalizar la ceremonia religiosa, un reportero de Amor y Fuego abordó directamente a Claudio Pizarro para consultarle sobre su experiencia en esta nueva etapa de paternidad. El exfutbolista, conocido popularmente como el ‘Bombardero de los Andes’, preguntó primero a qué programa pertenecía el periodista antes de responder.

La interacción fue breve. “La calle es pública”, contestó Pizarro cuando se le insistió sobre su vida personal, según relató el programa de televisión. El exseleccionado nacional no brindó detalles sobre su relación ni sobre la posibilidad de una boda con Hellen Ballón. Del mismo modo, cuando la joven profesora recibió felicitaciones por el bautizo, agradeció de manera escueta sin entrar en declaraciones sobre su vínculo con el exjugador.

La actitud reservada de Pizarro se ha mantenido en los últimos años, evitando responder preguntas sobre asuntos privados. Amor y Fuego detalló que, pese a la insistencia de los medios, el exfutbolista prioriza su privacidad y la de su familia, incluso en eventos significativos como el bautizo de su hija.

El círculo cercano del exfutbolista también optó por el bajo perfil. Ninguno de los asistentes, incluidos los padres de Pizarro, ofreció declaraciones a la prensa. La pareja abandonó la iglesia manteniendo contacto mínimo con los reporteros apostados en el lugar.

El retorno de Claudio Pizarro a Lima para este evento familiar ocurre en un periodo en el que el exfutbolista ha preferido alejarse del foco mediático. Actualmente, reside fuera del país y solo se le ve en Perú en ocasiones especiales o compromisos familiares, según ha reportado Amor y Fuego.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre una posible boda entre Claudio Pizarro y Hellen Ballón. La pareja se mantiene en reserva y continúa enfocada en su vida familiar lejos de los reflectores.

