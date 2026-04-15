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René Higuita elogia a Pedro Gallese en el Deportivo Cali: “Está entre los cinco mejores arqueros de la liga colombiana”

La leyenda colombiana valoró el desempeño del peruano y lo posicionó entre los cinco principales arqueros que compiten en la liga ‘cafetera’, reconociendo su aporte internacional y liderazgo

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Pedro Gallese – René Higuita – Selección Peruana – Perú – deportes – 14 abril
El arquero peruano del Deportivo Cali suma cinco partidos sin recibir goles y más de 1.200 minutos jugados, recibiendo elogios de René Higuita y consolidando su liderazgo tanto en la liga colombiana como en la selección de Perú (Redes Sociales)

Pedro Gallese, portero titular de la selección peruana y actual figura del Deportivo Cali, atraviesa un momento relevante en la Liga Colombiana. Tras su paso por la Major League Soccer de Estados Unidos, el arquero de 36 años ha consolidado su titularidad en el cuadro caleño y ha despertado elogios de figuras históricas del fútbol sudamericano.

Su rendimiento reciente ha sido fundamental para el equipo, que continúa disputando posiciones clave en el campeonato local. La influencia de Gallese no solo se refleja en los resultados de su club, sino también en su rol como líder indiscutible en la selección nacional de Perú, actualmente dirigida por Mano Menezes.

En la última jornada de la Liga BetPlay, Pedro Gallese fue determinante en el empate 1-1 entre Deportivo Cali y Llaneros. El guardameta sumó más de 1.200 minutos en 15 partidos, logrando cinco partidos con la portería invicta en lo que va de la temporada. Este desempeño ha sido clave para que el equipo caleño permanezca en la disputa por los puestos de clasificación, ubicándose entre los ocho mejores del torneo con 23 puntos, aunque todavía a distancia del líder Atlético Nacional.

René Higuita y el reconocimiento a la trayectoria de Gallese

Pedro Gallese – René Higuita – Selección Peruana – Perú – deportes – 14 abril
René Higuita no suele repartir elogios al azar, pero esta vez detuvo el tiempo para mirar a Pedro Gallese y reconocer en su arco una historia de oficio, reflejos y jerarquía que hoy ilumina la liga colombiana. (Deportivo Cali)

René Higuita, leyenda del fútbol colombiano y exarquero de la selección nacional, expresó su admiración por el desempeño de Pedro Gallese en el torneo local. En una entrevista con el portal deportivo Flashscore, Higuita no solo elogió la capacidad técnica del portero peruano, sino que destacó su aporte al crecimiento del fútbol en Colombia.

Le está yendo bastante bien, y yo creo que van a venir mejores momentos. Es un arquero internacional que está mostrando toda su capacidad, todo su potencial. Hay mucho que aprender en Colombia de este arquero de la selección peruana y de esa categoría”, afirmó Higuita, quien defendió la portería de Colombia en el Mundial de Italia 1990 y es recordado por su estilo innovador bajo los tres palos.

El reconocimiento de Higuita no se limitó a la valoración técnica. El exfutbolista fue enfático al ubicar a Gallese dentro de la élite de los arqueros que hoy compiten en Colombia. “Yo creo que está entre los primeros cinco. Sí, póngalo en el primero, póngalo en el segundo, póngalo en el quinto, pero ahí está entre los primeros arqueros de la liga colombiana. En estos momentos y por cómo llegó, y con todo ese reconocimiento, ya ustedes le ponen la posición. No voy a discutir si el primero o el segundo. Yo creo que está ahí entre los cinco”, precisó el exguardameta, quien actualmente ejerce como entrenador y preparador de arqueros.

Este respaldo de una figura con 68 partidos internacionales y una trayectoria de 25 años en el fútbol profesional refuerza la imagen de Gallese como referente en el arco, tanto en su club como en la selección peruana.

La vigencia de Gallese y su aporte al fútbol peruano

Pedro Gallese – René Higuita – Selección Peruana – Perú – deportes – 14 abril
Mientras muchos piensan en el retiro, Gallese escribe capítulos de plenitud: minutos, reflejos y experiencia que lo convierten en una pieza esencial tanto en Deportivo Cali como en la selección peruana. (Deportivo Cali)

A los 36 años, Pedro Gallese mantiene un nivel competitivo que lo convierte en un elemento indispensable para el Deportivo Cali y para la selección de Perú. Desde su llegada al fútbol colombiano, ha sumado más de 1.200 minutos en la presente liga y ha sido titular en todos los partidos disputados por su club en la temporada. Sus reflejos y su capacidad de liderazgo han sido determinantes en los resultados obtenidos por los ‘Azucareros’, quienes buscan consolidarse entre los equipos que pelearán por el título.

Gallese ha defendido la camiseta de siete equipos a lo largo de su carrera, acumulando más de 400 partidos a nivel de clubes y 104 encuentros internacionales con la selección peruana desde su debut en 2014. Participó en tres ediciones de la Copa América y dos procesos clasificatorios para la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los futbolistas más experimentados del plantel nacional. En la actualidad, el seleccionador Mano Menezes le ha ratificado la confianza como titular, reconociendo su aporte en la renovación del equipo.

El contrato de Gallese con Deportivo Cali se extiende hasta finales del 2026, reflejando la apuesta del club por mantener una base sólida en el arco. Su valor de mercado, que supera el millón de euros, lo coloca entre los veinte porteros más cotizados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en la temporada 2024.

El reconocimiento internacional

Pedro Gallese – René Higuita – Selección Peruana – Perú – deportes – 14 abril
Entre elogios y expectativas, Gallese avanza con la calma del que conoce su oficio, pero con la presión de quien sabe que el próximo desafío, en club y selección, exigirá su mejor versión. (Andina)

La opinión de René Higuita sobre Pedro Gallese ha tenido eco en el ámbito internacional, donde el portero peruano es considerado uno de los principales referentes de su puesto en América del Sur. El respaldo de una figura histórica del fútbol colombiano como Higuita respalda la proyección regional de Gallese y contribuye a reforzar la presencia de futbolistas peruanos en ligas competitivas del continente.

El desafío inmediato de Gallese será mantener su nivel en los próximos compromisos de la liga colombiana y responder como titular en la selección peruana durante las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Para el combinado nacional, el liderazgo y la experiencia del arquero serán claves en el proceso de clasificación, que representa una meta relevante para el fútbol de Perú y sus 33 millones de aficionados.

La consistencia y la trayectoria de Gallese, avaladas por el reconocimiento de referentes como Higuita, consolidan su posición como uno de los arqueros más destacados de la actualidad en la región.

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