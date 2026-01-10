Cronograma de pagos del programa Contigo para todo el 2026, a través del Banco de la Nación

El retiro del dinero del programa Contigo también se puede hacer a través de cajeros del BN. Foto: difusión

Atención, ciudadano. Si eres usuario del Programa Nacional Contigo, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), esta información es para ti. Ya se encuentra aprobado el cronograma oficial de pagos 2026 de la pensión no contributiva, que beneficia a personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema en todo el país.

Como se sabe, la pensión de 300 soles se entrega de manera bimestral, a través de seis padrones, que permite a los usuarios contar con un apoyo económico del Estado para mejorar su calidad de vida y la de sus cuidadores. El primer pago está programado para el 24 de febrero. Las otras fechas establecidas para el cobro de la pensión son las siguientes:

Padrón I (enero-febrero): 24 de febrero

Padrón II (marzo-abril): 25 de abril

Padrón III (mayo-junio): 20 de junio

Padrón IV (julio-agosto): 22 de agosto

Padrón V (setiembre-octubre): 24 de octubre

Padrón VI (noviembre-diciembre): 5 de diciembre.

El subsidio del programa Contigo es de S/ 300. Foto: Andina

Cómo cobrar la pensión

Gracias al convenio entre el Midis y el Banco de la Nación, los usuarios o sus personas autorizadas pueden cobrar la pensión de manera segura en Agencias del Banco de la Nación , Cajeros automáticos del Banco de la Nación y Agentes MultiRed autorizados. Este mecanismo facilita un cobro oportuno, accesible y sin intermediarios.

Como se receurda, el subsidio del programa Contigo es de S/ 300 y se entrega cada dos meses. Los requisitos para acceder al programa son:

Certificado de discapacidad severa: El solicitante debe poseer un certificado emitido por un establecimiento de salud autorizado, que acredite su condición de discapacidad severa.

Ausencia de ingresos o pensiones: No debe recibir ingresos ni pensiones de entidades públicas o privadas, incluyendo prestaciones económicas de EsSalud.

Situación de pobreza: Debe estar clasificado en situación de pobreza o pobreza extrema según los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Si no puedes acercarte a retirar tu dinero, hay campañas para llevar el dinero a zonas alejadas. Foto: Google Maps

De igual manera, los interesados pueden iniciar su trámite de afiliación en la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de su municipio o en la sede del programa. Es necesario completar el Formato PC 1000 y adjuntar una copia simple del certificado de discapacidad severa. La afiliación está sujeta al cumplimiento de los requisitos mencionados y a la disponibilidad presupuestal del programa.

¿Cómo verificar si perteneces al programa?

Si deseas confirmar si eres usuario del programa Contigo puedes seguir estos pasos oficiales:

Comunicarte al (01) 644 9006, opción 1

Revisar la información difundida en las redes sociales oficiales del Programa Nacional Contigo.

Escribir al correo consultas@contigo.gob.pe

Ingresar al siguiente enlace: https://sicontigo.contigo.gob.pe/#

Ojo que también podrías desafiliarte. La desafiliación del programa Contigo ocurre cuando un beneficiario deja de cumplir con los requisitos establecidos o enfrenta situaciones específicas que le impiden continuar recibiendo la pensión no contributiva. Una de las principales razones para la desafiliación es la pérdida de alguno de los criterios exigidos, como la clasificación en situación de pobreza o pobreza extrema, según lo determina el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), o la falta de certificación vigente de discapacidad severa emitida por un establecimiento de salud autorizado.