Alcalde de Trujillo, Mario Reyna, y fiscalizadores municipales son extorsionados: les enviaron video con balas y armas

Fuente: Panamericana TV

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, reportó una cadena de amenazas dirigidas tanto a su persona como al equipo de fiscalización municipal y vinculó estos hechos con la aplicación de nuevas ordenanzas que regulan los comercios nocturnos en la capital de La Libertad, considerada una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado.

En diálogo con el programa 24 Horas de Panamericana TV, el burgomaestre relató que los hechos comenzaron en vísperas de Navidad debido a las restricciones al horario de funcionamiento de bares y discotecas.

Los fiscalizadores de transporte también fueron blanco de amedrentamientos tras la implementación de controles para evitar que ciertas empresas operen fuera de las rutas autorizadas.

“Quien está en función pública, sea en cualquier esfera del gobierno, siempre está expuesto, así que es normal que lleguen ese tipo de amenazas. Quienes han denunciado son trabajadores ediles de esta municipalidad del área de fiscalización, que justamente por cumplir su labor, pues vienen siendo de repente amenazados”, sostuvo.

Las intimidaciones comenzaron en vísperas de Navidad, luego de limitar el horario de bares y discotecas hasta la una de la madrugada

“Cuando hemos entrado a esta gestión municipal, hemos encontrado una ciudad que necesitaba hacer algunos cambios radicales, sobre todo porque estamos expuestos a varios regímenes de emergencia por el tema de seguridad ciudadana. Uno de esos cambios fue justamente limitar el horario de funcionamiento de las discotecas, bares y cantinas aquí en Trujillo hasta la una de la madrugada. Lo que piden es seguir operando”, agregó.

El alcalde remarcó que la medida ocasionó rechazo, especialmente entre empresarios acostumbrados a obtener ingresos por la venta de alcohol. “Como dije hace un momento, las amenazas son naturales en la administración pública, uno sabe a qué se mete, así que para adelante, nada más”, expresó.

En relación con el transporte, explicó que algunas compañías intentan modificar sus recorridos para captar más usuarios, lo que generó intervenciones municipales y, en consecuencia, presiones contra los inspectores. “Quieren que dejen de fiscalizarlos para que ellos puedan seguir haciendo a sus anchas, como se diría criollamente, en las rutas de transportes”, afirmó.

El burgomaestre confirmó que las amenazas incluyeron videos con armas de fuego y explosivos. Por este motivo, solicitó apoyo de la Policía Nacional (PNP) para que los agentes municipales realicen sus tareas con resguardo. “Por más que sean amenazas, uno tampoco puede ser ingenuo y hay que tener algunos recaudos”, advirtió.

No es la primera vez que el burgomaestre recibe amenazas; en abril denunció mensajes intimidatorios tras regular el servicio de taxi en la ciudad

Reyna dijo que no prevé presentar denuncias personales, aunque recomendó a los trabajadores municipales que sí lo hagan. “Los trabajadores sí, porque son seres humanos que también tienen familia y tienen un poco de miedo. Entonces, de todos modos, hemos recomendado que interpongan la denuncia penal correspondiente”, concluyó.

Amenazas previas

No es la primera vez que el edil recibe amenazas. En abril del año pasado, denunció mensajes intimidatorios enviados a través de redes sociales y WhatsApp, algunos con referencias directas a su familia, tras la aprobación de un decreto que permitía la libre afiliación de taxistas en la ciudad.

Reyna atribuyó estos hechos a sectores descontentos con su gestión y señaló, en esa oportunidad, que sí elevó el caso a la PNP.