Inicio sangriento: Sinadef registra más 50 asesinatos en Perú solo en los primeros 10 días del 2026

El inicio del año 2026 en el Perú estuvo marcado por el registro de más de 50 asesinatos, según registros oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Según el analista de datos, Juan Carbajal, los datos muestran que este sería el peor inicio de año en materia de seguridad desde 2017, cuando se inició el registro de los asesinatos por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

Solo en los 10 primeros días del año 2026 el Minsa ya registró en el Sinadef un total de 55 personas asesinadas, siguiendo la tendencia del año 2025, en el que ya se había registrado un promedio diario de aproximadamente cinco homicidios por día.

En general, los datos de la plataforma del Ministerio de Salud indican que, al igual que el año pasado, la región Lima sigue liderando el registro de homicidios con 25 víctimas hasta el 10 de enero del 2026.

El analista de datos, Juan Carbajal, afirma que la cifra de asesinatos en Perú alcanzó las 9 víctimas en tres oportunidades solo en los 10 primeros días del 2026. (Foto: Juan Carbajal)

Muy por debajo, el Callao (7), Lambayeque (4), Ica (4)Piura (3), Áncash (3) y La Libertad (2) se ubican en la lista de regiones con más de una víctima reportada en el Sinadef hasta el momento de publicar esta nota.

Por otro lado, Ucayali, Tumbes, Tacna, Loreto, Junín, Cajamarca, y Ayacucho son las únicas regiones que hasta el momento solo reportan una víctima de homicidio en los 10 primeros días del año.

El registro actualizado hasta el 10 de enero también indica que las únicas regiones que hasta el momento no reportan víctimas de homicidio son San Martín, Puno, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, Huánuco, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Apurimac.

Según el analista de datos, Juan Carbajal, hasta el momento se registraron tres días en los que la cantidad de asesinatos superó el promedio diario de cinco: los días 1, 3 y 4 de enero se reportaron nueve asesinatos, con un total de 27 homicidios en solo tres días, casi la mitad del total indicado en el Sinadef hasta la actualidad.

75% de la población vive con miedo al salir de casa

Al menos ocho de cada diez peruanos a nivel nacional no se sienten seguros al momento de salir de sus casas, según datos mostrados en el ‘Barómetro de Seguridad’ y apoyado en datos de la encuestadora Ipsos durante los meses finales del 2025. Las estadísticas muestran que, a nivel nacional, el 76 % de ciudadanos consideran que no se sienten seguros en las calles, mientras que el 22 % sí se siente seguro.

La situación de la inseguridad no solo se percibe en las calles, sino también al interior de los hogares de los peruanos. Las estadísticas de compartidas por la empresa Verisure indican que el 28 % de peruanos no consideran que están a salvo ni siquiera dentro de sus casas.

En la región Lima, por su parte, el 81 % de los ciudadanos considera que se siente inseguro al salir a las calles; mientras que en las regiones del interior del país el promedio de percepción de inseguridad llega al 73 %.

La situación a nivel nacional se muestra aún más grave en el norte del Perú, en lo denominado como la macrorregión norte, compuesta por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Áncash; de hecho en esta zona el 80 % de los ciudadanos se sienten desprotegidos.