Las telenovelas peruanas que marcaron el 2025 y las que no lograron conectar con el público

El 2025 fue un año de contrastes para la ficción nacional, con solo dos canales apostando de lleno por las telenovelas: Latina y América TV. La competencia estuvo marcada por el regreso de títulos emblemáticos, la aparición de nuevos proyectos y la búsqueda constante de conectar con una audiencia cada vez más exigente y fragmentada.

América TV mantuvo su liderazgo con “Al Fondo Hay Sitio”, la producción número uno de la pantalla peruana. La serie, que ya es un clásico, continuó como el espacio más visto en su franja horaria, reafirmando su vigencia y capacidad de reinventarse temporada tras temporada. La fórmula de humor, drama familiar y personajes entrañables sigue funcionando y consolidó a sus protagonistas como referentes de la televisión local.

En paralelo, América TV apostó por “Eres mi sangre”, una nueva producción de Michelle Alexander protagonizada por Jimena Lindo y Reynaldo Pacheco. Desde su estreno, la telenovela logró altos picos de rating y se mantuvo entre los programas más vistos durante toda su emisión. La trama familiar y el abordaje de temas actuales, junto con un elenco sólido, permitieron que “Eres mi sangre” se convirtiera en uno de los éxitos del año. El proyecto confirmó el peso de Michelle Alexander como productora y reafirmó que el público sigue respondiendo a las historias de suspenso y drama.

Por su parte, Latina TV mantuvo en pantalla hasta agosto la telenovela “Pobre Novio”, protagonizada por Nikko Ponce. Esta producción, que llegó a su fin el 15 de agosto de 2025, se despidió con el respaldo de la audiencia y con buenos niveles de sintonía, consolidando el atractivo de las historias románticas y de superación para el público peruano. Tras su final, Latina apostó por “Eres mi bien”, una telenovela que generó gran expectativa por la presencia de varios actores que previamente participaron en “Al Fondo Hay Sitio”, como David Villanueva, César Ritter, Pierina Carcelén y Roberto Moll, además de Mónica Sánchez y Paul Martin.

¿Casi la sacan del aire?

“Eres mi bien” intentó replicar el éxito de telenovelas como “Papá en apuros” y “Pituca sin lucas”, y aprovechar la popularidad de “Pobre Novio”. Aunque en un inicio la respuesta fue tibia y se especuló con la posibilidad de que el programa fuera levantado, el respaldo del público fue creciendo con el paso de las semanas. La competencia con “Al Fondo Hay Sitio” fue fuerte, pero la estrategia de reunir a reconocidas figuras del elenco y apostar por su trama permitió que la ficción de Latina comenzara a ganar terreno, aunque su impacto es más discreto frente a la fuerte competencia.

Otro de los títulos destacados en la oferta de ficción del 2025 fue el regreso de “Luz de Luna”, con André Silva como protagonista. La telenovela, que ya había tenido gran acogida en temporadas anteriores, volvió a la pantalla con nuevas historias y mantuvo un grupo fiel de seguidores. En este contexto, la edición llamada ‘La Despedida’, estrenada en septiembre, también buscó captar la atención del público, logrando una buena respuesta. El final aún está programado para el 2026.

“Los otros Concha 2″ es otro de las producciones que regresaron a la televisión, a través de América TV. Estrenada en diciembre, su final todavía se verá el próximo año. Sin embargo, la respuesta ha sido bastante positiva.

El balance del año refleja que, si bien algunas telenovelas lograron conectar de inmediato con la audiencia e instalarse como favoritas, otras debieron enfrentar el desafío de conquistar a un público acostumbrado a opciones de streaming y formatos internacionales.

No todas las apuestas lograron los resultados esperados. América TV y Latina TV, los únicos canales que apostaron por la ficción este año, protagonizaron una competencia directa que animó la pantalla y generó conversación. Con éxitos como “Al Fondo Hay Sitio” y “Eres mi sangre”, y con nuevos intentos como “Eres mi bien” y el regreso de “Luz de Luna” y “Los otros Concha”, la producción nacional cerró el año reafirmando la importancia de contar historias y de seguir buscando formatos que conecten con el sentir del público peruano.