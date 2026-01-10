ATU anuncia que transporte público formal circulará por el nuevo bypass Las Torres con servicios expresos

Servicios exprés de transporte público se implementan en el nuevo bypass de Las Torres. (Foto: ATU)

La reciente apertura parcial del bypass Las Torres, en el cruce de la avenida Las Torres y la autopista Ramiro Prialé, marca un hito en la transformación de la movilidad en Lima Este. Esta nueva infraestructura vial, impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), permitirá reducir el tiempo de cruce en uno de los puntos más congestionados de la ciudad.

Con la puesta en marcha de este servicio expreso de transporte público formal, el tiempo de viaje, que antes podía alcanzar los 45 minutos, se reducirá a aproximadamente 10 minutos para quienes transitan entre Lima y Chosica. La ATU estima que más de dos millones de personas se beneficiarán directamente con esta mejora.

Servicios exprés de transporte público se implementan en el nuevo bypass de Las Torres. (Foto: ATU)

Marcha blanca y operatividad

El impacto será inmediato para quienes antes enfrentaban extensos períodos de espera a causa de la congestión en la intersección de Las Torres y Ramiro Prialé. El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que la habilitación de dos carriles en sentido Lima-Chosica, desde las 5:00 hasta las 18:00, constituye la primera etapa operativa. El objetivo es evaluar la eficiencia vial y facilitar el paso tanto para el transporte público como privado y vehículos de carga.

Hernández precisó que los servicios expresos estarán a cargo de cuatro empresas autorizadas: Etul4, Vargasant, Los Loritos y Nueva Era, seleccionadas por su capacidad operativa y cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, según detalló el funcionario.

Conexiones estratégicas

Durante la denominada marcha blanca, los buses de estas empresas utilizarán el bypass para optimizar los desplazamientos, manteniendo a la vez la cobertura de sus rutas habituales. Entre los principales beneficios se encuentra la conexión con vías clave como la avenida Carapongo, la Carretera Central y la Alameda ñaña, así como la articulación con el Corredor Morado en la avenida Abancay y el Corredor Rojo en la Carretera Central. Esto amplía de manera significativa las posibilidades de enlace para los usuarios del transporte público formal en Lima y Chosica.

Las autoridades informaron que la ATU está implementando nuevos paraderos y señalética en ambos sentidos del bypass para mejorar el acceso y la seguridad de los pasajeros. El plan de mejora incluye la culminación de la infraestructura, avances en el asfaltado y pintado de la señalización vial, según anunció la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Avance de obras y próxima habilitación

Está previsto que la iluminación pública quede completamente instalada en febrero, momento en el cual se abrirá el carril en sentido opuesto, es decir, de Chosica hacia Lima. Paralelamente, las empresas de transporte realizan evaluaciones para garantizar un servicio eficiente desde el primer día de operación plena del bypass, programada para las próximas semanas, una vez que la infraestructura esté terminada en su totalidad.

Según la ATU, la reducción de los tiempos de traslado será notable: “Con los servicios expreso, cruzar esta zona tomará a los usuarios no más de 10 minutos”, afirmó David Hernández.

Durante la marcha blanca, la vía funcionará solo en horario diurno, mientras se culmina la instalación del alumbrado público y se coordinan los últimos detalles técnicos. - Municipalidad de Lima

Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre la ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El objetivo es combatir la congestión crónica en la Carretera Central, considerada durante años uno de los mayores cuellos de botella en la circulación hacia y desde Chosica.