Ahora Nación pide la renuncia de sus candidatos cuestionados y activa proceso ético interno

Ahora Nación anunció medidas internas tras la difusión de antecedentes de algunos de sus candidatos y afirmó que no tolera ni encubre conductas contrarias a sus principios éticos y democráticos

El partido Ahora Nación, que lleva como candidato presidencial al exrector Alfonso López Chau, anunció este miércoles medidas tras la difusión de información sobre los antecedentes de algunos de sus candidatos y señaló, a través de un comunicado, que no tolera ni encubre conductas que vulneren sus principios.

“Ahora Nación no tolera ni encubre conductas que contravengan los principios éticos y democráticos que sustentan nuestro proyecto político”, indicó el Comité Ejecutivo Nacional en una misiva difundida en la cuenta oficial de X.

La dirigencia informó que solicitó de forma inmediata la renuncia de las candidaturas involucradas para evitar afectar la credibilidad del partido. “Se ha solicitado de manera inmediata la renuncia a sus candidaturas a las personas involucradas, a fin de no comprometer la integridad moral ni la credibilidad de nuestra propuesta ante el Perú”, precisó.

La agrupación también pidió al Tribunal Nacional de Ética y Disciplina evaluar los casos con rapidez y aplicar las sanciones que correspondan. “Se ha solicitado al Tribunal Nacional de Ética y Disciplina que evalúe los casos con la mayor celeridad posible y, de corresponder, proceda con la exclusión definitiva de dichas candidaturas”, señaló.

La dirigencia solicitó la renuncia inmediata de las candidaturas involucradas para proteger la integridad moral y la credibilidad del partido ante la ciudadanía

Ahora Nación sostuvo que la exigencia ética debe empezar dentro de la propia organización. “No aspiramos al poder a cualquier costo. Aspiramos a gobernar con autoridad moral, coherencia y respeto por los ciudadanos”, afirmó.

Finalmente, la agrupación anunció el fortalecimiento de sus filtros internos y mecanismos de verificación. ”Creemos firmemente que la regeneración de la política empieza con decisiones firmes y oportunas”, concluyó el comunicado.

Resolución

Días atrás, el Jurado Electoral Especial de Huaura (JEE Huaura) declaró improcedente la candidatura de Andrés Aquilino Asin Meléndez, representante de Ahora Nación, al constatar que tiene una condena firme por corrupción, aunque haya cumplido la pena.

Asin Meléndez figuró en la lista al Senado por Lima Provincias y consignó en su hoja de vida una sentencia por peculado: cuatro años de prisión, de los cuales dos fueron suspendidos. Adjuntó el comprobante de pago de la reparación civil, como prueba de cumplimiento.

El Tribunal Nacional de Ética y Disciplina fue requerido para evaluar los casos con celeridad y aplicar sanciones, incluida la posible exclusión definitiva de los candidatos cuestionados

El JEE Huaura citó el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, que impide postular al Congreso a quienes tengan sentencia consentida o ejecutoriada por “colusión, peculado o corrupción de funcionarios”, sin importar si cumplieron o no la sanción.

“Tampoco pueden ser candidatos a los cargos de congresista de la República o representante ante el Parlamento Andino, los que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitada”, señala el texto legal, incorporado por la Ley 30717

El partido apeló la medida, alegando que la condena de Asin Meléndez fue por complicidad, no como autor, y que no fue sentenciado en calidad de funcionario o servidor público, sino como representante de una empresa privada. Según la agrupación, no se cumplen todos los requisitos del artículo 113 para excluirlo.

El fallo del JEE Huaura es definitivo en primera instancia. Ahora Nación puede subsanar observaciones referidas a los demás integrantes de la lista en un plazo de dos días.