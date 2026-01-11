¿Qué ciudades serán sedes de la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto” 2026 y en qué fechas se realizará el recorrido nacional?

PROMPERÚ confirmó el recorrido nacional 2026 de la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto”, uno de los principales eventos de promoción culinaria del país.

La gastronomía peruana prepara un recorrido nacional durante 2026 con paradas definidas en cuatro puntos del país. PROMPERÚ confirmó el calendario y las sedes de la Feria Gastronómica “Perú, Mucho Gusto”, un evento que reunirá a cocinas, productores y propuestas regionales en distintas ciudades, con el objetivo de acercar la diversidad culinaria a públicos locales y visitantes.

El anuncio fija un itinerario que conecta la sierra, la costa norte, el extremo sur y la capital. La programación establece fechas concretas y abre, de forma paralela, una convocatoria nacional dirigida a expositores gastronómicos y productores de las 25 regiones del Perú, con un proceso de selección totalmente digital.

La feria, organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, forma parte de una estrategia de promoción turística que utiliza la gastronomía como eje de viaje. Desde la institución sostienen que cada edición busca mostrar la variedad de preparaciones, insumos y técnicas presentes en el país, así como fortalecer los vínculos entre cocina, territorio y economía local.

Con este marco, la pregunta central queda respondida con claridad: Ayacucho, Tacna, Piura y Lima serán las ciudades sedes de “Perú, Mucho Gusto” durante 2026, en un calendario que se extiende desde junio hasta noviembre.

Ayacucho abre el circuito gastronómico

La primera sede confirmada corresponde a Ayacucho. Según la información oficial, la feria se desarrollará del 27 al 29 de junio. Esta región recibirá a representantes de la gastronomía de todo el país, en una cita que marcará el inicio del recorrido nacional.

PROMPERÚ informó que estos eventos “reunirán a destacados representantes de la gastronomía de las 25 regiones del país”. En Ayacucho, el público podrá acceder a propuestas que incluyen restaurantes, carretillas, panaderías, bebidas, postres y productos envasados o frescos, dentro de una oferta diseñada para reflejar la diversidad culinaria peruana.

La institución indicó que la convocatoria se dirige a iniciativas capaces de ofrecer “una experiencia gastronómica que ponga en valor la diversidad culinaria del país y que forme parte de la identidad nacional”, un criterio que orienta la selección de expositores.

Tacna recibe la feria en julio

La segunda parada del calendario se fijó en Tacna. La feria gastronómica llegará a esta región del sur del país del 25 al 28 de julio. PROMPERÚ precisó que la programación mantiene el mismo formato nacional, con la participación de cocinas y productores de las distintas regiones.

La convocatoria para expositores, abierta hasta el 28 de febrero, contempla criterios técnicos claros. Entre ellos figuran la experiencia, la identidad cultural, el uso de insumos locales, la calidad técnica, la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Todos estos aspectos formarán parte del proceso de evaluación que definirá la presencia en Tacna y en las demás sedes.

La entidad organizadora remarcó que el proceso de postulación se realizará “a nivel nacional mediante un proceso 100 % virtual”, con resultados previstos para marzo de 2026.

Piura concentra la propuesta del norte

En agosto, la feria se trasladará al norte del país. Piura figura como la tercera sede confirmada y recibirá “Perú, Mucho Gusto” del 7 al 9 de agosto. Esta edición permitirá mostrar propuestas culinarias vinculadas a la costa norte, junto con preparaciones provenientes de otras zonas del territorio nacional.

PROMPERÚ explicó que los resultados de la convocatoria se comunicarán “a través del correo electrónico de los postulantes y su publicación oficial en el portal www.perumuchogusto.com”. Esta información definirá qué emprendimientos formarán parte de la edición piurana y del resto del circuito.

La institución, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sostiene que la feria busca “consolidar la oferta gastronómica nacional como un motivador de viaje para el público local y como un factor decisivo para recorrer el país”.

Lima cierra el calendario 2026

La última sede del año será Lima. La capital acogerá la feria del 30 de octubre al 1 de noviembre. Esta edición cerrará el circuito nacional y reunirá nuevamente a representantes de las 25 regiones, con una propuesta amplia orientada a públicos diversos.

Además de la exposición gastronómica, PROMPERÚ destacó que la feria impulsa la visibilidad de los emprendimientos, fortalece las cadenas productivas regionales y fomenta el consumo de insumos locales. Desde la organización también señalaron que el evento promueve prácticas sostenibles y contribuye al desarrollo económico y turístico de las regiones.

La información completa sobre el proceso de inscripción, requisitos, categorías y cronograma se difundirá en el portal oficial y en las redes sociales del evento, donde PROMPERÚ centraliza las comunicaciones relacionadas con “Perú, Mucho Gusto” 2026.