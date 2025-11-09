Perú

Este país de Sudamérica supera en calidad de vida a Rusia y China: ¿qué puesto ocupada Perú en el ranking 2025?

La evaluación internacional considera factores como poder adquisitivo, salud, contaminación y costo de vida, revelando marcadas diferencias en el bienestar de los países latinoamericanos

Guardar
Sudamérica: este país encabeza el
Sudamérica: este país encabeza el ranking de calidad de vida y destaca por su estabilidad social. (Foto composición: Infobae Perú)

Uruguay se consolida como el país con mejor calidad de vida en América del Sur, de acuerdo con el Índice de Calidad de Vida 2025 elaborado por Numbeo, la base de datos colaborativa más grande del mundo sobre países y ciudades. El estudio evalúa diversos factores que determinan el bienestar de los ciudadanos, como el poder adquisitivo, la seguridad, la salud, la educación, el medio ambiente, el costo de vida y el tiempo libre.

Con una puntuación de 139,8, Uruguay no solo encabeza el ranking sudamericano, sino que también figura en el puesto 48 a nivel mundial, superando a grandes potencias como China y Rusia. El país destaca por su equilibrio entre bienestar económico, estabilidad política, acceso a servicios básicos y una sólida política social, que han convertido a su capital, Montevideo, en una de las ciudades más seguras y habitables de la región.

Ranking de calidad de vida
Ranking de calidad de vida 2025: Uruguay es el líder regional y Perú figura entre los últimos lugares. (Foto: Numbeo)

Uruguay: bienestar y estabilidad social

De acuerdo con Numbeo, el éxito uruguayo se basa en políticas que priorizan la educación, la salud y la igualdad, así como en su modelo de desarrollo sostenible y el uso de energía limpia. Estos factores permiten mantener una calidad de vida alta y una percepción positiva entre sus habitantes.

El informe también subraya que la calidad de vida no depende exclusivamente del tamaño o riqueza de un país, sino de su capacidad para construir sociedades equitativas y seguras. En este sentido, Uruguay se convierte en referente mundial al ofrecer un entorno estable, con bajo nivel de criminalidad y amplias libertades civiles.

Vista aérea de la ciudad
Vista aérea de la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay (Intendencia de Maldonado)

Ranking sudamericano de calidad de vida (2025)

Según el Índice de Calidad de Vida 2025 de Numbeo, este es el panorama regional de los países de América del Sur:

  1. Uruguay – 139,8 puntos
  2. Ecuador – 128,5 puntos
  3. Argentina – 119,6 puntos
  4. Brasil – 117,9 puntos
  5. Colombia – 108,8 puntos
  6. Chile – 107,3 puntos
  7. Perú – 86,0 puntos
  8. Venezuela – 76,7 puntos

Uruguay encabeza el ranking con amplia ventaja, seguido por Ecuador y Argentina, que mantienen indicadores sólidos en bienestar y servicios públicos. Perú, en cambio, ocupa una posición intermedia-baja dentro del contexto sudamericano, afectado por problemas estructurales en seguridad, costo de vida y servicios básicos.

Ranking de calidad de vida
Ranking de calidad de vida 2025: Uruguay es el líder regional y Perú figura entre los últimos lugares. (Foto: Numbeo)

Ranking latinoamericano de calidad de vida (2025)

En el contexto de América Latina, el informe de Numbeo muestra un panorama más amplio, en el que Uruguay también lidera con una puntuación de 139,8, seguido por países que han consolidado avances en sostenibilidad y seguridad ciudadana:

  1. Uruguay – 139,8 puntos
  2. Costa Rica – 129,4 puntos
  3. Ecuador – 128,5 puntos
  4. México – 126,3 puntos
  5. Panamá – 124,4 puntos
  6. Argentina – 119,6 puntos
  7. Brasil – 117,9 puntos
  8. Colombia – 108,8 puntos
  9. Chile – 107,3 puntos
  10. Bolivia – 96,1 puntos
  11. Perú – 86,0 puntos
  12. Venezuela – 76,7 puntos
Índice de calidad de vidad
Índice de calidad de vidad en Latinoamérica. (Foto: Statista)

Perú entre los de menor calidad de vida

De acuerdo con el informe de Numbeo, el Perú ocupa el puesto 7 en Sudamérica con una puntuación de 86,00 puntos, solo por encima de Venezuela. El informe evalúa variables como poder adquisitivo, seguridad, salud, costo de vida, tráfico, contaminación y clima, y revela amplias brechas entre los países de la región.

En el caso peruano, los resultados muestran niveles bajos en seguridad (32,88) y sanidad (56,28), además de una alta contaminación (82,41) y tiempos prolongados de desplazamiento (49,78). No obstante, el país destaca por un clima favorable (97,69) y un costo de vida moderado (29,43) en relación con los ingresos, factores que suavizan su posición dentro del índice.

El estudio subraya que Perú enfrenta retos estructurales en servicios públicos, transporte y seguridad ciudadana, lo que limita la calidad de vida de sus habitantes. Numbeo señala que el avance en políticas sociales, urbanas y ambientales será clave para mejorar el bienestar general y escalar posiciones en futuras mediciones.

Sicarios asesinan a niña de
Sicarios asesinan a niña de dos años, su papá y dejan grave a mujer embarazada en un ataque armado en el Callao.

América Latina: contrastes en desarrollo y bienestar

El Índice de Calidad de Vida 2025 revela los contrastes propios de la región. Mientras países como Uruguay, Costa Rica y Ecuador destacan por su estabilidad social y sostenibilidad, otros como Perú y Venezuela enfrentan mayores desafíos en seguridad, servicios públicos y estabilidad económica.

La brecha entre naciones con políticas sociales sólidas y aquellas afectadas por crisis estructurales evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de bienestar y la gestión pública. En este contexto, Uruguay se consolida como un modelo regional de calidad de vida, reconocido no solo en América del Sur, sino también a nivel global.

Temas Relacionados

UruguayCalidad de vidadInseguridadSudaméricaperu-noticias

Más Noticias

Gobierno peruano saluda al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anuncia una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Perú busca reactivar los proyectos conjuntos en seguridad, comercio e infraestructura con el nuevo gobierno boliviano, tras años de poca coordinación binacional

Gobierno peruano saluda al presidente

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ya se juega el tercer set. Las ‘cremas’ ganan 2-0 a las de Puente Piedra con una gran actuación de Cat Flood. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Deportivo Soan EN

Generación Z convoca a nueva marcha nacional contra el Congreso para este 14 de noviembre: “El pueblo vuelve a las calles”

El punto de encuentro en Lima será la Plaza 2 de Mayo a las 17:30. Brigadistas acompañarán a los manifestantes con el objetivo de garantizar seguridad y orden a lo largo de la movilización pacífica

Generación Z convoca a nueva

Minedu inyecta S/154 millones a las regiones para entregar bonificaciones a 26 mil profesores

El Ministerio de Educación transfirió millones a gobiernos regionales para financiar incentivos económicos a cerca de 26 mil docentes con alto desempeño y a los condecorados con las Palmas Magisteriales, beneficiando especialmente a regiones como La Libertad, Cajamarca y Piura

Minedu inyecta S/154 millones a

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Inna Moll grabó un trend viral durante la concentración del certamen en Tailandia, pero el contenido desató una ola de críticas que podría afectar su desempeño.

Otro escándalo en ‘Miss Universo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno peruano saluda al presidente

Gobierno peruano saluda al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anuncia una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Otro escándalo en ‘Miss Universo

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud: “Siento que estoy peor”

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’: “No hemos abandonado a nadie”

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Soan EN

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así respondió Facundo Callejo a la posibilidad de llegar a Universitario en Liga 1 2026 y a su compromiso con Cusco FC

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas