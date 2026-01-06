ATU multará a vehículos que invadan el carril exclusivo para transporte público en la caótica Av. Abancay: este es el monto

Los autos particulares que ingresen a los carriles exclusivos de buses en la avenida Abancay recibirán una multa de 440 soles y reducción de puntos en el récord del conductor, conforme a la infracción G10 del Reglamento Nacional de Tránsito

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) advirtió este lunes que los automóviles que ingresen a los carriles exclusivos del transporte público en la avenida Abancay recibirán una sanción de 440 soles, además de la reducción de puntos en el récord del conductor, conforme a la infracción G10 del Reglamento Nacional de Tránsito.

Pavel Flores, vocero institucional, explicó la penalidad al detallar la puesta en marcha de cuatro vías reservadas para buses en esta congestionada arteria, considerada una de las más saturadas de la capital. La disposición apunta a ordenar la circulación durante las horas punta y optimizar los tiempos de traslado de quienes se desplazan por el centro de Lima.

La iniciativa incluye la colocación de bolardos metálicos y topellantas cada tres metros, elementos que marcarán el límite de los carriles. Este esquema constituye el primer sistema de segregación física permanente en la ciudad. “Hemos propuesto carriles segregados para buses con bolardos metálicos que se instalarán cada tres metros, entre los cuales se colocarán topellantas”, detalló el portavoz en diálogo con Canal N.

El tramo reservado abarca desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola, con una extensión aproximada de 1,2 kilómetros. La culminación de los trabajos se prevé para el 19 de enero. El sector pendiente, hasta la avenida Grau, quedará bajo análisis según los resultados obtenidos en esta etapa inicial.

La separación física busca elevar la velocidad promedio de las unidades de transporte público de 11 km/h a 20 km/h, así como acortar el tiempo de viaje de 20 a seis minutos en el segmento intervenido, de acuerdo con Flores.

“Veinte minutos puede estar el vehículo estancado a una velocidad promedio de once kilómetros por hora. Ahora, con esta mejora, va a reducirse a seis minutos. Hablamos prácticamente de quince minutos menos y a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora, incrementa”, sostuvo.

Las nuevas vías permitirán mejorar el desplazamiento de los tres servicios del Corredor Morado y de 21 rutas operadas por empresas autorizadas que recorren diariamente la avenida Abancay. El proyecto considera la implementación de 16 paraderos y contempla supervisión constante para retirar unidades informales y controlar el comercio ambulatorio en el sector.

Dos carriles quedarán destinados al transporte colectivo, mientras los otros dos permanecerán habilitados para automóviles particulares. En relación con los taxis, la ATU evaluará su eventual autorización, al tratarse de un servicio público.

Replicable

La entidad adelantó que este modelo de segregación podría replicarse en otras avenidas de alto flujo, como Javier Prado y Arequipa, donde hoy funcionan separadores plásticos. Asimismo, precisó que las labores se realizarán en horario nocturno con el fin de reducir el impacto vial.

“Los especialistas técnicos han determinado que los vehículos en un día que transitan en la vía de Abancay son aproximadamente 45 mil. Y por hora, ocho mil, entre privados, entre público. Pero hay diversas problemáticas, llámese comercio informal, transporte informal, carga y descarga. Entonces, eso hace que estos tiempos de viaje se comiencen a hacer lentos, perjudican a los usuarios, perjudican los desplazamientos”, expresó.