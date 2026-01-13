Anelhí Arias se pronuncia sobre el delicado estado de salud de su hija: “Estamos destrozados”

Accidente con fuegos artificiales cambia la vida de la hija de Anhelí Arias. Infobae Perú / Captura: IG

El inicio del 2026 quedó marcado por el dolor y la incertidumbre para Anelhí Arias y su familia. Lo que debía ser una celebración de Año Nuevo se transformó en una verdadera pesadilla tras el grave accidente que sufrió su hija Luciana Martin durante el uso de fuegos artificiales en Estados Unidos.

La joven, quien recientemente había sido coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026, permanece internada en el hospital Jackson de Miami, donde recibe atención médica especializada luego de resultar seriamente herida por la explosión.

El hecho ocurrió el 1 de enero, apenas minutos después de iniciado el nuevo año, cuando la celebración familiar se vio abruptamente interrumpida por el estruendo de los pirotécnicos. Según relató su madre, la explosión fue repentina y dejó a Luciana con múltiples lesiones que obligaron a su traslado inmediato a un centro de salud. Desde ese momento, la familia no se ha separado de ella y enfrenta uno de los episodios más difíciles de sus vidas.

Luciana Martín Arias, hija de Anelhí y Dayron, fue coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026.

Anelhí Arias se pronuncia tras accidente de su hija

La gravedad del accidente hizo necesaria una intervención quirúrgica de emergencia, la cual se realizó pocas horas después del suceso. Aunque la operación fue exitosa, el proceso de recuperación será largo y exigente, tanto a nivel físico como emocional. Arias, visiblemente afectada, decidió romper su silencio y contar detalles del estado de salud de su hija, expresando el profundo impacto que esta experiencia ha tenido en toda la familia.

“Estamos destrozados, solo puedo decirte que fue impactante ver a mi hija tras el accidente, me siento muy triste. Tiene fractura en la mano izquierda; la derecha está con heridas”, declaró la exporrista al diario Trome, con la voz cargada de angustia.

Anelhí precisó que las lesiones no se limitan a las fracturas visibles. La explosión de los fuegos artificiales provocó daños adicionales que aún requieren constante evaluación médica. “Sí, tiene quemaduras en las muñecas de ambas manos, pero superficiales, también algunas esquirlas en el cuerpo y rostro. Lo importante es que mi hija está con vida y salió bien de la operación”, agregó, intentando aferrarse a lo positivo en medio de la adversidad. La ex porrista confirmó además que Luciana continuará hospitalizada mientras los médicos monitorean su evolución y definen los siguientes pasos del tratamiento.

Jessica Newton, directora del Miss Perú, brindó apoyo y consejos clave a Luciana durante su preparación.

Hija de Anelhí Arias tendrá que posponer su participación en certamen de belleza

El diagnóstico médico ha sido claro: Luciana necesitará terapias especializadas, especialmente por las lesiones en las manos, una zona delicada que requiere atención ortopédica constante. Actualmente, se encuentra bajo el cuidado de especialistas en cirugías ortopédicas de mano en el hospital Jackson, uno de los centros médicos más reconocidos de Miami. La familia confía en que, con el tratamiento adecuado, la joven podrá recuperar la movilidad y retomar progresivamente su vida cotidiana.

Sin embargo, las consecuencias del accidente van más allá del ámbito de la salud. El sueño que Luciana había construido con esfuerzo y dedicación se ha visto truncado de manera abrupta. Debido a su estado físico y al proceso de rehabilitación que deberá seguir, la adolescente no podrá participar en el certamen Miss Teen Mesoamérica Internacional, evento que se iba a realizar en marzo y para el cual se estaba preparando con gran ilusión.

“No va a participar en el concurso de ‘Miss Teen Mesoamérica Internacional’, que era su sueño, tiene que llevar terapias. Está en el hospital Jackson, especialista en cirugías ortopédicas de mano”, contó Anelhí Arias, dejando en evidencia la tristeza que implica ver a su hija renunciar, al menos por ahora, a una meta tan importante. Para Luciana, el certamen representaba no solo una competencia de belleza, sino una oportunidad de crecimiento personal y proyección internacional.

