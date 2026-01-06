Perú

ATU multará a vehículos que invadan el carril exclusivo para transporte público en la caótica Av. Abancay: este es el monto

El organismo advirtió que, además de multas económicas para quienes invadan estas vías, se aplicará la reducción de puntos en el récord del conductor

Guardar
Los autos particulares que ingresen
Los autos particulares que ingresen a los carriles exclusivos de buses en la avenida Abancay recibirán una multa de 440 soles y reducción de puntos en el récord del conductor, conforme a la infracción G10 del Reglamento Nacional de Tránsito

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) advirtió este lunes que los automóviles que ingresen a los carriles exclusivos del transporte público en la avenida Abancay recibirán una sanción de 440 soles, además de la reducción de puntos en el récord del conductor, conforme a la infracción G10 del Reglamento Nacional de Tránsito.

Pavel Flores, vocero institucional, explicó la penalidad al detallar la puesta en marcha de cuatro vías reservadas para buses en esta congestionada arteria, considerada una de las más saturadas de la capital. La disposición apunta a ordenar la circulación durante las horas punta y optimizar los tiempos de traslado de quienes se desplazan por el centro de Lima.

La iniciativa incluye la colocación de bolardos metálicos y topellantas cada tres metros, elementos que marcarán el límite de los carriles. Este esquema constituye el primer sistema de segregación física permanente en la ciudad. “Hemos propuesto carriles segregados para buses con bolardos metálicos que se instalarán cada tres metros, entre los cuales se colocarán topellantas”, detalló el portavoz en diálogo con Canal N.

El tramo reservado abarca desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola, con una extensión aproximada de 1,2 kilómetros. La culminación de los trabajos se prevé para el 19 de enero. El sector pendiente, hasta la avenida Grau, quedará bajo análisis según los resultados obtenidos en esta etapa inicial.

Se instalarán bolardos metálicos y
Se instalarán bolardos metálicos y topellantas cada tres metros para separar físicamente los carriles exclusivos para buses, constituyendo el primer sistema de este tipo en Lima

La separación física busca elevar la velocidad promedio de las unidades de transporte público de 11 km/h a 20 km/h, así como acortar el tiempo de viaje de 20 a seis minutos en el segmento intervenido, de acuerdo con Flores.

“Veinte minutos puede estar el vehículo estancado a una velocidad promedio de once kilómetros por hora. Ahora, con esta mejora, va a reducirse a seis minutos. Hablamos prácticamente de quince minutos menos y a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora, incrementa”, sostuvo.

Las nuevas vías permitirán mejorar el desplazamiento de los tres servicios del Corredor Morado y de 21 rutas operadas por empresas autorizadas que recorren diariamente la avenida Abancay. El proyecto considera la implementación de 16 paraderos y contempla supervisión constante para retirar unidades informales y controlar el comercio ambulatorio en el sector.

El carril segregado va desde
El carril segregado va desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola, cubriendo 1,2 kilómetros, y busca elevar la velocidad promedio de los buses de 11 km/h a 20 km/h, además de reducir el tiempo de viaje de 20 a seis minutos

Dos carriles quedarán destinados al transporte colectivo, mientras los otros dos permanecerán habilitados para automóviles particulares. En relación con los taxis, la ATU evaluará su eventual autorización, al tratarse de un servicio público.

Replicable

La entidad adelantó que este modelo de segregación podría replicarse en otras avenidas de alto flujo, como Javier Prado y Arequipa, donde hoy funcionan separadores plásticos. Asimismo, precisó que las labores se realizarán en horario nocturno con el fin de reducir el impacto vial.

“Los especialistas técnicos han determinado que los vehículos en un día que transitan en la vía de Abancay son aproximadamente 45 mil. Y por hora, ocho mil, entre privados, entre público. Pero hay diversas problemáticas, llámese comercio informal, transporte informal, carga y descarga. Entonces, eso hace que estos tiempos de viaje se comiencen a hacer lentos, perjudican a los usuarios, perjudican los desplazamientos”, expresó.

Temas Relacionados

ATUAv. AbancayCentro de Limaperu-noticias

Más Noticias

Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González

El Director General de Fútbol del club del Rímac le ha cerrado la puerta al ‘Rayo’, argumentando que se han reforzado idealmente con la incorporación del último lateral derecho de Chacarita Juniors

Luis Advíncula quedó descartado en

Ética analizará nueva agresión de Kira Alcarraz, confirmó el presidente del Congreso Fernando Rospigliosi: “Es inaceptable”

Fiscalizador del SAT acusó a la parlamentaria de propinarle una cachetada y amenazarlo con dejarlo sin trabajo tras intervenirla

Ética analizará nueva agresión de

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Dentro del Grupo D de la Kings League, Perú se juega la vida en un duelo crucial con una plantilla llena de bajas; por el contrario, el combinado de España arriba al encuentro en la plenitud de su rendimiento

Perú vs España EN VIVO

¿Qué riesgos implica bañarse en playas insalubres de Lima? Digesa alerta sobre infecciones gastrointestinales y oculares

El reporte reciente de la Digesa indica que más de cincuenta balnearios presentan condiciones desfavorables, lo que incrementa el peligro de infecciones entre quienes acuden a estos espacios durante la temporada de verano

¿Qué riesgos implica bañarse en

La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

Una publicación en las redes sociales del deportista, generada por inteligencia artificial, muestra cómo serían sus hijos, desatando emoción, rumores de embarazo y el cariño incondicional de sus seguidores

La foto de los posibles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ética analizará nueva agresión de

Ética analizará nueva agresión de Kira Alcarraz, confirmó el presidente del Congreso Fernando Rospigliosi: “Es inaceptable”

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales: ¿Cómo afecta esta decisión a las investigaciones de estos grupos de trabajo?

José Jerí descarta cambios en el gabinete mientras los crímenes aumentan bajo su estado de emergencia

José Domingo Pérez advierte que cierre de Lava Jato afectará investigaciones y evita responder a Gálvez: “No quiero descender a ese nivel”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

ENTRETENIMIENTO

La foto de los posibles

La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

Así fue la reacción de Nicola Porcella tras la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma: “esto ya empezó”

Magaly Medina le responde a Paco Bazán: la verdadera razón por la que no criticó a María Pía Copello y Paolo Guerrero

Antonio Pavón celebra sus 44 años con serenata junto a su novia Joi Sánchez y su hijo en España: “por más aventuras juntos”

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

DEPORTES

Perú vs España EN VIVO

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Felipe Chávez anotó su primer gol con el Bayern Múnich en la intertemporada: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González

Clubes de la Liga 1 avalan ampliación de cupo de extranjeros en sus plantillas para la temporada 2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”