Minedu anuncia la construcción de tres colegios de alto rendimiento en esta regiones - Minedu

El Ministerio de Educación ha anunciado el inicio simultáneo de la construcción de tres Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en las regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco, tras destrabar un megaproyecto que estuvo paralizado durante varios años. Esta iniciativa, que representa una inversión de 393 millones de soles bajo la modalidad de asociación público-privada, tiene como objetivo fortalecer la educación pública y ampliar las oportunidades para jóvenes con alto potencial académico en zonas postergadas, según informó el Ministerio de Educación.

La suscripción del acta de inicio de obras marca el comienzo de la edificación de los nuevos COAR, que estarán ubicados en Chontamana (Pasco), Asunción (Huancavelica) y Oropeza (Cusco). El cronograma oficial establece que las obras comenzarán el 28 de septiembre de 2025 y se desarrollarán durante 18 meses, con la entrega de las infraestructuras prevista para marzo de 2027. El inicio de operaciones de los colegios se programó de forma progresiva entre el primer y el tercer trimestre de 2027, una vez que se firmen las actas de recepción y se obtengan los certificados de puesta en marcha en cada sede, en coordinación con las instancias técnicas del Ministerio, el supervisor y el concesionario.

Cada uno de los nuevos colegios contará con más de 14.000 metros cuadrados de áreas techadas, que incluirán aulas, laboratorios, residencias estudiantiles y espacios deportivos de primer nivel. Las instalaciones estarán completamente equipadas para responder a las exigencias del modelo COAR, que atiende a estudiantes con habilidades sobresalientes.

Modelo de asociación público-privada y roles de las empresas

El proyecto se ejecuta bajo un modelo de asociación público-privada, el primero de este tipo en el sector Educación para infraestructura escolar. La empresa Concesionaria Colegios de Alto Rendimiento SAC asumirá el diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de los servicios no pedagógicos durante un periodo de 20 años. Por su parte, el Consorcio Consultor Tres Regiones será responsable de la supervisión técnica de las obras. El Ministerio de Educación ha precisado que, pese a la participación privada, el Estado mantendrá la gestión educativa, administrativa y pedagógica, así como la gratuidad de la enseñanza, en línea con el funcionamiento de todos los colegios públicos del país. Este esquema permitirá que el personal educativo se concentre en la labor pedagógica, mientras la sostenibilidad de los servicios complementarios queda garantizada por el mecanismo público-privado.

Impacto en la educación regional y nacional

El ministro de Educación, Morgan Quero, subrayó que la puesta en marcha del COAR Centro representa un hito para la educación peruana, al inaugurar un modelo innovador que une lo público y lo privado en beneficio de los jóvenes talentos. “El inicio de estos trabajos representa el destrabe de un proyecto largamente esperado en las regiones altoandinas y marca un hito histórico para la educación peruana al inaugurar un modelo innovador que une lo público y lo privado en beneficio de los jóvenes talentos”, afirmó Quero, según recogió el Ministerio de Educación. El titular del sector también destacó que este esfuerzo contribuye directamente al cierre de brechas educativas en las regiones altoandinas y fortalece el modelo de Colegios de Alto Rendimiento, que actualmente cuenta con 25 sedes en operación en el país.

En los últimos tres años, el Gobierno ha ejecutado una inversión de 11.400 millones de soles para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura educativa a nivel nacional, logrando la culminación de 153 colegios en todo el país. Entre 2024 y 2025, el Ministerio de Educación construyó y entregó nuevas infraestructuras para los COAR de Tacna, Áncash y Moquegua, que se sumaron a las sedes de Piura e Ica.

