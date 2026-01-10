Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

La entrega número 83 de los Globos de Oro se celebrará este domingo 11 de enero de 2026 en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en una jornada que promete concentrar la atención mundial. El evento reunirá a las figuras más relevantes del cine y la televisión internacional, y representa uno de los primeros grandes hitos en la temporada de premios de Hollywood.
Los espectadores en Perú podrán seguir la transmisión en vivo y en directo a partir de las 20:00 horas a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max, mientras que la tradicional alfombra roja se emitirá desde las 18:00 horas.
La cobertura de la llegada de las celebridades y los momentos previos al inicio de la gala estará disponible en la señal de paga E! Entertainment, que ofrecerá una mirada exclusiva a los atuendos y las primeras impresiones de los nominados. La transmisión completa de la premiación, tanto en televisión como en streaming, permitirá a la audiencia peruana no perder detalle de los discursos, las sorpresas y los anuncios clave de la noche.
En la edición de este año, la película Una batalla tras otra lidera con nueve nominaciones, mientras que Valor sentimental suma ocho y Pecadores figura con siete menciones. Los organizadores, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), han preparado una noche en la que se distinguirá lo mejor de la producción audiovisual global.
En el apartado de televisión, la serie The White Lotus encabeza la lista de candidaturas con seis nominaciones, seguida de cerca por Adolescencia, que consiguió cinco. Títulos como Only Murders in the Building y Severance también figuran entre los favoritos, cada uno con cuatro nominaciones. Los Globos de Oro suelen funcionar como un termómetro para anticipar tendencias de cara a los Premios Oscar, lo que aumenta el interés tanto de la industria como del público.
La gala de este año contará con la conducción de la comediante estadounidense Nikki Glaser, quien regresa tras su buena recepción como anfitriona en la edición anterior. El Premio Cecil B. DeMille será entregado a Helen Mirren por su trayectoria cinematográfica, mientras que el Premio Carol Burnett reconocerá la carrera de Sarah Jessica Parker, actriz emblemática de la serie Sexo en la ciudad.
Lista de nominados:
Mejor película musical o comedia
- “Blue Moon”
- “Bugonia”
- “Marty Supreme”
- “No Other Choice”
- “Nouvelle Vague”
- “One Battle After Another”
Mejor película, drama
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “It Was Just an Accident”
- “The Secret Agent”
- “Sentimental Value”
- “Sinners”
Mejor director de película
- Ryan Coogler, “Sinners”
- Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
- Guillermo del Toro, “Frankenstein”
- Jafar Panahi, “It Was Just An Accident”
- Joachim Trier, “Sentimental Value”
- Chloe Zhao, “Hamnet”
Mejor actor — Película, musical/comedia
- Timothee Chalomet, “Marty Supreme”
- George Clooney, “Jay Kelly”
- Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Lee Byung-hun, “No Other Choice”
- Jesse Plemons, “Bugonia”
Mejor actor en una película — drama
- Dwayne Johnson, “The Smashing Machine”
- Jeremy Allen White, “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”
- Joel Edgerton, “Train Dreams”
- Michael B. Jordan, “Sinners”
- Oscar Isaac, “Frankenstein”
- Wagner Moura, “The Secret Agent”
Mejor actriz en una película: musical o comedia
- Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee”
- Chase Infiniti, “One Battle After Another”
- Cynthia Erivo, “Wicked: For Good”
- Emma Stone, “Bugonia”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Mejor actriz en una película - drama
- Eva Victor, “Sorry Baby”
- Jennifer Lawrence, “Die My Love”
- Jessie Buckley, “Hamnet”
- Julia Roberts, “After The Hunt”
- Renate Reinsve, “Sentimental Value”
- Tessa Thompson, “Hedda”
Mejor actor de reparto en una película
- Benicio del Toro, “One Battle After Another”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Paul Mescal, “Hamnet”
- Sean Penn, “One Battle After Another”
- Adam Sandler, “Jay Kelly”
- Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
Mejor actriz de reparto en una película
- Emily Blunt, “The Smashing Machine”
- Elle Fanning, “Sentimental Value”
- Ariana Grande, “Wicked: For Good”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
- Amy Madigan, “Weapons”
- Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Mejor guion — Película
- Chloe Zhao, Maggie O’Farrell — “Hamnet”
- Jafar Panahi — “It was Just An Accident”
- Joachim Trier, Eskil Vogt — “Sentimental Value”
- Paul Thomas Anderson — “One Battle After Another”
- Ronald Bronstein, Josh Safdie — “Marty Supreme”
- Ryan Coogler — “Sinners”
Mejor película de animación
- “Arco”
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of the Rain
- Zootopia 2
Mejor película en idioma extranjero
- “It Was Just An Accident”
- “No Other Choice”
- Sentimental Value
- Sirat
- The Secret Agent
- The Voice of Hind Rajab
Mejor banda sonora original — Película
- Alexandre Desplat, “Frankenstein”
- Hans Zimmer, “F1”
- Jonny Greenwood, “One Battle After Another”
- Kangding Ray, “Sirat”
- Ludwig Göransson, “Sinners”
- Max Richter, “Hamnet”
Mejor canción original — Película
- “Dream as One,” Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen, “Avatar: Fire and Ash”
- “Golden,” Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick, “KPop Demon Hunters”
- “I Lied to You,” Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, “Sinners”
- “No Place Like Home,” Stephen Schwartz, “Wicked: For Good”
- “The Girl in the Bubble,” Stephen Schwartz, “Wicked: For Good”
- “Train Dreams,” Nick Cave, Bryce Dessner, “Train Dreams”
Logro cinematográfico y de taquilla
- “Avatar: Fire and Ash”
- “F1”
- “KPop Demon Hunters”
- “Mission: Impossible — The Final Reckoning”
- “Sinners”
- “Weapons”
- “Wicked: For Good”
- “Zootopia 2”
Mejor serie de televisión — Drama
- The Diplomat
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The Pitt
- The White Lotus
Mejor serie de televisión: musical o comedia
- “Abbott Elementary”
- “The Bear”
- “Hacks”
- “Nobody Wants This”
- “Only Murders in the Building”
- “The Studio”
Mejor miniserie de televisión
- “Adolescence”
- “All Her Fault”
- “The Beast in Me”
- “Black Mirror”
- “Dying for Sex”
- “The Girlfriend”
Mejor actriz – Televisión – Drama
- Kathy Bates, “Matlock”
- Britt Lower, “Severance”
- Helen Mirren, “MobLand”
- Bella Ramsey, “The Last of Us”
- Keri Russell, “The Diplomat”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
Mejor actor en una serie de televisión – Drama
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Diego Luna, “Andor”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Adam Scott, “Severance”
- Noah Wylie, “The Pitt”
Mejor actriz — Televisión, musical o comedia
- Kristen Bell, “Nobody Wants This”
- Ayo Edebiri, “The Bear”
- Selena Gomez, “Only Murders in the Building”
- Natasha Lyonne, “Poker Face”
- Jenna Ortega, “Wednesday”
- Jean Smart, “Hacks”
Mejor actriz en una miniserie
- Amanda Seyfried, “Long Bright River”
- Claire Danes, “The Beast in Me”
- Michelle Williams, “Dying for Sex”
- Rashida Jones, “Black Mirror”
- Robin Wright, “The Girlfriend”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
Mejor actor — Televisión, musical o comedia
- Adam Brody, “Nobody Wants This”
- Glen Powell, “Chad Powers”
- Jeremy Allen White, “The Bear”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
- Seth Rogen, “The Studio”
- Steve Martin, “Only Murders in the Building”
Mejor actor de reparto – Televisión
- Owen Cooper, “Adolescence”
- Billy Crudup, “The Morning Show”
- Walton Goggins, “The White Lotus”
- Jason Isaacs, “The White Lotus”
- Tramell Tillman, “Severance”
- Ashley Walters, “Adolescence”
Mejor actriz de reparto - Televisión
- Aimee Lou Wood, “The White Lotus”
- Carrie Coon, “The White Lotus”
- Catherine O’Hara, “The Studio”
- Erin Doherty, “Adolescence”
- Hanna Einbinder, “Hacks”
- Parker Posey, “The White Lotus”
Mejor actor de miniserie
- Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
- Jacob Elordi, “The Narrow Road to the Deep North”
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, “The Beast in Me”
- Paul Giamatti, “Black Mirror”
- Stephen Graham, “Adolescence”
Best comedia stand-up en televisión
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postmortem
Mejor podcast
- Armchair Expert with Dax Shepherd
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
Este año, la transmisión para Latinoamérica incluye la posibilidad de seguir la ceremonia de los Globos de Oro desde distintos dispositivos, ya sea a través de la señal de TNT o mediante la plataforma HBO Max. La cobertura especial en E! Entertainment permitirá ver la llegada de las estrellas, las entrevistas en tiempo real y los detalles de moda que caracterizan la previa del evento.
La gala de los Globos de Oro 2026 se presenta como uno de los espectáculos televisivos más esperados, con una variada lista de nominados y una propuesta de transmisión multiplataforma que garantiza acceso a la audiencia peruana y regional. Los organizadores han reiterado que la ceremonia mantendrá su enfoque en la excelencia de la industria audiovisual y en la celebración de los logros más destacados del año.