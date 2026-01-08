Perú

Inicio del año escolar 2026: fecha y calendario oficial del Minedu para este año

El Ministerio de Educación confirmó que las clases escolares en Perú para el 2026 comenzarán en marzo y diciembre, marcando un calendario que prioriza la organización pedagógica, la capacitación docente y la transparencia en el proceso de matrícula

Minedu confirmó el inicio de
clases para el 2026. El cronograma oficial fue publicado confirmando el retorno el 16 de marzo

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció mediante la Resolución Ministerial N° 501–2025 que el año escolar 2026 en todos los colegios públicos y privados del país empezará el lunes 16 de marzo y concluirá el viernes 18 de diciembre. Este calendario contempla un ciclo académico de 36 semanas netas de clases, distribuidas en cuatro bloques principales, intercalados con ocho semanas de gestión institucional dedicadas al trabajo docente y administrativo.

Tras finalizar el año escolar 2025, el 19 de diciembre, los estudiantes se encuentran disfrutando de un receso vacacional de casi dos meses. Durante ese periodo, los docentes continuarán con labores administrativas y de planificación hasta el 31 de diciembre, preparándose para el siguiente ciclo lectivo. Este tiempo será aprovechado para capacitaciones, evaluaciones y organización interna de las instituciones educativas, asegurando una transición ordenada y con enfoque en la calidad educativa.

El cronograma detallado para 2026 es el siguiente:

  • Semana de gestión docente: 2 al 13 de marzo
  • Primer bloque de clases: 16 de marzo al 15 de mayo
  • Semana de gestión: 18 al 22 de mayo
  • Segundo bloque de clases: 25 de mayo al 24 de julio
  • Semana de gestión: 27 de julio al 7 de agosto
  • Tercer bloque de clases: 10 de agosto al 9 de octubre
  • Semana de gestión: 12 al 16 de octubre
  • Cuarto bloque de clases: 19 de octubre al 18 de diciembre
  • Gestión final: 21 al 31 de diciembre

Estas fechas permitirán a estudiantes, docentes y padres de familia planificar anticipadamente las actividades académicas, vacaciones y periodos de capacitación profesional a lo largo del año.

Inicio de clases será este 16 de marzo de 2026

Organización y capacitación

El diseño del año escolar 2026 prioriza la alternancia entre periodos de clases y semanas de gestión institucional. En total, habrá ocho semanas de gestión repartidas en cinco periodos estratégicos, en los cuales los docentes y el personal administrativo se enfocarán en el seguimiento académico, la actualización pedagógica y la planificación. La primera semana de gestión inicia el 2 de marzo, permitiendo que los docentes organicen el año lectivo antes del ingreso de los estudiantes.

Durante estos espacios, los maestros participarán en capacitaciones, jornadas de evaluación y actualización de estrategias pedagógicas, con el objetivo de elevar la calidad de la enseñanza y responder a las necesidades del alumnado. Además, las semanas de gestión institucional permiten atender tareas administrativas, revisar el avance curricular y coordinar actividades escolares con mayor eficacia.

Matrícula, vacantes y modalidades de inscripción para el 2026

Para el proceso de matrícula escolar 2026, el Minedu ha dispuesto que toda inscripción será gratuita, tanto en modalidad presencial como virtual, y solo se exigirá el cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa vigente. Las inscripciones presenciales en colegios estatales estarán disponibles desde el 2 de enero, y a partir del 19 de enero también se habilitará la opción digital.

Las familias interesadas en acceder a vacantes en instituciones educativas públicas deberán seguir el cronograma oficial que será publicado próximamente por el Ministerio. Tradicionalmente, este proceso inicia en diciembre del año anterior. Jorge Figueroa, titular del Minedu, remarcó: “Todas las postulaciones son evaluadas bajo criterios de transparencia y en estricto respeto del orden de prioridad establecido por la normativa vigente, lo que garantiza un proceso de asignación de vacantes justo y equitativo para todas las familias”.

Además, el Minedu pondrá a disposición una plataforma virtual para registrar solicitudes en 2.711 instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana y otras regiones como Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias, facilitando el acceso para miles de familias en todo el país.

Es importante resaltar que, aunque la fecha oficial del 16 de marzo rige para las escuelas nacionales, algunas instituciones privadas podrán adelantar el inicio de clases a la primera semana de marzo, dependiendo de sus propios planes académicos internos.

Nuevos mecanismos para la matrícula escolar en Lima facilitan el registro virtual de alumnos

Bloques de aprendizaje y vacaciones de medio año

La estructura del año escolar 2026 responde a la necesidad de organizar de forma progresiva los periodos de aprendizaje y descanso, beneficiando a más de 50.000 colegios en todo el Perú. La división en bloques y semanas de gestión institucional permite optimizar tanto el rendimiento académico de los estudiantes como la planificación y el bienestar docente.

El Ministerio de Educación ha reiterado que todas las etapas del proceso educativo —desde la matrícula hasta la finalización de clases— se realizarán sin costo para los postulantes y bajo estrictos criterios de transparencia.

