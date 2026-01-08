Perú

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

El presidente electo de Chile alertó sobre el crecimiento de la minería ilegal y sus consecuencias para la seguridad regional, además de proponer apoyo desde su país para frenar la expansión de estas redes delictivas

Fuente. Canal N

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó este miércoles preocupación por el avance de la minería ilegal en Perú y su impacto en la región, donde esta actividad figura entre las principales amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad.

“Por supuesto que tenemos la preocupación legítima cuando hay minería ilegal, que entra en la línea de crimen organizado”, afirmó al ser consultado sobre el tema al término de su visita oficial a Lima.

Kast señaló que el crimen organizado ha ampliado su campo de acción, ya que antes se hablaba “del tema de la droga como parte del comercio internacional, del tráfico de armas, tráfico de personas, abuso de menores”, pero que ahora “las líneas de negocios del crimen organizado abarcan todas las áreas”, incluida la actividad minera ilegal.

Seguidamente, planteó una serie de interrogantes sobre el origen y destino del oro ilegal y llamó a la cooperación regional para enfrentar el problema. “¿Cuánto del oro que sale de Perú es de producción de la minería ilegal? ¿Por dónde sale? ¿Quién lo compra? Bueno, esto requiere que nos unamos”, dijo.

El presidente electo de Chile,
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast (i), saluda al presidente de transición peruano, José Jerí este miércoles, en el salón Túpac Amaru del Palacio de Gobierno, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

“Así como nos tenemos que unir para evitar la inmigración irregular, tenemos que unirnos para enfrentar el crimen organizado. El crimen organizado no tiene banderas, no tiene fronteras, no respeta la legislación de los países. Y si no nos unimos en esto, bueno, ¿cómo lo combatimos? Porque lo podemos combatir nosotros en Chile, pero se va a hacer fuerte en Perú, por lo tanto, van a volver sobre nosotros”, agregó.

Kast insistió en que la lucha contra el crimen debe superar las diferencias políticas. “Esto tiene que ser algo que nos aúne a todos los países, aunque tengamos diferentes posturas políticas. El crimen organizado no distingue entre diferencias políticas y eso tenemos que enfrentarlo”, mencionó.

Finalmente, ofreció colaboración desde Chile para impedir que el crimen organizado siga echando raíces en Perú. “Y esperamos que también nos ayuden a que esa línea de negocios que ellos puedan tener en otras áreas, tampoco es simplemente en Chile”, concluyó.

La Libertad está en emergencia
La Libertad está en emergencia desde febrero de 2024 y Madre de Dios acumula más de 100.000 hectáreas deforestadas debido a la minería ilegal

Panorama

La Libertad se encuentra en emergencia desde febrero de 2024 y Madre de Dios registra más de 100.000 hectáreas deforestadas, dos indicadores del impacto de la minería ilegal en estas regiones peruanas.

El uso de mercurio causa daños en comunidades indígenas y agrava la crisis sanitaria. La falta de presencia estatal y el precio alto del oro favorecen el avance de mafias que disputan territorios y rutas. Además de asesinatos, se han reportado secuestros y extorsiones.

El 44% del oro ilegal exportado en Sudamérica sale de Perú, según el Instituto Peruano de Economía, una cifra superior a la de Colombia y Bolivia. El poder de las organizaciones criminales supera a las fuerzas del orden y muchos pobladores viven bajo amenaza o colaboran por necesidad.

