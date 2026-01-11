Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”. Video: TikTok

El exfutbolista Claudio Pizarro ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez lejos de las canchas y los goles, gracias a un tierno video en el que aparece jugando y compartiendo un momento especial con su hija menor, Amara.

El clip fue publicado por su actual pareja y madre de la bebé, Helen Ballón, quien acompañó las imágenes con el emotivo mensaje: “Su primer amor llega antes que el lenguaje, antes que la memoria sepa quedarse”. La escena ha enternecido a los seguidores del “Bombardero de los Andes” y ha generado miles de reacciones, destacando la faceta más familiar y cercana del ídolo peruano.

Un nuevo capítulo familiar: la vida de Claudio Pizarro junto a Helen Ballón y su hija Amara

A sus 47 años, Claudio Pizarro disfruta de una nueva etapa personal lejos de los reflectores del fútbol profesional. Tras su separación de Karla Salcedo, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio y tuvo tres hijos, el exdelantero ha optado por una vida discreta y enfocada en sus proyectos personales y familiares. Es en este contexto que nació Amara, su cuarta hija, fruto de su relación con la peruana Helen Ballón, una mujer apasionada por el arte y el yoga, con quien Pizarro ha encontrado equilibrio y tranquilidad.

Helen Ballón, 10 años menor que Pizarro, divide su tiempo entre Múnich, donde residen la mayor parte del año, y Lima, cuando dicta clases de yoga en una escuela de Miraflores. Aunque ambos han preferido mantener su vida privada alejada de los medios, las publicaciones en redes sociales dejan ver la felicidad y la estabilidad que han construido juntos, especialmente tras la llegada de Amara, quien actualmente tiene poco más de siete meses.

Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”.

La diferencia de edad entre la pareja y el bajo perfil que ambos mantienen no han sido impedimento para consolidar una familia unida. Los gestos de cariño, como el ramo de rosas que Pizarro le regaló a Helen y a su hija tras el nacimiento, y los mensajes reflexivos sobre la maternidad y la paternidad, demuestran que el exfutbolista está completamente volcado en su nueva vida familiar.

El video viral, donde se le ve jugando con su hija en un ambiente cálido y lleno de complicidad, ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes no dudan en felicitarlo y enviarle mensajes de cariño.

De las canchas al hogar: la evolución de Claudio Pizarro como padre y figura pública

La imagen de Claudio Pizarro ha estado históricamente asociada al éxito deportivo, la disciplina y la prudencia en su vida personal. Considerado uno de los máximos goleadores latinoamericanos en la Bundesliga y figura clave en el Bayern Múnich, el Werder Bremen y la selección peruana, Pizarro siempre optó por una vida familiar alejada de los escándalos y la exposición mediática.

Tras su retiro en 2022, el “Bombardero” se ha mantenido vinculado al deporte, participando como embajador del Bayern Múnich y en actividades institucionales, pero también ha priorizado su faceta de padre. Con cuatro hijos —tres de su matrimonio con Karla Salcedo y la pequeña Amara con Helen Ballón—, Pizarro ha demostrado que el amor y el compromiso familiar son valores que trascienden el éxito en la cancha.

La nueva vida de Claudio Pizarro en Alemania junto a su pareja Helen Ballón y su hija Amara. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El video que ha enternecido a las redes muestra a Claudio jugando de manera divertida y espontánea con Amara, mientras la niña sonríe y se deja llevar por el cariño de su padre. La escena, más allá de la ternura que despierta, simboliza la importancia de los primeros vínculos afectivos y el papel fundamental que juega el padre en la vida de los hijos.

“Su primer amor llega antes que el lenguaje, antes que la memoria sepa quedarse”, escribió Helen Ballón, sintetizando el mensaje de que el amor paterno es uno de los regalos más importantes que puede recibir un niño. La historia de Claudio Pizarro, Helen Ballón y la pequeña Amara demuestra que la vida después del fútbol puede estar llena de nuevas metas, aprendizajes y afectos. Aunque la fama y el éxito deportivo quedaron en el pasado, el exdelantero peruano sigue siendo un referente, ahora como ejemplo de padre presente, amoroso y dedicado.