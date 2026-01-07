Perú

2026: construyendo la ruta de la estabilidad minera

La aprobación del dictamen que amplía el Reinfo hasta el 2026 refuerza la continuidad de medidas transitorias que no resuelven los problemas estructurales del proceso de formalización minera

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Un camión
FOTO DE ARCHIVO: Un camión automatizado se ve en la mina de cobre Quellaveco de Anglo American en Perú, obtenida por Reuters el 26 de abril de 2024. Anglo American/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

La minería es uno de los pilares de la economía peruana y representa más del 60% de las exportaciones. Pero su competitividad no depende solo de los precios internacionales: exige un entorno fiscal y regulatorio estable. En un país con ciclos recurrentes de incertidumbre política, contar con un marco tributario claro y predecible es indispensable para que los proyectos avancen con continuidad.

La aprobación del dictamen que amplía el Reinfo hasta el 2026 refuerza la continuidad de medidas transitorias que no resuelven los problemas estructurales del proceso de formalización minera. Tras casi una década de vigencia, el registro ha evidenciado sus límites y, en la práctica, ha generado un círculo que prolonga la informalidad en lugar de reducirla. Este escenario confirma la necesidad de contar con instrumentos permanentes, una supervisión efectiva y un marco normativo que diferencie con claridad a los operadores que cumplen con sus obligaciones ambientales, laborales y tributarias.

Para sostener a la minería como motor económico, el país necesita reglas estables que permitan planificar inversiones y evitar cambios repentinos. Un entorno predecible reduce riesgos, mejora el costo de financiamiento y hace posible que las operaciones se desarrollen de manera sostenida.

La experiencia internacional es clara. Países como Canadá, Australia y Chile han consolidado marcos fiscales consistentes que reducen el riesgo y mantienen un flujo constante de proyectos. En el Perú, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el ciclo de inversión minera puede extenderse hasta unos 40 años desde la exploración hasta la producción, por lo que cualquier incertidumbre regulatoria puede frenar decisiones, postergar proyectos o encarecer el financiamiento.

La estabilidad fiscal también es clave para quienes buscan formalizarse. La formalización solo será sostenible si se garantiza asistencia técnica, acceso al crédito y acompañamiento estatal. Sin estas condiciones, muchos pequeños productores seguirán operando al margen o quedarán atrapados en mecanismos transitorios como el Reinfo.

Avanzar hacia la formalidad no implica permisividad. La minería ilegal, que evade impuestos, degrada ecosistemas y alimenta redes criminales y violentas, ya le cuesta al país cerca del 2,7% del PBI. Este impacto creciente deteriora la competitividad del sector y la seguridad de las regiones. Las operaciones formales —que cumplen con la normativa y apuestan por inversión responsable, gestión ambiental rigurosa y relaciones constructivas con las comunidades— requieren un marco coherente que reconozca su cumplimiento y les permita avanzar con continuidad.

Este 2026, el Perú tiene la oportunidad de construir una visión de largo plazo que brinde estabilidad, fortalezca la formalidad y atraiga inversión. La estabilidad fiscal no es una expresión técnica. Es la base que permitirá que la minería siga generando desarrollo, innovación y oportunidades para millones de peruanos.

Temas Relacionados

Minería PerúMinería ilegalReinfoperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Desde el 5 de enero inició la matrícula presencial: Minedu aclara en qué colegios aplica

De cara al año escolar 2026, las familias pueden consultar la disponibilidad de vacantes y realizar trámites en los centros educativos, además de informarse sobre la próxima modalidad digital que arranca el 19 del mismo mes

Desde el 5 de enero

JNE decide no anular las internas de Ahora Nación: Militante exigía que se cumpla medida cautelar

Poder Judicial ordenó la suspensión de las elecciones internas del partido por presuntas irregularidades, pero estas se realizaron de todos modos

JNE decide no anular las

Inscripción militar 2026 en Perú: dónde inscribirse y de cuánto es la multa por no hacerlo este año

Un pago equivalente al 5 % de la UIT debe realizarse por quienes incumplan el trámite, con la posibilidad de exoneración si se concreta la participación voluntaria en el servicio militar dentro de los plazos legales

Inscripción militar 2026 en Perú:

¿Se sabe cómo se llamará el año 2026 en Perú? Esto es la última información hoy 7 de enero

La disposición administrativa, que cada enero debe ser refrendada y difundida en diario oficial El Peruano para regir como membrete obligatorio en la esfera pública, aún está pendiente

¿Se sabe cómo se llamará

Una nueva guerra por las plazas de prostitución en Lima: no es el Tren de Aragua, sino dos bandas peruanas

Un conflicto entre grupos criminales por la imposición de cobros ilegales y la vigilancia constante ha provocado que sectores claves de la capital peruana sean escenario de balaceras, explosiones y amenazas contra las trabajadoras sexuales

Una nueva guerra por las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz niega agresión a

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador y afirma que el SAT nunca la notificó por sus multas: “Todo lo está viendo mi abogado”

JNE decide no anular las internas de Ahora Nación: Militante exigía que se cumpla medida cautelar

Alcalde de Lima califica de “lamentable” la agresión de Kira Alcarraz a un fiscalizador del SAT y recuerda: “Los cargos son efímeros”

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

ENTRETENIMIENTO

Flavia Laos muerde canela en

Flavia Laos muerde canela en Dubái para encontrar el verdadero amor en 2026

Valentino sorprende al comprar su primer carro: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

Fátima Chávez revela la verdadera razón de su salida de TV: “No había espacio para crecer”

Lucecita Ceballos descarta convocatoria para el nuevo programa de Jorge Benavides: “No me han contactado”

Magaly Medina revela que fue internada para someterse a su operación estética en el rostro: “El gran día”

DEPORTES

Luis Advíncula jugará en Alianza

Luis Advíncula jugará en Alianza Lima durante el 2026: su desvinculación de Boca Juniors, el valor de su fichaje y la extensión de su nuevo contrato

Se confirmó primera baja de Alianza Lima en pretemporada 2026: ¿Se perderá duelos de Serie Río de la Plata?

Julio César Uribe rechazó el fichaje de un ‘9′ en Sporting Cristal, y respaldó a los delanteros: “Sabemos en lo que estamos apostando”

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

¿Cuándo es el sorteo de la Liga 1 2026? Los detalles del fixture y partidos del Torneo Apertura y Clausura del fútbol peruano