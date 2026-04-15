Con pancartas, banderas y consignas, manifestantes se concentran en Jesús María tras convocatoria política que cuestiona los resultados de los comicios. X: Reuters

Decenas de ciudadanos se reúnen en Lima para expresar su rechazo a presuntas irregularidades en el proceso electoral. La concentración se desarrolla en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, donde distintos grupos políticos y simpatizantes coinciden en un mismo punto de protesta.

La movilización se convoca en medio de cuestionamientos al desarrollo de los comicios presidenciales. Desde horas previas, asistentes llegan con camisetas partidarias y pancartas, en un escenario marcado por consignas y símbolos nacionales. La presencia de diversas agrupaciones refleja un clima de tensión política que se traslada a las calles.

El punto de encuentro se fija en el jirón Pachacútec en cruce con la avenida Talara, donde los participantes ocupan los alrededores con banderas y dispositivos sonoros. El lema “No al fraude” se repite entre los asistentes, junto con el canto del himno nacional, que se escucha en distintos momentos de la jornada.

Convocatoria política y concentración ciudadana

Candidatos y ciudadanos protestan frente al JNE de Jesús María por presuntas irregularidades en elecciones presidenciales. Captura de pantalla

La protesta responde a una convocatoria impulsada por el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien llama a la ciudadanía a movilizarse en rechazo a los hechos denunciados. Según declaraciones brindadas a ATV, el dirigente señala: “Convoco a todo peruano de buena voluntad para estar a las seis de la tarde hoy día en el Campo de Marte”. En la misma intervención agrega: “Si el pueblo no reacciona, no se indigna, hay que reaccionar a tiempo”.

El evento se programa inicialmente en el Campo de Marte, con la intención de reunir a simpatizantes antes del desplazamiento hacia la sede del JNE.

Ciudadanos se concentran en exteriores del JNE en Jesús María. (Composición: Infobae)

Participación de actores políticos

En la manifestación se identifican figuras políticas como Wolfgang Groso, de Integridad Democrática, y Herbert Caller, del Partido Patriótico del Perú. Ambos coinciden con los asistentes en el reclamo por transparencia en el proceso electoral.

A través de redes sociales, Wolfgang Groso difunde un mensaje dirigido a distintos sectores políticos: “Independientemente de la ideología y los colores de los partidos políticos, luchemos por la democracia, el derecho a voto y la dignidad del Perú”. En la misma publicación añade: “Nuestra voz debe retumbar. Luchamos por la democracia y por el respeto a la voluntad del pueblo”.

Ambiente en la zona y desarrollo de la protesta

El ambiente en los exteriores del JNE se caracteriza por una alta concurrencia y una dinámica constante de consignas. Los asistentes portan banderas y utilizan chicharras para amplificar sus mensajes. La circulación en los alrededores se ve afectada por la presencia de manifestantes, mientras la concentración se mantiene activa durante la tarde.

El flujo de personas aumenta con el paso de las horas, con nuevos grupos que se suman a la protesta. La diversidad de símbolos partidarios refleja la participación de distintos sectores, unidos por una consigna común en torno al proceso elector