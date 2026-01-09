Perú

Alerta por golpe de calor en adultos mayores: Hospital Loayza advierte riesgos fatales por temperaturas extremas durante verano

La desorientación y el cansancio extremo pueden confundirse con un golpe de calor. Especialistas piden vigilancia para evitar emergencias en nuestros seres queridos

Con al llegada del Verano 2026, el calor extremo amenaza a mayores de 60 años

Con la llegada del verano, la temperatura sube y, con él, el riesgo para los adultos mayores que superan los 60 años. De acuerdo con la doctora Iris Ventocilla, médico geriatra del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, este grupo etario es uno de los más vulnerables ante el golpe de calor, lo que se traduce en una mayor demanda de atención médica por complicaciones que pueden comprometer seriamente la vida si no se actúa oportunamente.

La razón es biológica. Tal como explica la especialista, el proceso de envejecimiento conlleva una pérdida de eficiencia en el cuerpo para regular su propia temperatura. Por esta razón, el impacto del clima extremo no debe ser subestimado ni atribuido simplemente al cansancio. Ante este escenario, la vigilancia constante de los familiares es determinante para evitar que cuadros leves deriven en situaciones de emergencia.

Las señales que generan alarma

El golpe de calor en personas de edad avanzada puede manifestarse de forma engañosa y no siempre presenta síntomas evidentes desde el inicio. Según la doctora Ventocilla, este cuadro puede generar desorientación, mareos, debilidad extrema y un dolor de cabeza persistente.

La sensación de piel muy caliente al tacto, una señal que puede alertarnos de estar en riesgo de una posible descompensación por temperatura. Fotos: Oficina de Comunicaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Asimismo, otra señal característica es la sensación de piel muy caliente al tacto. La especialista remarcó que, ante la presencia de cualquiera de estos signos, “es fundamental acudir de inmediato a un establecimiento de salud”. El diagnóstico temprano evita que el estrés térmico dañe órganos vitales o genere descompensaciones irreversibles.

Hidratarse: La regla de oro

La prevención es el factor determinante para evitar desenlaces fatales. La geriatra recomendó ofrecer líquidos de manera constante, incluso sin esperar a que la persona manifieste sed.

Es preferible evitar las bebidas azucaradas, carbonatadas o con cafeína, ya que pueden tener un efecto diurético o alterar los niveles de glucosa. En su lugar, se puede complementar la ingesta con líquidos como tés naturales, infusiones frías o agua de coco. También es recomendable integrar frutas ricas en agua, como la sandía, el melón o las fresas, que ayudan a mantener el equilibrio hídrico de forma natural.

La hidratación constante es una
La hidratación constante es una de las mejores formas para prevenir posibles golpes de calor. (Freepik)

No obstante, subrayó que el tratamiento debe ser individualizado, evaluando siempre las enfermedades de fondo del paciente, como patologías renales o cardíacas, para determinar la cantidad de hidratación adecuada.

Medidas para prevenir golpes de calor

Asimismo, se deben implementar cambios en el entorno cotidiano para prevenir cualquier complicación:

  • Entorno térmico: Mantener a los adultos mayores en ambientes frescos, con ventilación adecuada y protegidos de la exposición directa al sol.
  • Vestimenta recomendada: Utilizar ropa ligera confeccionada preferentemente en algodón y de colores claros para reducir la absorción de calor.
  • Restricción de horarios: Evitar traslados o actividades en el exterior entre las 10:00 y las 16:00 horas, periodo de mayor intensidad de radiación.
  • Protección tópica: Aplicar bloqueador solar en zonas expuestas, incluyendo orejas, manos y pies.
  • Seguridad en vehículos: Bajo ninguna circunstancia se debe dejar a una persona adulta mayor dentro de un vehículo estacionado, debido al rápido incremento de la temperatura en espacios cerrados.

Finalmente, la doctora Ventocilla remarcó que el cuidado oportuno durante los meses de verano es una acción preventiva que salva vidas.

Fotos: Oficina de Comunicaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

