¿El paro de transportistas ahora será este 14 de enero? Lo último que se sabe

El paro de transportistas, que ya se confirmó será este miércoles 14 de enero, frenará Lima y Callao. Aunque la medida de fuerza se anunció en principio para el jueves 15 de enero, los representantes de los gremios han revelado que la fecha definitiva se ha establecido luego de reuniones entre los principales gremios.

Esta mañana, Martín O’Diana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, indicó que la paralización finalmente se acatará el miércoles 14, tras sostener reuniones con Martín Ojeda, de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao.

“Ayer (domingo 11) nos hemos tenido que reunir de emergencia y hemos acordado cambiar la fecha. Todos juntos vamos a parar el día 14. Esto es también en respuesta a las afirmaciones del señor premier”, dijo O’Diana a Exitosa.

El paro de transportistas en Lima y Callao podría paralizar el transporte público en la capital y el puerto, según gremios del sector. (Andina)

Anoche, en declaraciones a Panorama, el premier Ernesto Álvarez afirmó “así como hay malos policías, hay malos fiscales; también hay malos transportistas, digamos, que están en los diversos ámbitos, que dan información o integran inclusive a la banda criminal”.

Decisión final

En la víspera, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, también confirmó que la decisión final se tomaría en el transcurso de las próximas horas.

Existían inicialmente dos propuestas de paro: una para el martes 13 de enero y otra para el jueves 15. Tras varias conversaciones, los líderes coincidieron en la necesidad de evitar mayores daños económicos a la ciudadanía y unificar la medida. Así se planteó dos nuevas posibles fechas: el miércoles 14 o el viernes 16. Hasta el momento, la decisión ya se inclinó para que sea pasado mañana.

Los gremios de transporte barajan el miércoles 14 o el viernes 16 de enero para realizar la paralización, tras descartar el martes 13 y el jueves 15. (Andina)

“No es el día 13, no es el día 15, que es lo que hemos conversado. Sería el día 14 o el día 16. Se va a definir el día de hoy una plataforma única”, afirmó Vargas a RPP Noticias.

Mientras tanto, la tensión aumenta por el impacto que una medida de esta magnitud tendría sobre los desplazamientos en la capital y el puerto. El gobierno busca evitar la paralización, por lo que esta mañana funcionarios del Ejecutivo se reúnen con dirigentes del transporte en una sede de la empresa Santa Catalina, una de las más golpeadas por la ola de extorsiones denunciadas en las últimas semanas.

Gobierno en conversaciones

La administración de José Jerí intenta convencer a los gremios de suspender la protesta, aunque los voceros de las organizaciones de choferes consideran muy difícil retroceder. “Es difícil que se suspenda porque las empresas de transporte están cansadas de los atentados y homicidios a choferes por las mafias extorsivas”, advirtió Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT). (Foto: Radio Nacional)

El gremio Transportes Unidos, que agrupa a cerca de 12 mil unidades, entre ellas las empresas La 50, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú.

Ojeda subrayó que la decisión de convocar la paralización no responde a un capricho, sino a una situación insostenible por el incremento de homicidios y atentados contra trabajadores del sector. “La suspensión del paro es difícil”, reiteró el dirigente, quien remarcó que la organización ha solicitado en reiteradas ocasiones acciones concretas al Ejecutivo sin recibir respuesta.

Las cifras expuestas por los gremios reflejan el clima de violencia que atraviesa el transporte urbano. Según Ojeda, en el sector se ha registrado una muerte de transportista por día, lo que supera incluso los niveles de violencia que originaron protestas anteriores, como las de octubre y noviembre.

La inseguridad y la ola de ataques a chóferes impulsan la convocatoria al paro de transportistas en Lima y Callao, según líderes del sector. (Andina)

“Ahora ha sido una racha, prácticamente un fallecido al día exclusivamente del gremio de transporte público”, declaró el vocero de Transportes Unidos. Además, denunció la utilización de armas de guerra en los ataques, lo que evidencia la magnitud del problema de seguridad.

Minimizan la protesta

Desde el Ejecutivo, la postura es distinta. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha minimizado la protesta y le atribuyó motivaciones políticas y electorales, así como disputas internas en el sector transporte, según una entrevista difundida por Panorama.

El premier también sostuvo que dentro del rubro de transportistas existen “malos elementos” que entregarían información o incluso formarían parte de bandas criminales. “Así como hay malos policías o fiscales, también habría malos transportistas”, declaró el premier.

El gremio Transportes Unidos, que integra a cerca de 12.000 unidades, sostiene que la suspensión de la protesta es poco probable ante la falta de respuesta del Ejecutivo.(Andina)

No obstante, los gremios han reiterado que la paralización busca llamar la atención sobre la inseguridad y la falta de protección a los trabajadores, no sobre disputas partidarias. Según lo informado por Panorama, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú) respaldó la protesta y anunció que se sumará a la suspensión del servicio en respuesta a los ataques y extorsiones sufridos por sus afiliados.

En tanto, los usuarios del transporte público en Lima y Callao permanecen a la expectativa del impacto de la medida, en medio de un contexto marcado por la violencia y la interminable ola de criminalidad en el país.