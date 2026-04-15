La fiscalización a un negocio no depende de una visita presencial: Sunat detecta inconsistencias con información que las empresas declaran

El avance en la exactitud de los mecanismos de supervisión está impulsando a empresas de todo tipo a reforzar sus controles internos, con el fin de reducir riesgos y prevenir posibles contingencias. Foto: Google Maps

El avance de las herramientas digitales ha transformado la forma en que se supervisa el cumplimiento tributario en el país. Hoy, la Sunat no necesita recurrir exclusivamente a inspecciones presenciales para detectar irregularidades, ya que el análisis automatizado de datos permite identificar inconsistencias de manera anticipada.

En este contexto, las empresas enfrentan un entorno más exigente, donde cualquier error en la información declarada puede activar alertas inmediatas. La creciente precisión de los sistemas de control obliga a negocios de todos los tamaños a fortalecer sus procesos internos para evitar contingencias.

Fiscalización digital y mayor alcance

El uso de inteligencia artificial, big data y modelos predictivos ha permitido que la administración tributaria amplíe su capacidad de fiscalización. A través del cruce de información, se pueden detectar incongruencias sin necesidad de una intervención física, lo que acelera los procesos de control y reduce los márgenes de evasión.

Prueba de ello es que recientemente se identificó a más de 57.800 contribuyentes vinculados a operaciones con comprobantes sin sustento por más de S/ 3.195 millones. Este tipo de hallazgos evidencia el nivel de detalle con el que operan los sistemas actuales, incrementando la probabilidad de que cualquier inconsistencia sea detectada.

Mediante la interconexión de datos, es posible identificar inconsistencias sin requerir una verificación presencial. Foto: Lura Lex

La información declarada como punto clave

Según explica Paola Julca, de la Universidad Autónoma del Perú, el eje de la fiscalización moderna está en los propios datos que reportan las empresas. “La fiscalización no depende de una visita presencial. La Sunat puede detectar inconsistencias a partir de la información que las propias empresas declaran. Un error en compras, ventas o sustento puede generar alertas inmediatas”.

Esto implica que los contribuyentes deben prestar especial atención a la calidad y coherencia de sus registros. Incluso errores pequeños en las declaraciones pueden derivar en procesos de revisión, lo que aumenta la necesidad de controles internos más rigurosos.

Prácticas clave para reducir riesgos

Frente a este escenario, adoptar medidas preventivas se vuelve fundamental. Mantener registros actualizados de ingresos, egresos y movimientos bancarios permite tener una visión clara del estado financiero del negocio y facilita la detección de posibles inconsistencias antes de presentar la información.

Asimismo, es indispensable sustentar cada operación con comprobantes de pago válidos y evitar el uso de documentos sin respaldo real. La revisión periódica de las declaraciones y la conciliación entre la contabilidad y los movimientos bancarios también son acciones que ayudan a minimizar riesgos y asegurar la consistencia de los datos.

En fechas recientes, se detectó a más de 57.800 contribuyentes relacionados con transacciones respaldadas por comprobantes sin sustento, por un monto superior a S/ 3.195 millones. Foto: Google Maps

Preparación como estrategia

La especialista subraya que la mejor defensa ante una eventual fiscalización es la organización. “La mejor forma de enfrentar una fiscalización es estar preparado. Cuando la información está clara y sustentada, el proceso deja de ser una amenaza y se vuelve una simple verificación más”.

En línea con ello, la digitalización ha reducido los espacios para errores y ha elevado los estándares de cumplimiento. Desarrollar una disciplina en el registro y revisión constante de la información no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la estabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo.