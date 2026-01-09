Perú

Semana de Minas 2026: Ingresos fiscales de la minería superaron los S/23.907 millones hasta noviembre de 2025

Las exportaciones mineras hasta octubre alcanzaron los US$ 49.629 millones, y ya representan más de dos tercios del valor total exportado del Perú

El sector minero peruano aportará
El sector minero peruano aportará más de dos tercios del valor total de exportaciones nacionales en 2025, según proyecciones del MINEM.

El sector minero en Perú mantiene su peso dominante en la economía nacional al concentrar más de dos tercios del valor total de las exportaciones en 2025, según datos adelantados del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Entre enero y octubre, el valor acumulado de las exportaciones mineras alcanzó US$ 49.629 millones, lo que representa el 66,9% del total nacional exportado. El crecimiento responde principalmente al desempeño del cobre y el oro, que juntos explican el 81,5% del valor de los productos metálicos enviados al exterior.

El oro aportó el 36,2% del monto total, equivalente a US$ 17.971 millones en el periodo referido. El cobre mantuvo liderazgo en volumen y valor, impulsado por condiciones favorables de precios internacionales y una mayor producción local.

FOTO DE ARCHIVO. Vista de
FOTO DE ARCHIVO. Vista de una planta de cátodos de cobre cerca de la ciudad de Copiapó, Chile. Diciembre de 2015. REUTERS/Iván Alvarado

El cobre y el oro explican el liderazgo de las exportaciones mineras en Perú

El dinamismo exportador del sector minero se trasladó de manera directa a la recaudación fiscal. Entre enero y noviembre de 2025, la recaudación total del sector alcanzó 23.907 millones de soles, cifra que se aproxima al máximo histórico registrado en 2021.

El incremento interanual fue de 42,8%, impulsado por los ingresos de la minería metálica, que sumaron 20.090 millones de soles, un 48% más que en 2024. El comportamiento mensual revela incrementos abruptos, con un salto de 1.811 millones en octubre a 3.472 millones de soles en noviembre.

La estructura de recaudación se mantiene concentrada en ingresos tributarios, mientras que los ingresos no tributarios conservan una participación marginal. En contraste, la minería no metálica y las regalías mineras presentaron caídas durante el periodo analizado.

La recaudación fiscal minera alcanzó
La recaudación fiscal minera alcanzó S/ 23.907 millones entre enero y noviembre, acercándose a su máximo histórico de 2021 de acuerdo con datos oficiales.

El aumento de la recaudación fiscal por minería alcanza niveles históricos en Perú

El avance de las exportaciones en 2025 se reflejó también en otros metales. El valor exportado de zinc creció 22,5% y su volumen 11,8%; el plomo subió 29,4% en valor y 16,8% en volumen, mientras que el molibdeno registró incrementos de 12,3% y 27,5% respectivamente.

El cobre tuvo un desempeño sobresaliente en octubre, con un aumento interanual de 81,4% en valor y 40,7% en volumen respecto al mismo mes de 2024. El valor total exportado de metales en los primeros diez meses del año pasó de US$ 38.949 millones a US$ 48.800 millones, lo que representa un crecimiento de 25,3%.

Frente a este panorama, la minería mantiene un liderazgo estructural en la composición exportadora peruana, superando ampliamente a otros sectores como hidrocarburos, agropecuarios y textiles.

Semana de Minas 2026: impacto económico y desafíos para el sector

En este marco, la Semana de Minas 2026, que se realizará del 12 al 17 de enero, convocará a los principales actores del sector minero peruano para analizar el impacto económico de la minería en el país y proyectar el desarrollo de la industria hacia 2035.

La agenda del evento incluye conferencias magistrales, mesas redondas y paneles especializados sobre sostenibilidad y minería responsable, con énfasis en el aporte de la minería al crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura en las regiones.

Los envíos de cobre y
Los envíos de cobre y oro representan el 81,5% del valor de los productos metálicos exportados por Perú en lo que va de 2025.

Durante la semana, se abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en un contexto de volatilidad internacional de los precios de los minerales, así como la necesidad de atraer inversiones y garantizar un entorno de seguridad jurídica para proyectos de gran escala.

El Colegio de Ingenieros del Perú CDLIMA organizará espacios de debate sobre la modernización tecnológica, la competitividad y el rol de la minería en la recaudación fiscal, además de reconocer la trayectoria de los profesionales con 25 y 50 años de ejercicio.

