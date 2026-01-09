Perú

Pedida de mano de Mónica Sánchez en ‘Eres mi bien’ emociona a sus seguidores: “Por fin un amor para Charito”

La propuesta de matrimonio de Mauricio a Valeria despertó reacciones en redes y reavivó el recuerdo de Charito, el personaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’ que nunca tuvo un final feliz en el amor.

En medio de gran emoción, Valeria acepta casarse con Mauricio, quien muy nervioso le puso el anillo de compromiso. Latina TV

La escena de la pedida de mano en la telenovela 'Eres mi bien’, emitida el jueves 8 de enero por Latina TV, generó reacciones inesperadas. En ese episodio, el personaje de Mónica Sánchez, Valeria, recibió la propuesta de matrimonio de Mauricio (David Villanueva), un momento que despertó una fuerte reacción emocional entre el público. La respuesta afirmativa de Valeria selló una nueva etapa en la historia de amor de la pareja, un desenlace celebrado por los seguidores de la actriz, quienes lo vincularon de inmediato con su recordado papel de Charito en 'Al Fondo Hay Sitio’.

La pedida de mano de Mauricio a Valeria fue uno de los momentos más comentados en redes sociales. Los espectadores identificaron paralelismos con la trayectoria sentimental de Charito, personaje interpretado por Sánchez en una de la serie de América TV.

En ‘Al Fondo Hay Sitio’, Charito atravesó varias relaciones y nunca consiguió un amor duradero en pantalla, una situación que los usuarios recordaron con nostalgia y humor. “Por fin un amor para Charito”, “Yo también quiero un hombre así” y “Consiguió el amor el Ejemplo de mujer” fueron algunas de las frases que circularon tras la emisión.

La propuesta de matrimonio de Mauricio a Valeria en 'Eres mi bien' tuvo inesperadas reacciones. Latina TV/ América TV

La emoción alcanzó su punto más alto cuando Valeria, visiblemente conmovida, aceptó la propuesta de Mauricio. “Entonces es un sí, un rotundo y absoluto sí”, declaró el personaje en una escena que estuvo marcada por el intercambio de palabras sinceras sobre la construcción de una familia y el valor de la integridad, la nobleza y el compañerismo como pareja. Para Valeria, la llegada de este momento representó un giro inesperado en su vida, un sentimiento compartido por la audiencia que siguió el desarrollo de su historia desde los primeros capítulos.

El personaje de David Villanueva le pide matrimonio a Valeria, interpretado por Mónica Sánchez. Latina TV

Valería acepta la propuesta de matrimonio

En el episodio 101, titulado “Valeria acepta casarse con Mauricio”, el guion puso el foco en los motivos que llevaron a Valeria a tomar esa decisión. La protagonista expresó que nunca imaginó alcanzar una etapa de plenitud sentimental tan profunda. El personaje destacó la capacidad de Mauricio para cuidar de ella, de sus hijos y de la familia que formaron juntos, lo que la llevó a dar el paso hacia el compromiso. Además, resaltó la importancia de sentirse protegida y acompañada, elementos que considera fundamentales para iniciar una nueva vida en pareja.

La reacción de Mauricio no tardó en llegar. El personaje agradeció el amor recibido y celebró el inicio de una etapa diferente. La escena fue un momento cargado de ternura, en el que ambos personajes compartieron su entusiasmo ante el futuro. Bastante nervioso, le colocó el anillo y sellaron la propuesta con un romántico beso en medio de un restaurante donde todos se quedaron viendo con gran emoción.

Mónica Sánchez y David Villanueva protagonizan la emotiva escena de la pedida de mano en 'Eres mi bien'. Latina TV

¿Quiénes son Mauricio y Valeria en ‘Ernes mi bien’?

En ‘Eres mi bien’, Valeria Vargas es interpretada por Mónica Sánchez, reconocida actriz peruana que logró mayor fama por su papel de Charito en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Valeria es una mujer decidida y madre de dos hijos, Fiorella y Toñito, fruto de su relación con Rubén, personaje encarnado por Paul Martin. Separada de Rubén, Valeria enfrenta nuevos desafíos personales y familiares, siendo el eje central de una historia que entrelaza drama y romance.

Por su parte, Mauricio es interpretado por el actor español David Villanueva, quien ha consolidado su carrera en la televisión peruana. Mauricio es un exitoso empresario y padre dedicado de Miranda, su hija. La llegada de Mauricio a la vida de Valeria introduce un nuevo capítulo sentimental, donde ambos personajes exploran la posibilidad de reconstruir sus vidas y encontrar el amor verdadero en medio de las dificultades cotidianas.

Mónica Sánchez, Paul Martin y David Villanueva protagonizan la nueva novela de Latina ‘Eres mi bien’.

Retiro de leche NAN en

Cineplanet amplía funciones de Uyariy

Paro de transportistas este 15

Alerta por golpe de calor

Atentado en Barranco: así fue
