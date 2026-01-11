Perú

Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”

El exgoleador peruano dejó de lado el fútbol para protagonizar una enternecedora escena junto a la pequeña Amara, recibiendo mensajes de cariño y admiración por mostrar su lado más familiar y cercano

Guardar
Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”. Video: TikTok

El exfutbolista Claudio Pizarro ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez lejos de las canchas y los goles, gracias a un tierno video en el que aparece jugando y compartiendo un momento especial con su hija menor, Amara.

El clip fue publicado por su actual pareja y madre de la bebé, Helen Ballón, quien acompañó las imágenes con el emotivo mensaje: “Su primer amor llega antes que el lenguaje, antes que la memoria sepa quedarse”. La escena ha enternecido a los seguidores del “Bombardero de los Andes” y ha generado miles de reacciones, destacando la faceta más familiar y cercana del ídolo peruano.

Un nuevo capítulo familiar: la vida de Claudio Pizarro junto a Helen Ballón y su hija Amara

A sus 47 años, Claudio Pizarro disfruta de una nueva etapa personal lejos de los reflectores del fútbol profesional. Tras su separación de Karla Salcedo, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio y tuvo tres hijos, el exdelantero ha optado por una vida discreta y enfocada en sus proyectos personales y familiares. Es en este contexto que nació Amara, su cuarta hija, fruto de su relación con la peruana Helen Ballón, una mujer apasionada por el arte y el yoga, con quien Pizarro ha encontrado equilibrio y tranquilidad.

Helen Ballón, 10 años menor que Pizarro, divide su tiempo entre Múnich, donde residen la mayor parte del año, y Lima, cuando dicta clases de yoga en una escuela de Miraflores. Aunque ambos han preferido mantener su vida privada alejada de los medios, las publicaciones en redes sociales dejan ver la felicidad y la estabilidad que han construido juntos, especialmente tras la llegada de Amara, quien actualmente tiene poco más de siete meses.

Claudio Pizarro derrite corazones en
Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”.

La diferencia de edad entre la pareja y el bajo perfil que ambos mantienen no han sido impedimento para consolidar una familia unida. Los gestos de cariño, como el ramo de rosas que Pizarro le regaló a Helen y a su hija tras el nacimiento, y los mensajes reflexivos sobre la maternidad y la paternidad, demuestran que el exfutbolista está completamente volcado en su nueva vida familiar.

El video viral, donde se le ve jugando con su hija en un ambiente cálido y lleno de complicidad, ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes no dudan en felicitarlo y enviarle mensajes de cariño.

De las canchas al hogar: la evolución de Claudio Pizarro como padre y figura pública

La imagen de Claudio Pizarro ha estado históricamente asociada al éxito deportivo, la disciplina y la prudencia en su vida personal. Considerado uno de los máximos goleadores latinoamericanos en la Bundesliga y figura clave en el Bayern Múnich, el Werder Bremen y la selección peruana, Pizarro siempre optó por una vida familiar alejada de los escándalos y la exposición mediática.

Tras su retiro en 2022, el “Bombardero” se ha mantenido vinculado al deporte, participando como embajador del Bayern Múnich y en actividades institucionales, pero también ha priorizado su faceta de padre. Con cuatro hijos —tres de su matrimonio con Karla Salcedo y la pequeña Amara con Helen Ballón—, Pizarro ha demostrado que el amor y el compromiso familiar son valores que trascienden el éxito en la cancha.

La nueva vida de Claudio Pizarro en Alemania junto a su pareja Helen Ballón y su hija Amara. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El video que ha enternecido a las redes muestra a Claudio jugando de manera divertida y espontánea con Amara, mientras la niña sonríe y se deja llevar por el cariño de su padre. La escena, más allá de la ternura que despierta, simboliza la importancia de los primeros vínculos afectivos y el papel fundamental que juega el padre en la vida de los hijos.

“Su primer amor llega antes que el lenguaje, antes que la memoria sepa quedarse”, escribió Helen Ballón, sintetizando el mensaje de que el amor paterno es uno de los regalos más importantes que puede recibir un niño. La historia de Claudio Pizarro, Helen Ballón y la pequeña Amara demuestra que la vida después del fútbol puede estar llena de nuevas metas, aprendizajes y afectos. Aunque la fama y el éxito deportivo quedaron en el pasado, el exdelantero peruano sigue siendo un referente, ahora como ejemplo de padre presente, amoroso y dedicado.

Temas Relacionados

Claudio PizarroHelen Ballónperu-entretenimiento

Más Noticias

Ignacio Tapia, el refuerzo de lujo con pasado en selección de Chile que se une a Atlético Grau para la Liga 1 2026

El ‘Patrimonio de Piura’ ha anunciado la incorporación del defensor central trasandino procedente de la U. de Chile, donde fue recortado después de un lustro

Ignacio Tapia, el refuerzo de

Bassco Soyer continúa goleando en Portugal: doblete en triunfo ante UD Leiria por la Liga Revelação

El joven mediocentro sigue de dulce. Ahora tuvo la calidad suficiente para llevar a los suyos a una victoria 3-1 en el arranque de la Segunda Fase de la Liga Revelação U23

Bassco Soyer continúa goleando en

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Se inició la segunda etapa con emocionantes duelos: Universitario cumplió superando a Soan al igual que San Martín contra Olva Latino. Alianza Lima se medirá con Rebaza Acosta el domingo

Resultados de la fecha 1

Luis Advíncula aseguró que fichó por Alianza Lima, ignorando otras propuestas, porque “me trataron bien”

En la antesala del arranque de la Serie Río de La Plata, el ‘Rayo’ explicó la razón determinante que lo llevó a firmar un contrato con el club de La Victoria, en una situación que lo ha dejado en jaque con Sporting Cristal

Luis Advíncula aseguró que fichó

Alan Cantero pifió la pelota y provocó gol de tiro libre de Independiente ante Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

El delantero argentino, que marcó el 1-0, intentó rechazar y el esférico le pasó entre las piernas. Esta acción distrajo a Alejandro Duarte y terminó en el empate en Montevideo

Alan Cantero pifió la pelota
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se suma a siete

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

Queman muñeco del presidente José Jerí en Juliaca y exigen justicia por las muertes del 9 de enero

Enma Benavides será investigada 8 meses más por fallos a favor de procesados por narcotráfico

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

ENTRETENIMIENTO

Josimar y Verónica González, ‘la

Josimar y Verónica González, ‘la prima’, avivan la polémica con una ecografía y audios donde se escucha: “Mi amor”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para reproducir hoy

Daniela Darcourt desborda emoción al dedicarle tierno mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje por Alianza Lima: “¡Te amo!"

La batalla por el rating en la televisión peruana rumbo a las elecciones 2026: el regreso de rostros emblemáticos y nueva programación

Said Palao sorprende al mostrar su cabeza rapada tras someterse a un trasplante capilar en España: “Esto recién empieza”

DEPORTES

Ignacio Tapia, el refuerzo de

Ignacio Tapia, el refuerzo de lujo con pasado en selección de Chile que se une a Atlético Grau para la Liga 1 2026

Bassco Soyer continúa goleando en Portugal: doblete en triunfo ante UD Leiria por la Liga Revelação

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Luis Advíncula aseguró que fichó por Alianza Lima, ignorando otras propuestas, porque “me trataron bien”

Alan Cantero pifió la pelota y provocó gol de tiro libre de Independiente ante Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026