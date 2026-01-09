Karla Tarazona responde a los comentarios de Adriana Quevedo y descarta reencuentro: “Esas que se hacen... son peores”.

La tensión entre Karla Tarazona y Adriana Quevedo volvió a estallar en la farándula peruana, luego de una serie de declaraciones cruzadas sobre su relación laboral y la posibilidad de volver a compartir pantalla. La conductora de Panamericana Televisión no dudó en responder con firmeza y sarcasmo a los comentarios de su excompañera, marcando distancia y dejando claro que sus prioridades están lejos de reconciliaciones o reencuentros televisivos.

“Tiene que hablar de mí para que le saquen una notita”: la respuesta tajante de Karla Tarazona

Todo comenzó cuando Adriana Quevedo, en una reciente entrevista, fue consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar junto a Karla Tarazona. Su respuesta fue contundente: “No, ahí nomás, gracias”, dejando entrever que la distancia no solo es profesional sino también personal.

Ante estas declaraciones, Karla Tarazona no tardó en responder con ironía y sin rodeos: “La que tiene que hablar de mí para que le saquen una notita. No hablo de gente así; más bien llamen a su exproductora, tiene mucho que hablar, sobre todo por los tratos que recibía por parte de ella, al igual que el equipo de producción. Sin ir más lejos, pregúntale a Kurt Villavicencio”, afirmó en conversación con Trome.

Tarazona fue más allá y desmintió cualquier maltrato hacia su excompañera, asegurando que siempre fue solidaria y hasta le prestó su auto para apoyarla en el trabajo: “Si prestarle algunas veces mi carro y ayudarla a hacer su trabajo es maltrato, seguro. Siempre digo que esas que se hacen del calzón con bobos son peores”, lanzó, sugiriendo que la victimización es solo una fachada.

Adriana Quevedo descarta cualquier reencuentro profesional con Karla Tarazona tras su salida de Panamericana Televisión.

Por otro lado, hace tres años, Quevedo también recordó episodios incómodos y maltrato durante su etapa en Panamericana Televisión, aunque evitó dar detalles específicos, optando por responder en redes sociales con canciones como ‘Mentiras’ de Los Amigos Invisibles y ‘Solo quédate en silencio’ de RBD. Estos guiños musicales, según la propia Adriana, describieron mejor lo vivido junto a Karla y Kurt Villavicencio, su otro excompañero de programa.

Frente a ello, la conductora también utilizó su espacio televisivo para remarcar su preferencia por la honestidad directa antes que las indirectas: “Las cosas no se dicen cantando, se dicen en la cara”, sentenció, en clara alusión a la actitud de Quevedo. Esta postura fue respaldada por su público, que celebró la frontalidad de Tarazona y la instó a seguir adelante con su carrera.

Un conflicto arrastrado desde la televisión y sin aires de reconciliación

El distanciamiento entre Karla Tarazona y Adriana Quevedo no es reciente. Su relación laboral en Panamericana TV, especialmente durante el programa ‘D’Mañana’, estuvo marcada por diferencias que, con el paso del tiempo, se volvieron irreconciliables. Adriana Quevedo, en entrevistas pasadas, reconoció que al inicio aceptó la incorporación de Tarazona y Villavicencio al magazine, pero que el ambiente laboral se volvió insostenible. “Ya no me sentía cómoda”, confesó en ‘Amor y Fuego’, agregando que nunca había tenido problemas con otros compañeros de producción salvo en esa oportunidad.

La salida de Quevedo del canal fue motivo de especulaciones y, aunque ella negó que Karla haya influido directamente en su renuncia, sí dejó entrever que el trato recibido no fue el esperado y que no existió oportunidad para dialogar o resolver los conflictos. “No veo la necesidad” de mantener contacto con Tarazona, afirmó, descartando cualquier posibilidad de amistad o reencuentro.

Karla Tarazona le dedica mensaje a Adriana Quevedo: "A mis enemigos los elijo yo" | Panamericana TV

Por su parte, tras ello, Karla Tarazona continuó su carrera en Panamericana. “Tan fácil no se van a deshacer de mí. Muchos están más preocupados de mi trabajo que yo. El lunes regreso más recargada que nunca, prepárense”, declaró en aquel entonces, entre risas, mostrando que prefería mirar hacia adelante y dejar el pasado atrás.

Actualmente, Adriana Quevedo se mantiene lejos de la televisión, mientras Karla Tarazona sigue con contrato en Panamericana, aunque aún no se confirma dónde será su participación este 2026, luego que pasara de conducir ‘Préndete’ con Christian Domínguez, a ‘Todo se filtra’, programa que despidieron el 2025, sin conocer los nuevos rumbos que tomarán ambos conductores. Todo ello teniendo en cuenta que el canal tiene nueva gerencia donde está muy involucrada Gisela Valcárcel y su productora.