Adriana Quevedo descarta trabajar al lado de Karla Tarazona: “Ahí nomás, gracias”

La conductora afirma que no volvería a compartir espacio con Karla, recordando los episodios de maltrato en Panamericana Televisión.

Adriana Quevedo descarta cualquier reencuentro
Adriana Quevedo descarta cualquier reencuentro profesional con Karla Tarazona tras su salida de Panamericana Televisión.

Adriana Quevedo fue contundente al ser consultada sobre la posibilidad de reencontrarse laboralmente con Karla Tarazona. La exconductora de D’Mañana afirmó que no tiene intenciones de volver a trabajar al lado de la pareja de Christian Domínguez.

“No, ahí nomás, gracias”. La declaración dejó claro que la distancia entre ambas no es solo profesional, sino también personal. Quevedo recordó el tiempo compartido en Panamericana Televisión, donde asegura haber experimentado situaciones incómodas y maltrato durante su etapa con Tarazona.

Aunque evitó detallar públicamente los conflictos, su risa al escuchar que Karla negó cualquier trato inadecuado evidenció el trasfondo de la relación.

Un ambiente laboral tenso en Panamericana TV

Durante una entrevista en el 2023, Adriana Quevedo habló sobre su salida del magazine matutino y el ambiente que vivió al lado de Karla y Kurt Villavicencio.

La actriz aseguró que, aunque inicialmente aceptó la incorporación de ambos al programa, el clima laboral se volvió insostenible con el paso del tiempo. “Ya no me sentía cómoda”, expresó, dejando en evidencia que la situación la llevó a tomar distancia.

A pesar de los rumores que apuntaban a que Karla Tarazona habría influido en su salida, Quevedo fue clara al explicar que las decisiones sobre el personal recaen en la dirección del canal y no únicamente en los conductores.

Sin embargo, dejó entrever que el trato recibido no fue el esperado: “Nunca he tenido problemas con miembros de producción o compañeros, salvo en esta oportunidad”, dijo en ese entonces a ‘Amor y Fuego’.

Adriana Quevedo habló de su salida de Panamericana TV y su vínculo con Karla Tarazona y ‘Metiche’. (Willax TV)

Sin amistad ni intención de un reencuentro

La relación entre Adriana Quevedo y Karla Tarazona quedó completamente fracturada tras su experiencia en Panamericana Televisión. Cuando se le preguntó si mantendría algún tipo de vínculo o se reuniría con Karla fuera de cámaras, Quevedo fue categórica: “No veo la necesidad”.

Además, señaló que tampoco mantiene contacto con Kurt Villavicencio, demostrando que la distancia abarca a todo el equipo con el que compartió pantalla.

En sus redes sociales, Quevedo optó por responder a las consultas de sus seguidores mediante canciones que, según ella, describen mejor lo vivido: “Mentiras” de Los Amigos Invisibles, “Solo quédate en silencio” de RBD y “Nada Es Gratis en la Vida” fueron algunos de los temas que eligió para describir su salida del programa.

Karla Tarazona envía mensaje a
Karla Tarazona envía mensaje a Adriana Quevedo.

Karla Tarazona responde y defiende su postura

Frente a los cuestionamientos y las indirectas, Karla Tarazona utilizó su espacio televisivo para responder. La conductora aseguró que prefiere decir las cosas de frente y no a medias tintas, en clara referencia a su excompañera. “Las cosas no se dicen cantando, se dicen en la cara”, afirmó Tarazona, marcando distancia y defendiendo su honestidad frente a las cámaras.

La tensión entre ambas no solo es evidente en sus declaraciones, sino también en la falta de comunicación y la imposibilidad de reconciliación. El episodio se suma a una larga lista de desencuentros en la televisión peruana, donde la convivencia entre figuras públicas muchas veces termina en rupturas irreparables.

Karla Tarazona le dedica mensaje a Adriana Quevedo: "A mis enemigos los elijo yo" | Panamericana TV

La salida de Panamericana TV: motivos y reacciones

La renuncia de Adriana Quevedo a Panamericana Televisión fue motivo de especulación durante semanas. La actriz explicó que el ambiente laboral dejó de ser favorable y que no tuvo oportunidad de resolver los inconvenientes con las personas involucradas. “No tuve la oportunidad de conversar con las personas con las que tenía inconvenientes para solucionar cualquier tema”, afirmó.

Aunque no mencionó nombres directamente, el público interpretó que se refería tanto a Karla Tarazona como a Kurt Villavicencio. La falta de diálogo y la incomodidad creciente terminaron por alejarla del programa, poniendo punto final a una etapa de tensiones y diferencias.

Adriana Quevedo no regresará a
Adriana Quevedo no regresará a 'Préndete'.

