Terror en el transporte: extorsionadores suman ocho ataques y dos muertes mientras José Jerí sigue sin rendir cuentas

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, expresa su profunda preocupación por la creciente ola de violencia contra los transportistas. Critica la falta de una política de prevención efectiva por parte del gobierno y la normalización de los atentados, que se han vuelto diarios.

El sector del transporte urbano enfrenta una ola de violencia con al menos ocho ataques extorsivos y dos fallecidos en los primeros ocho días del año 2026, mientras persisten los cuestionamientos contra el presidente interino José Jerí por la falta de resultados en la lucha contra la inseguridad, a pesar del estado de emergencia.

El representante de Transportistas Unidos, Martín Ojeda, denunció en entrevistas que la prevención policial es inexistente y que la situación se ha normalizado; es decir, las promesas del Gobierno no se han hecho efectivas en su totalidad.

Según detalló Ojeda a Canal N, los incidentes más recientes ocurrieron en Comas, donde se registraron dos atentados calificados como brutales por el gremio. Uno de los casos involucró una balacera y el otro la detonación fallida de una granada. “Soltaron una granada sin espoleta. Eso no salió en los medios. Cuando fueron a ver, estaba lista para explotar”, relató el dirigente.

Por su parte, el presidente señaló que trabaja con la Policía Nacional un plan que será anunciada en los próximos días, mientras tanto el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, mantiene comunicación con los dirigentes.

Paro de transporte en Lima: gremios anticipan fuerte impacto ante ola de violencia y extorsión | Foto: Presidencia del Perú

Transportistas sin protección

El gremio de transportistas ha realizado tres huelgas en el último año, la más reciente el 4 de noviembre bajo la gestión de Jeri. Además, sostuvo que, aunque las autoridades mantienen una política de diálogo abierto, “la falta de prevención es algo fundamental en un estado de emergencia y se ha normalizado el atentado diario”.

En diálogo con RPP Noticias, Ojeda precisó que los ataques se producen principalmente entre las 17:00 y las 23:30, cuando la presencia policial es insuficiente. Zonas como el fundo de Chuquitanta agrupan hasta catorce empresas extorsionadas, y las víctimas reportan que la violencia se concentra en corredores donde la coordinación entre comisarías y patrullaje resulta ineficaz.

“Nosotros hemos analizado las estadísticas junto con la policía y los ataques se vienen dando en la oscuridad, porque el patrullaje no cubre las rutas más vulnerables”, afirmó.

El sector del transporte urbano enfrenta una ola de violencia con al menos ocho ataques extorsivos y dos fallecidos en lo que va del año. Por ello, reclama al presidente José Jerí ante el estado de emergencia| Foto: Presidencia

Paro de transportistas para este jueves 15 de enero

El gremio de transportistas de Lima y Callao anunció un paro el 15 de enero que podría dejar fuera de circulación a cerca de 12 mil buses y 250 empresas, como respuesta a la intensificación de los ataques extorsivos y la ausencia de medidas preventivas efectivas por parte de las autoridades. La protesta, convocada por Transportistas Unidos y liderada por Martín Ojeda, involucrará a empresas de la zona norte, sur, este y el centro de Lima.

Martín Ojeda declaró que la protesta será una “marcha pacífica para exigir un cambio urgente”, y remarcó que, aunque se reconocen algunos avances en investigación policial, la prevención permanece estancada.

Los delincuentes han incrementado el cobro de “cupos” de diez a treinta soles por unidad diaria, lo que pondrá mayor presión sobre la economía de empresas formales y trabajadores.

Un ataque armado contra un bus de Etunijesa en San Martín de Porres eleva la preocupación por la violencia y extorsión en Lima y Callao. (Andina)

“Multiplica treinta soles por cien unidades y veinticinco días al mes: la cifra es insostenible”, advirtió Ojeda. Un sector que vive de las ganancias diarias, pero golpeado por la inseguridad.

Además, los gremios reiteran su reclamo para que el gobierno reglamente y ejecute los planes de emergencia comprometidos, y mejore la articulación entre la policía y las empresas de transporte para reducir la vulnerabilidad ante la extorsión y la violencia.