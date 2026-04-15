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Kimberly García dedica su cuarto título mundial en marcha atlética a todos los peruanos: “Cada paso que doy es por ustedes”

La marchista nacional de 32 años se subió a lo más alto del podio en Brasilia y volvió a coronarse en la media maratón. “Este es un paso más hacia los Juegos Olímpicos”, remarcó

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Kimberly García dedica su cuarta medalla de oro mundial al Perú. Crédito: Instagram Kimberly García.
Kimberly García dedica su cuarta medalla de oro mundial al Perú. Crédito: Instagram Kimberly García.

En el corazón de Brasilia, donde el asfalto desafía la resistencia de los mejores del mundo, Kimberly García volvió a demostrar por qué es una leyenda viviente del deporte peruano. La destacada marchista nacional conquistó su cuarta corona mundial.

Al imponerse con autoridad en la media maratón del Campeonato Mundial de Marcha Atlética, la huancaína volvió a lo más alto tras un período relegada por los nuevos talentos. Con un tiempo oficial de 1:35:00, la deportista nacional no solo se colgó la medalla de oro, sino que dio una clase maestra de precisión técnica y fortaleza mental.

Tras cruzar la meta, la atleta de 32 años utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de patriotismo. “Esta medalla no es solo mía, es de los 34 millones de peruanos. Gracias por el aliento y por creer en mí cuando el camino se ponía difícil”, expresó conmovida.

“Ver nuestra bandera en lo más alto es mi mayor motor. Gracias Perú por caminar conmigo en cada kilómetro, cada paso que doy es por ustedes. Arriba Perú, hoy, mañana y siempre”, compartió en su cuenta de Instagram.

Kimberly García, cuatro veces campeona mundial. Crédito: Instagram Kimberly García.
Kimberly García, cuatro veces campeona mundial. Crédito: Instagram Kimberly García.

A los 5 kilómetros, la ventaja sobre perseguidoras como la peruana Evelyn Inga ya era de 13 segundos. A pesar de que la mexicana Alejandra Ortega recibió dos tarjetas rojas tempranas, mantuvo la presión sobre la huancaína. Fue un tramo de máxima tensión donde cualquier error técnico podía costar el podio.

Sin embargo, la jerarquía de la bicampeona mundial de 2022 salió a relucir en el momento crítico. Justo antes del kilómetro 15, García lanzó un ataque decisivo que dejó sin respuesta a la mexicana. Fue un cambio de ritmo brutal que sentenció el destino de la carrera en Brasil.

García reflexionó sobre su propio proceso y la madurez alcanzada: “La trayectoria de un atleta nunca es lineal. He tenido mis altibajos, pero aquí estoy de nuevo. Mantengo la misma motivación de siempre y estoy muy ilusionada con mis próximos objetivos internacionales”, consignó en diálogo con World Athletics.

La atleta peruana se impuso con un tiempo final de 1 hora, 35 minutos y 0 segundos y se subió a lo más alto del podio. (World Athletics)

“Este es un paso más hacia los Juegos Olímpicos. Mi sueño olímpico de la infancia sigue vivo y más fuerte que nunca”, añadió la campeona. Su enfoque ahora está puesto en la preparación a largo plazo, utilizando cada competencia como una plataforma para perfeccionar su técnica.

La revancha dorada en Los Ángeles 2028

Este nuevo título mundial en Brasilia es el primer gran pilar de su camino hacia la redención. Kimberly García tiene una cuenta pendiente que buscará saldar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. A pesar de su palmarés, el podio olímpico ha sido esquivo.

El recuerdo de París 2024 aún está presente en la memoria de los aficionados. En aquella cita, la peruana llegó como la gran favorita y máxima candidata al oro. Sin embargo, factores externos la alejaron de las medallas, dejando un sinsabor que hoy es su mayor combustible.

La publicación de Kimberly García en Instagram sobre su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.
La publicación de Kimberly García en Instagram sobre su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

El objetivo para el ciclo que culmina en Estados Unidos es sacarse esa espina. Kimberly busca demostrar que su capacidad competitiva puede brillar en el máximo escenario. Los Ángeles representa la oportunidad de cerrar un círculo que comenzó hace décadas en su natal Huancayo.

Para García, consolidarse implica competir de igual a igual frente a las potencias de Europa y Asia. La ‘reina de la marcha’ ha dejado claro que su ambición está intacta. Su mirada está puesta firmemente en la gloria olímpica, el único trofeo que le falta a su vitrina.

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