Perú

Claudio Pizarro: ¿Cuántos hijos tiene el exfutbolista y quiénes con sus madres?

El recordado ‘Bombardero’ tiene una nueva pareja y se volvió a convertir en padre. Aunque su vida privada la ha cuidado mucho, esta vez quedó expuesta

La nueva vida de Claudio Pizarro en Alemania junto a su pareja Helen Ballón y su hija Amara. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La vida privada de Claudio Pizarro suele estar alejada de los medios. Ahora, la atención volvió a centrarse en el exfutbolista tras una reciente revelación del programa Magaly TV La Firme. El espacio televisivo reportó que el exdelantero acaba de convertirse en padre nuevamente tras iniciar una relación con una nueva pareja.

Este hecho despertó interés sobre el entorno familiar del exjugador de la Bundesliga y la selección peruana. A pesar de su perfil bajo, Pizarro cuenta con cuatro hijos, fruto de dos relaciones relevantes en su vida.

Karla Salcedo, madre de sus tres primeros hijos

Karla Salcedo fue la primera esposa de Claudio Pizarro. Ambos se casaron en Perú el 22 de abril de 1999, cuando tenían solo 20 años. Salcedo pertenece a una familia vinculada al ámbito naval y militar.

La relación entre Pizarro y Salcedo se inició durante su etapa escolar en el Liceo Naval. “Nosotros hemos estado desde chiquitos en la misma promoción, somos de la misma edad. En algún momento a mi papá lo destacaron al norte y me fui a Paita dos años, pero después volví al Liceo Naval. Los últimos tres años del colegio salíamos juntos en el mismo grupo y en el último año fuimos enamorados”, recordó el exfutbolista en entrevista para la revista Cosas.

La decisión de casarse llegó cuando el delantero recibió la oportunidad de emigrar al fútbol extranjero. “Decidí casarme porque surgió la posibilidad de irme al exterior en junio o julio de 1999. Entonces yo me dije: ‘A esta mujer no la puedo perder. A donde vaya, me la tengo que llevar’”, relató a Radio Corazón en 2016.

De este matrimonio nacieron Antonella, Gianluca y Claudio. Los tres hijos se alejaron de la vida pública y resguardan su intimidad familiar. Según Magaly TV La Firme, la pareja mantuvo una relación estable por casi 25 años, marcada por la carrera internacional del exfutbolista y la vida familiar lejos de la exposición mediática.

Claudio Pizarro y esposa Karla
Claudio Pizarro y esposa Karla Salcedo. Foto: captura

Helen Ballón, madre de su última hija

Tras el fin de su matrimonio con Karla, Claudio Pizarro inició una relación con Helen Ballón. Ella es peruana, residió durante años en Palm Beach, Florida, y actualmente divide su vida entre Múnich y Lima.

Ballón se dedica al arte y al yoga. Da clases en una escuela de Miraflores cuando visita territorio peruano, lo que le permite mantener la conexión con sus orígenes.

Las primeras señales de romance entre Pizarro y Ballón surgieron a inicios de 2024. Ambos asistieron juntos a una boda en Italia el 20 de abril de ese año. Ella fue dama de honor y la pareja se mostró cercana ante los invitados. Las fotografías de ese evento y las interacciones en redes sociales confirmaron el vínculo.

En septiembre de 2024, Ballón publicó una ecografía en su cuenta de Instagram. Esto desató rumores sobre un embarazo y muchos seguidores vincularon la noticia con Pizarro. Poco después se confirmó que el exfutbolista y su pareja esperaban una niña.

La bebé, llamada Amara, nació a principios de 2025 y ahora tiene siete meses, como informó Magaly TV La Firme. Un ramo de rosas entregado por Pizarro a su hija y su pareja fue interpretado por el círculo de allegados como un gesto de consolidación familiar.

