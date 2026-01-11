Perú

Inicio sangriento: Sinadef registra más 50 asesinatos en Perú solo en los primeros 10 días del 2026

Las regiones de Lima, Callao y Lambayeque lideran la lista de regiones con más asesinatos registrados a nivel nacional en los primeros días del año

Guardar
Lima, Callao y Lambayeque lideran
Lima, Callao y Lambayeque lideran la lista de regiones con más asesinatos registrados a nivel nacional en los primeros días del año. Foto: Ministerio Público

El inicio del año 2026 en el Perú estuvo marcado por el registro de más de 50 asesinatos, según registros oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Según el analista de datos, Juan Carbajal, los datos muestran que este sería el peor inicio de año en materia de seguridad desde 2017, cuando se inició el registro de los asesinatos por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

Solo en los 10 primeros días del año 2026 el Minsa ya registró en el Sinadef un total de 55 personas asesinadas, siguiendo la tendencia del año 2025, en el que ya se había registrado un promedio diario de aproximadamente cinco homicidios por día.

En general, los datos de la plataforma del Ministerio de Salud indican que, al igual que el año pasado, la región Lima sigue liderando el registro de homicidios con 25 víctimas hasta el 10 de enero del 2026.

El analista de datos, Juan
El analista de datos, Juan Carbajal, afirma que la cifra de asesinatos en Perú alcanzó las 9 víctimas en tres oportunidades solo en los 10 primeros días del 2026. (Foto: Juan Carbajal)

Muy por debajo, el Callao (7), Lambayeque (4), Ica (4)Piura (3), Áncash (3) y La Libertad (2) se ubican en la lista de regiones con más de una víctima reportada en el Sinadef hasta el momento de publicar esta nota.

Por otro lado, Ucayali, Tumbes, Tacna, Loreto, Junín, Cajamarca, y Ayacucho son las únicas regiones que hasta el momento solo reportan una víctima de homicidio en los 10 primeros días del año.

El registro actualizado hasta el 10 de enero también indica que las únicas regiones que hasta el momento no reportan víctimas de homicidio son San Martín, Puno, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, Huánuco, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Apurimac.

Lima, Callao y Lambayeque lideran
Lima, Callao y Lambayeque lideran la lista de regiones con más asesinatos registrados a nivel nacional en los primeros días del año. Foto: Composición Infobae Perú

Según el analista de datos, Juan Carbajal, hasta el momento se registraron tres días en los que la cantidad de asesinatos superó el promedio diario de cinco: los días 1, 3 y 4 de enero se reportaron nueve asesinatos, con un total de 27 homicidios en solo tres días, casi la mitad del total indicado en el Sinadef hasta la actualidad.

75% de la población vive con miedo al salir de casa

Al menos ocho de cada diez peruanos a nivel nacional no se sienten seguros al momento de salir de sus casas, según datos mostrados en el ‘Barómetro de Seguridad’ y apoyado en datos de la encuestadora Ipsos durante los meses finales del 2025. Las estadísticas muestran que, a nivel nacional, el 76 % de ciudadanos consideran que no se sienten seguros en las calles, mientras que el 22 % sí se siente seguro.

La situación de la inseguridad no solo se percibe en las calles, sino también al interior de los hogares de los peruanos. Las estadísticas de compartidas por la empresa Verisure indican que el 28 % de peruanos no consideran que están a salvo ni siquiera dentro de sus casas.

Lima, Callao y Lambayeque lideran
Lima, Callao y Lambayeque lideran la lista de regiones con más asesinatos registrados a nivel nacional en los primeros días del año - crédito Pexels

En la región Lima, por su parte, el 81 % de los ciudadanos considera que se siente inseguro al salir a las calles; mientras que en las regiones del interior del país el promedio de percepción de inseguridad llega al 73 %.

La situación a nivel nacional se muestra aún más grave en el norte del Perú, en lo denominado como la macrorregión norte, compuesta por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Áncash; de hecho en esta zona el 80 % de los ciudadanos se sienten desprotegidos.

Temas Relacionados

SinadefInseguridad CiudadanaSicariatoExtorsiónLimaCallaoLambayequeperu-noticias

Más Noticias

Tula Rodríguez podría aparecer en el podcast de Magaly Medina: “La invitaron hace más de un mes”

El periodista Jhon Cano aseguró que la propia Tula le consultó si sería buena idea ir a esa grabación, luego de los conflictos públicos

Tula Rodríguez podría aparecer en

Nicole Abreu confirma su salida de Kazoku No Perú al finalizar la temporada: ”Voy a buscar otros rumbos”

La atacante de 26 años se ha destacado como la deportista descollante entre las filas del cuadro reciente ascendido y que luchará por la permanencia

Nicole Abreu confirma su salida

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador del Callao

La justicia ordenó su captura tras declararlo prófugo desde diciembre de 2025. La resolución fue emitida por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta

After Party tras concierto de Bad Bunny en Perú es oficial: todos los detalles del evento

La llegada del ‘Conejo Malo’ está a la vuelta de la esquina y con ello una sorpresa para sus fanáticos que esperaban este evento desde su llegada en el 2022

After Party tras concierto de

¿Adiós a los choritos a la chalaca? Estas dos regiones del Perú se están quedando sin la especie por efecto de la mano humana

El Ministerio de la Producción ha prohibido la pesca de choro en dos regiones de la costa peruana durante todo 2026. ¿Peligra el negocio de las cevicherías debido a la moratoria?

¿Adiós a los choritos a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador del Callao

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

La inquietud de Tomás Gálvez: la investigación por el caso Cuellos Blancos que sigue abierta

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

Queman muñeco del presidente José Jerí en Juliaca y exigen justicia por las muertes del 9 de enero

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez podría aparecer en

Tula Rodríguez podría aparecer en el podcast de Magaly Medina: “La invitaron hace más de un mes”

After Party tras concierto de Bad Bunny en Perú es oficial: todos los detalles del evento

Magaly Medina da detalles de su reciente cirugía: “Este no es el rostro con el que voy a quedar”

Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”

Josimar y Verónica González, ‘la prima’, avivan la polémica con una ecografía y audios donde se escucha: “Mi amor”

DEPORTES

Nicole Abreu confirma su salida

Nicole Abreu confirma su salida de Kazoku No Perú al finalizar la temporada: ”Voy a buscar otros rumbos”

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ignacio Tapia, el refuerzo de lujo con pasado en selección de Chile que se une a Atlético Grau para la Liga 1 2026

Bassco Soyer continúa goleando en Portugal: doblete en triunfo ante UD Leiria por la Liga Revelação

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo